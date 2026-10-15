Tecno

Epic Games Store cambia | usaron inteligencia artificial y la biblioteca tiene nueva interfaz

El renovado lanzador incorpora carátulas, fichas detalladas y opciones para organizar juegos, mientras prepara su llegada a macOS y Linux

Epic Games dio a conocer que utilizó IA para mejorar su lanzador para PC. (Epic Games)
Epic Games dio a conocer que utilizó IA para mejorar su lanzador para PC. (Epic Games)
Guardar

La Epic Games Store comenzó a probar una nueva versión de su lanzador para PC que promete reducir los tiempos de inicio, mejorar la navegación y renovar la biblioteca de videojuegos.

La actualización, que todavía se encuentra en fase beta, fue desarrollada desde cero con ayuda de inteligencia artificial (IA) y busca resolver algunas de las principales críticas que recibió la aplicación desde su lanzamiento en 2018.

PUBLICIDAD

Según Epic Games, la nueva versión puede estar lista para utilizarse en aproximadamente cinco segundos, frente a los diez segundos que requiere Steam en las mismas condiciones de referencia de la compañía.

En pruebas realizadas con un equipo equipado con un procesador Intel Core i5-10400F y 32 GB de memoria RAM, el tiempo de apertura fue de unos tres segundos, mientras que Steam tardó alrededor de nueve segundos.

Epic Games Store asegura que su lanzador para PC es más rápido que el de Steam.
Epic Games Store asegura que su lanzador para PC es más rápido que el de Steam. (X)

Aunque estos resultados dependen de las características de cada computadora y de las condiciones de ejecución, la actualización apunta a mejorar uno de los aspectos que más afectan la experiencia cotidiana de los usuarios: el tiempo que deben esperar para acceder a sus juegos.

PUBLICIDAD

Epic Games reescribe su lanzador con inteligencia artificial

La compañía anunció en junio de 2026, que trabajaba en una nueva versión de su aplicación. El objetivo era reconstruir su base tecnológica para mejorar el rendimiento y facilitar el desarrollo de futuras funciones.

Martin Keely, vicepresidente de Epic Games, explicó a IGN que el uso de inteligencia artificial permitió que un equipo reducido reescribiera el código con mayor eficiencia y acelerara el lanzamiento en distintas plataformas. La empresa también prevé ofrecer versiones para Windows, macOS y Linux.

La incorporación de IA en el proceso de desarrollo no significa que el lanzador necesite esta tecnología para funcionar. Su papel estuvo en la creación del software, con el propósito de reducir los tiempos de trabajo y optimizar su estructura interna.

Epic Games rediseña la biblioteca de videojuegos.
Epic Games rediseña la biblioteca de videojuegos.

Por ahora, Epic presenta la aplicación como una beta, por lo que su funcionamiento todavía podría experimentar cambios y errores antes de llegar a una versión estable.

La nueva biblioteca facilita la gestión de videojuegos

Uno de los cambios más visibles está en la sección Biblioteca. En lugar de limitarse a mostrar una lista de títulos, la interfaz presenta las carátulas de los juegos adquiridos por el usuario, lo que facilita identificarlos visualmente.

Al pasar el cursor sobre cada título aparecen opciones para instalarlo, añadirlo a favoritos o acceder a otras acciones, como ocultarlo, consultar su ficha o incorporarlo a una colección.

Al abrir la página de un videojuego, también se puede consultar información como el número de versión, la última actualización, el desarrollador, la fecha de lanzamiento y la plataforma compatible. La ficha incluye, además, datos sobre el tiempo total de juego, el espacio que ocupa en el disco y el almacenamiento necesario para descargarlo.

Otro cambio está relacionado con los videos de presentación. Estos ya no se reproducen automáticamente, una decisión que puede evitar cargas innecesarias y hacer más ágil la navegación por la biblioteca.

Epic Games utilizará la IA para acelerar la creación de un videojuego con personajes de Star Wars y Marvel.
Epic Games utilizará la IA para acelerar la creación de un videojuego con personajes de Star Wars y Marvel. (Epic Games)

Una interfaz más flexible y con nuevas pestañas

El rediseño también modifica la organización de las secciones principales. La barra superior incluye inicialmente las pestañas Tienda, Biblioteca y Desarrollo, aunque los usuarios pueden personalizarla para incorporar otras áreas, como Herramientas, Proyectos, Fab, Aprender, Ajustes y Comunidades.

Esta flexibilidad permite adaptar la aplicación según las necesidades de cada usuario y acceder directamente a las funciones que utiliza con mayor frecuencia.

