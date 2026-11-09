El Salvador: El futbolista Nelson “Chicharito” Díaz es capturado tras un choque de cuatro vehículos en Aguilares

La Policía Nacional Civil detuvo al futbolista Nelson Díaz tras un choque que involucró a cuatro vehículos en Aguilares. (Imagen de cortesía)

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Nelson “Chicharito” Díaz, futbolista de Luis Ángel Firpo, fue capturado el sábado 7 de noviembre de 2026 tras un choque que involucró a cuatro vehículos en Aguilares, San Salvador Norte. La Policía Nacional Civil le atribuyó la responsabilidad del hecho y reportó un resultado positivo en una prueba de alcoholemia, por lo que lo remitió por el presunto delito de conducción peligrosa, según elsalvador.com.

El procedimiento ocurrió en el kilómetro 32½ de la carretera Troncal del Norte. El atacante de 20 años quedó bajo custodia policial en el lugar del accidente, aunque la información disponible no precisó si hubo personas lesionadas ni el alcance de los daños en los vehículos.

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La prueba practicada al jugador arrojó un resultado que el reporte describió como “228 grados de alcohol”. Hasta ese momento no se había informado ninguna resolución judicial sobre su situación ni sobre una eventual responsabilidad penal.

Más de 2 mil capturas por conducción peligrosa en 2026

Las autoridades salvadoreñas habían detenido a 2,053 personas por conducción peligrosa entre el 1 de enero y el 5 de noviembre de 2026. La cifra representó 209 capturas más que las 1,844 registradas durante el mismo período de 2025, un aumento interanual de 11.3%.

La Policía Nacional Civil atribuyó al futbolista salvadoreño la responsabilidad del hecho y lo remitió por el presunto delito de conducción peligrosa en el kilómetro 32½ de la Troncal del Norte. (Cortesía: PNC El Salvador)

El caso de Díaz se produjo en un contexto de mayor cantidad de detenciones vinculadas con infracciones viales. En Chalatenango Sur, la Policía Nacional Civil informó sobre otro motociclista detenido tras registrar 208° de alcohol, quien debía enfrentar un proceso judicial que podía derivar en multas y causas penales.

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El Salvador mantiene desde 2024 una política de cero tolerancia al alcohol al volante, después de que la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y al Código Penal. Las medidas buscaron contener el aumento de los accidentes de tránsito.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial contabilizó 18,818 accidentes de tránsito entre el 1 de enero y el 7 de noviembre de 2026, 266 más que los 18,552 siniestros registrados en el mismo lapso del año anterior.

Los choques dejaron 13,541 personas lesionadas y 1,260 fallecidas durante el año. Las estadísticas oficiales no detallaron cuántos de esos hechos estuvieron relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas, la falta de licencia de conducir u otras infracciones.

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El caso de Díaz ocurrió después de un choque en Aguilares, mientras las autoridades reportaron 209 capturas más que en igual período de 2025 y 18.818 accidentes de tránsito en 2026. (Cuerpos de Socorro El Salvador)

El recorrido de Díaz en el fútbol salvadoreño

Díaz llegó a Luis Ángel Firpo después de jugar en Brasilia, de la liga de ascenso, y pasó a competir en la máxima categoría del fútbol salvadoreño. Formó parte del plantel que ganó el torneo Apertura 2025.

El conjunto usuluteco obtuvo aquel título luego de empatar sin goles con Alianza durante el tiempo reglamentario y la prórroga. La definición se resolvió por 5-4 en la tanda de penales.

Durante el Clausura 2025, el extremo recibió el reconocimiento “Promesa de Primera”, destinado al futbolista juvenil con más minutos de juego. Su carrera también incluyó convocatorias a la selección nacional y participación con el equipo taurino.

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