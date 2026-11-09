América Latina

Tras la visita de León XIV, Orsi destacó la “gran fiesta” que vivió Uruguay y agradeció al papa por elegir al país como primera escala

“Gracias por regalarnos esta distinción de ser la puerta de entrada de la visita del Papa a Sudamérica”, escribió el mandatario uruguayo en su cuenta de X

Orsi destacó la “gran fiesta” que vivió Uruguay y agradeció al papa por elegir al país como primera escala (REUTERS)
Orsi destacó la “gran fiesta” que vivió Uruguay y agradeció al papa por elegir al país como primera escala (REUTERS)
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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, destacó la visita del papa León XIV al país y la calificó como una “gran fiesta” para los uruguayos, en particular para la comunidad católica. El mandatario agradeció al pontífice por elegir territorio uruguayo como puerta de entrada de su recorrido por Sudamérica y reconoció el trabajo de quienes participaron de la organización de las actividades.

“La visita de León XIV se transformó en una gran fiesta para los uruguayos, en particular para la comunidad católica. Gracias por regalarnos esta distinción de ser la puerta de entrada de la visita del Papa a Sudamérica. A quienes trabajaron para que todo transcurriera fluidamente y en armonía, también muchas gracias. Somos un gran país”, escribió Orsi en su cuenta de X tras la partida del líder de la Iglesia católica.

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“Uruguay ya no va a ser el mismo a partir de hoy”, le dijo el presidente al Papa minutos antes de que subiera al avión que lo llevaría a Buenos Aires el domingo. En ese breve diálogo, el mandatario también expresó su deseo de volver a encontrarse con él “pronto”.

Orsi le agradeció por su presencia en Uruguay y evaluó que todo había salido “muy bien”. “Muy bien”, enfatizó León XIV, según se pudo ver en la transmisión oficial. Durante los saludos protocolares, el pontífice le dijo “hasta la próxima” al cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo.

León XIV eligió Uruguay para iniciar su gira por Sudamérica. El país, considerado el más laico del continente, separó la Iglesia del Estado hace más de 100 años. Durante su visita, el pontífice se refirió en al menos dos homilías a la pérdida de la fe y convocó a los fieles a no decaer y a continuar con la transmisión del Evangelio.

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En sus discursos también incorporó referencias históricas y culturales del país. Al citar a José Gervasio Artigas, habló indirectamente del aborto y de la eutanasia, dos prácticas legales en Uruguay. En Paysandú, en tanto, mencionó el mate como símbolo de unión entre las sociedades.

León XIV eligió Uruguay para iniciar su gira por Sudamérica
León XIV eligió Uruguay para iniciar su gira por Sudamérica

La agenda del Papa se extendió durante menos de 48 horas, desde su llegada el viernes hasta su partida hacia Argentina. En ese período visitó cuatro departamentos y pronunció ocho discursos, tanto en actos cívicos como religiosos.

El viernes, tras su llegada, participó de un acto cívico ante políticos y miembros del cuerpo diplomático, correspondiente a la parte institucional de la visita. Luego se trasladó a la Catedral de Montevideo para mantener un encuentro con religiosos.

El sábado por la mañana viajó a Paysandú, una ciudad ubicada a unos 400 kilómetros de Montevideo. Allí habló del puente, del mate y de los palmares como signos distintivos de la zona. Por la tarde visitó Casavalle, el barrio de Montevideo con la mayor tasa de homicidios de Uruguay y caracterizado por los enfrentamientos entre grupos criminales.

Ante unas 12.000 personas, León XIV se refirió a las consecuencias de la inseguridad para los niños y adolescentes. “No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver”, expresó durante su discurso.

También cuestionó que un país rico en recursos tenga familias sin alimentos y menores privados de educación. “Un hijo de este país no debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro digno debido a la inseguridad que reina en las calles”, afirmó.

La jornada terminó en el Estadio Centenario, donde los asistentes participaron de una vigilia que tuvo momentos de euforia y emoción. Allí el público recibió al pontífice con muestras de afecto y abrazos. Durante la homilía, León XIV se refirió a la secularización y advirtió sobre una “indiferencia religiosa cada vez más extendida”, un fenómeno que, según señaló, experimentan “muchas comunidades cristianas”.

Ante unas 12.000 personas, León XIV se refirió a las consecuencias de la inseguridad para los niños y adolescentes (REUTERS)
Ante unas 12.000 personas, León XIV se refirió a las consecuencias de la inseguridad para los niños y adolescentes (REUTERS)

El último tramo de la visita tuvo lugar en Florida, donde se encuentra el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay. Antes de llegar a esa ciudad, el Papa pasó por una parroquia de Juanicó, una pequeña localidad ubicada sobre la ruta 5.

La homilía en Florida tuvo como hilo conductor a la Virgen y puso el foco en las mujeres. El pontífice volvió a advertir sobre la pérdida de la fe entre las nuevas generaciones y se refirió a la frustración de quienes transmitieron sus creencias a sus hijos o nietos y luego los vieron alejarse de la religión. “A veces se preguntan si hicieron algo mal o si todo aquello terminó perdiéndose”, lamentó.

La misa se celebró en la Plaza Asamblea, ante una multitud que desbordó el lugar. Según la organización oficial, asistieron más de 40.000 personas. La mañana comenzó fresca y se tornó calurosa cuando salió el sol.

En el cierre de la celebración, León XIV compartió un mensaje de despedida y recordó lo que le habían contado sobre el país antes de su llegada. “Me habían dicho que, aunque Uruguay es pequeño relativamente, su pueblo tiene un corazón generoso y es un pueblo capaz de cosas muy grandes”, expresó. El pontífice agregó que se llevaba a Uruguay en el corazón.

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