La mejora resulta relevante para Epic Games, que desde hace años intenta competir con Steam, la principal plataforma de distribución digital de videojuegos para PC. Aunque la Epic Games Store se hizo conocida por ofrecer juegos gratuitos y acuerdos de exclusividad, su lanzador acumuló críticas por su rendimiento y por la ausencia de algunas funciones presentes en otros servicios.

Epic Games revela que se encuentra rediseñando su tienda virtual.
Epic Games revela que se encuentra rediseñando su tienda virtual.

Cómo probar la beta de Epic Games Store

La nueva aplicación puede probarse mediante el enlace de descarga habilitado por Epic Games. Sin embargo, al tratarse de una versión beta, los usuarios deben tener en cuenta que podrían encontrar fallos o cambios antes del lanzamiento definitivo.

Además, la instalación sustituye al lanzador actual, por lo que no será posible alternar libremente entre ambas versiones.

La actualización representa un primer paso para mejorar la experiencia de uso de Epic Games Store. El siguiente desafío será incorporar más herramientas y funciones que permitan competir con Steam no solo en velocidad, sino también en las opciones disponibles para administrar, descubrir y disfrutar videojuegos.

Temas Relacionados

Epic GamesIAVideojuegosLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

OpenAI y Anthropic serán investigados por prácticas internas de privacidad y seguridad

Las compañías de IA buscan proteger sus secretos comerciales mientras crece el debate sobre la transparencia y la supervisión independiente de sus modelos

OpenAI y Anthropic serán investigados por prácticas internas de privacidad y seguridad

Qué puede hacer un hacker con mi número celular de WhatsApp y cómo usan mi SIM

Los estafadores intentan apoderarse de cuentas de WhatsApp al solicitar el reenvío de códigos bajo la excusa de un error

Qué puede hacer un hacker con mi número celular de WhatsApp y cómo usan mi SIM

Ver Copa Libertadores Estudiantes vs. Flamengo en Roja Directa y Fútbol libre: el riesgo bancario

Buscar partidos gratis en vivo aumenta el riesgo de descargar malware en el dispositivo que roben contraseñas y accedan a cuentas bancarias

Ver Copa Libertadores Estudiantes vs. Flamengo en Roja Directa y Fútbol libre: el riesgo bancario

Obligan a Candy Crush, Minecraft y más videojuegos a mostrar el precio real de sus monedas virtuales

Las medidas exigen eliminar los sistemas de conversión entre monedas internas que dificultan el cálculo del gasto final

Obligan a Candy Crush, Minecraft y más videojuegos a mostrar el precio real de sus monedas virtuales

Google lanzó un carrito de compras con IA que reúne productos de distintas marcas en Gemini

Este sistema también estará disponible en el Buscador y pronto e Gmail y YouTube

Google lanzó un carrito de compras con IA que reúne productos de distintas marcas en Gemini

DEPORTES

La lesión de Lautaro Martínez que encendió las alarmas de la selección argentina: el comunicado del Inter

La lesión de Lautaro Martínez que encendió las alarmas de la selección argentina: el comunicado del Inter

“Nefasto”: las repercusiones sobre el polémico informe que le recomendaba al Barcelona “no fichar” a Messi cuando tenía 13 años

El nuevo comunicado de Lisandro Martínez tras la polémica con la dirigencia del United: la sanción que pone en vilo su futuro

Argentina será sede por primera vez del Mundial de Powerchair Football y buscará ser protagonista

El histórico arquero que anunció su separación horas después de ser figura contra el Inter de Lautaro Martínez en la Champions

TELESHOW

Ivana Figueiras mostró el anillo de compromiso que le dio Darío Cvitanich: “Ahora sí”

Ivana Figueiras mostró el anillo de compromiso que le dio Darío Cvitanich: “Ahora sí”

El particular motivo por el que Dillom prefiere no realizar juntadas en su casa

Zorrito Von Quintiero pasó por Infobae en Vivo y habló del homenaje a Charly García: "Es mucho tesoro cultural"

Fernando Burlando sorprendió al hablar de su intimidad: “Tengo un chip sexual y la cabeza como un chico de 17 años”

La palabra de Julieta Prandi tras su separación de Emanuel Ortega: “Me siento avergonzada”

INFOBAE AMÉRICA

El acuerdo comercial entre El Salvador y Belice abre el mercado a cientos de productos con arancel cero

El acuerdo comercial entre El Salvador y Belice abre el mercado a cientos de productos con arancel cero

Gobierno de Panamá entregará fondos a municipios y juntas comunales tras el terremoto

Honduras acumula más de 15 mil quejas por vulneraciones a los derechos de las mujeres

El presidente Arévalo gradúa a 287 guardias penitenciarios para reforzar el control en las cárceles

Condenan a cuatro miembros de la pandilla La Favela en Panamá, incluido su cabecilla