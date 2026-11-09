La restauración de emergencia de una iglesia habanera y lo que revela sobre el patrimonio en crisis

El Gobierno de Centro Habana ejecutó una restauración de emergencia en la fachada de la iglesia de San Judas Tadeo y San Nicolás de Bari. (Imagen de cortesía)

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El Gobierno de Centro Habana restauró de emergencia el exterior de la iglesia de San Judas Tadeo y San Nicolás de Bari antes del 28 de octubre, después de que la acumulación de basura, cinco incendios y las denuncias vecinales expusieran el deterioro de uno de los templos neoclásicos del siglo XIX en el barrio de Los Sitios.

La intervención eliminó el vertedero ubicado junto a una de las fachadas laterales y construyó una nueva acera para proteger los cimientos. Los trabajos se realizaron tras un incendio ocurrido el 9 de septiembre, que destruyó por completo una puerta lateral ya afectada, mientras que la entrada principal también había sufrido daños previos.

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La situación reveló una forma poco habitual de respuesta institucional: fondos de emergencia del Gobierno municipal, la contratación de una empresa privada y la participación sostenida de la comunidad religiosa permitieron actuar sobre un inmueble que arrastraba problemas de mantenimiento y reparación.

Un templo neoclásico afectado por el vertedero

La Iglesia Parroquial de San Judas Tadeo y San Nicolás de Bari, construida en 1848, ocupa un lugar relevante dentro de la arquitectura religiosa habanera. Su diseño de una sola nave y su torre central, integrada a la fachada mediante líneas puristas, responden a la estética neoclásica que se extendió durante el siglo XIX.

El templo fue levantado durante la expansión urbana de La Habana, cuando aumentó la construcción de iglesias en barrios periféricos. Entre sus contemporáneas figuran Nuestra Señora de Monserrate, edificada entre 1836 y 1843 en Galiano; Nuestra Señora del Carmen, en Línea entre 14 y 16, en El Vedado; y San Salvador del Mundo, de 1850, en la calle Santo Tomás, en el Cerro.

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La acumulación de basura y cinco incendios consecutivos deterioraron los cimientos y los accesos del templo en Los Sitios. (Imagen de cortesía)

La basura acumulada junto al edificio agravó su estado durante este año. Las tareas de limpieza del vertedero con maquinaria pesada de Servicios Comunales dañaron las aceras originales y agrietaron los muros, debido a afectaciones en la cimentación.

Los desperdicios provocaron cinco incendios entre abril y septiembre. El último siniestro debió ser apagado por los vecinos ante la falta de respuesta de los bomberos y fue denunciado en redes sociales por el padre escolapio Ernesto Cuba.

La difusión del episodio en medios independientes y perfiles privados amplificó la indignación de la comunidad. La proximidad del 28 de octubre, día de San Judas Tadeo y fecha de una peregrinación importante por el santo patrono de las causas imposibles, aceleró la intervención oficial.

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Fondos públicos, empresa privada y participación religiosa

La primera etapa de rehabilitación fue financiada con recursos de emergencia del Gobierno municipal. La ejecución quedó a cargo de la mipyme El Lugar, mientras que los Padres Escolapios y los feligreses mantuvieron la interlocución con las autoridades.

El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural asumió la supervisión técnica y normativa de las obras. Su tarea incluyó velar por la recuperación de la carpintería original y por el uso de soluciones compatibles con los valores históricos del edificio.

El templo católico data de 1848 y constituye un exponente de la arquitectura neoclásica del siglo XIX en la capital cubana. (Imagen de cortesía)

La restauración exterior resolvió la acumulación de basura y reforzó la protección de los cimientos, pero el interior del templo continúa pendiente de reparación. El resultado parcial mostró que los recursos públicos, las capacidades privadas y la participación comunitaria pudieron confluir para atender un bien patrimonial colectivo.

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La movilización vecinal contrastó con la escasa presencia actual de organizaciones autónomas en la gestión de asuntos locales. Las asociaciones de propietarios y vecinos, las sociedades de instrucción y recreo y otras organizaciones civiles habían funcionado como interlocutores reconocibles en la defensa de intereses colectivos.

El 16 de junio de 1957, la inauguración del Hospital Municipal Clínico Quirúrgico Mercedes del Puerto, hoy Joaquín Albarrán, reunió a instituciones sanitarias y gubernamentales, además de hermandades, clubes, sociedades de trabajadores y asociaciones de vecinos, según Diario de la Marina.

Entre los asistentes figuraban representantes de los repartos Porvenir, La Esperanza, Alturas de la Víbora, Asunción, Naranjito, Los Pinos, Miraflores, Rosario, La Mallorquina, Ampliaciones de Lawton, Sevillano, Santa Amalia, La Güinera, El Calvario y Reparto Eléctrico. Eran comunidades del sur de La Habana que celebraban la cercanía de una institución hospitalaria moderna.

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Las instituciones de ese período participaban en la agenda pública, promovían el conocimiento de la historia local y abrían espacios de discusión sobre asuntos comunes. Su desaparición redujo los mecanismos de diálogo y reclamación ante el Gobierno, así como la capacidad de las comunidades para exigir responsabilidades sobre su entorno.