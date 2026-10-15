Epic Games Store cambia | usaron inteligencia artificial y la biblioteca tiene nueva interfaz

Epic Games dio a conocer que utilizó IA para mejorar su lanzador para PC. (Epic Games)

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La Epic Games Store comenzó a probar una nueva versión de su lanzador para PC que promete reducir los tiempos de inicio, mejorar la navegación y renovar la biblioteca de videojuegos.

La actualización, que todavía se encuentra en fase beta, fue desarrollada desde cero con ayuda de inteligencia artificial (IA) y busca resolver algunas de las principales críticas que recibió la aplicación desde su lanzamiento en 2018.

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Según Epic Games, la nueva versión puede estar lista para utilizarse en aproximadamente cinco segundos, frente a los diez segundos que requiere Steam en las mismas condiciones de referencia de la compañía.

En pruebas realizadas con un equipo equipado con un procesador Intel Core i5-10400F y 32 GB de memoria RAM, el tiempo de apertura fue de unos tres segundos, mientras que Steam tardó alrededor de nueve segundos.

Epic Games Store asegura que su lanzador para PC es más rápido que el de Steam. (X)

Aunque estos resultados dependen de las características de cada computadora y de las condiciones de ejecución, la actualización apunta a mejorar uno de los aspectos que más afectan la experiencia cotidiana de los usuarios: el tiempo que deben esperar para acceder a sus juegos.

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Epic Games reescribe su lanzador con inteligencia artificial

La compañía anunció en junio de 2026, que trabajaba en una nueva versión de su aplicación. El objetivo era reconstruir su base tecnológica para mejorar el rendimiento y facilitar el desarrollo de futuras funciones.

Martin Keely, vicepresidente de Epic Games, explicó a IGN que el uso de inteligencia artificial permitió que un equipo reducido reescribiera el código con mayor eficiencia y acelerara el lanzamiento en distintas plataformas. La empresa también prevé ofrecer versiones para Windows, macOS y Linux.

La incorporación de IA en el proceso de desarrollo no significa que el lanzador necesite esta tecnología para funcionar. Su papel estuvo en la creación del software, con el propósito de reducir los tiempos de trabajo y optimizar su estructura interna.

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Epic Games rediseña la biblioteca de videojuegos.

Por ahora, Epic presenta la aplicación como una beta, por lo que su funcionamiento todavía podría experimentar cambios y errores antes de llegar a una versión estable.

La nueva biblioteca facilita la gestión de videojuegos

Uno de los cambios más visibles está en la sección Biblioteca. En lugar de limitarse a mostrar una lista de títulos, la interfaz presenta las carátulas de los juegos adquiridos por el usuario, lo que facilita identificarlos visualmente.

Al pasar el cursor sobre cada título aparecen opciones para instalarlo, añadirlo a favoritos o acceder a otras acciones, como ocultarlo, consultar su ficha o incorporarlo a una colección.

Al abrir la página de un videojuego, también se puede consultar información como el número de versión, la última actualización, el desarrollador, la fecha de lanzamiento y la plataforma compatible. La ficha incluye, además, datos sobre el tiempo total de juego, el espacio que ocupa en el disco y el almacenamiento necesario para descargarlo.

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Otro cambio está relacionado con los videos de presentación. Estos ya no se reproducen automáticamente, una decisión que puede evitar cargas innecesarias y hacer más ágil la navegación por la biblioteca.

Epic Games utilizará la IA para acelerar la creación de un videojuego con personajes de Star Wars y Marvel. (Epic Games)

Una interfaz más flexible y con nuevas pestañas

El rediseño también modifica la organización de las secciones principales. La barra superior incluye inicialmente las pestañas Tienda, Biblioteca y Desarrollo, aunque los usuarios pueden personalizarla para incorporar otras áreas, como Herramientas, Proyectos, Fab, Aprender, Ajustes y Comunidades.

Esta flexibilidad permite adaptar la aplicación según las necesidades de cada usuario y acceder directamente a las funciones que utiliza con mayor frecuencia.

La mejora resulta relevante para Epic Games, que desde hace años intenta competir con Steam, la principal plataforma de distribución digital de videojuegos para PC. Aunque la Epic Games Store se hizo conocida por ofrecer juegos gratuitos y acuerdos de exclusividad, su lanzador acumuló críticas por su rendimiento y por la ausencia de algunas funciones presentes en otros servicios.

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Epic Games revela que se encuentra rediseñando su tienda virtual.

Cómo probar la beta de Epic Games Store

La nueva aplicación puede probarse mediante el enlace de descarga habilitado por Epic Games. Sin embargo, al tratarse de una versión beta, los usuarios deben tener en cuenta que podrían encontrar fallos o cambios antes del lanzamiento definitivo.

Además, la instalación sustituye al lanzador actual, por lo que no será posible alternar libremente entre ambas versiones.

La actualización representa un primer paso para mejorar la experiencia de uso de Epic Games Store. El siguiente desafío será incorporar más herramientas y funciones que permitan competir con Steam no solo en velocidad, sino también en las opciones disponibles para administrar, descubrir y disfrutar videojuegos.

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