La población mayor de la diáspora salvadoreña está en EE. UU., mientras los migrantes jóvenes eligen España y Latinoamérica

Dos pinturas al óleo representan la comunicación de familias salvadoreñas con parientes radicados en Estados Unidos y España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La diáspora de El Salvador supera los 2,5 millones de personas y mantiene una marcada concentración en Estados Unidos, país que reúne a la mayor cantidad de salvadoreños mayores de 65 años que viven fuera de su país. Los flujos migratorios más recientes, en cambio, modificaron el perfil etario de comunidades asentadas en destinos como España, México y Panamá, donde crece la presencia de personas jóvenes.

El informe Diáspora salvadoreña: vínculos y aportes que trascienden fronteras, presentado en octubre por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), examinó la edad, el sexo, la ciudadanía, la educación y el acceso a la salud de la población salvadoreña residente en el exterior.

PUBLICIDAD

Los registros consulares estimaban en 2025 que había 2,5 millones de nacionales fuera del país. La comunidad se formó a partir de movimientos migratorios que se extendieron durante varias décadas y tuvieron como principal destino Estados Unidos.

Estados Unidos reúne al 85,6% de la diáspora salvadoreña

Estados Unidos concentra el 85,6% de las personas salvadoreñas residentes en el exterior, de acuerdo con los datos internacionales comparables recogidos en el estudio. Allí viven cerca de 1,57 millones de personas nacidas en El Salvador, una cifra que equivale al 3% de la población inmigrante total de ese país.

Un grupo de adultos salvadoreños en Estados Unidos marcha por la calle mientras sostiene banderas y viste prendas con los emblemas de ambos países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa concentración convierte a Estados Unidos en el principal punto de residencia de las personas mayores de la diáspora, aun cuando otros destinos presentan una proporción más alta de población de 65 años o más dentro de sus comunidades salvadoreñas.

PUBLICIDAD

En Estados Unidos, el 11,1% de la población nacida en El Salvador tiene al menos 65 años. El grupo más numeroso corresponde a quienes tienen entre 35 y 64 años, que representan el 60,8%, mientras que las personas de 15 a 34 años alcanzan el 22,9%.

Los datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2023 señalan que más de dos tercios de las personas nacidas en El Salvador llegaron antes de 2010. La antigüedad de esos flujos ayuda a explicar el peso de los grupos de mayor edad dentro de esta comunidad.

Australia y Canadá, con las proporciones más altas de mayores de 65 años

Aunque Estados Unidos concentra el mayor número absoluto de salvadoreños mayores por el tamaño de su comunidad, Australia y Canadá registran los porcentajes más elevados de población de 65 años o más.

PUBLICIDAD

En Australia, ese grupo representa el 21,6% de la comunidad salvadoreña. En Canadá alcanza el 17,6%. En ambos países, más de ocho de cada diez personas nacidas en El Salvador tienen 35 años o más.

El informe vincula ese perfil con la antigüedad de la migración. El 90,2% de los salvadoreños residentes en Australia llegó en 2000 o antes. En Canadá, esa proporción es del 73,4%.

También se trata de comunidades con altos niveles de naturalización. El 94,2% de los salvadoreños en Australia había obtenido la ciudadanía del país de residencia, mientras que en Canadá la proporción era del 83,3%.

PUBLICIDAD

España, México y Panamá reciben a las generaciones más jóvenes

Una infografía de Infobae detalla que el 75% de los salvadoreños en España llegó desde 2011 y compara la distribución etaria de la diáspora en México y Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La composición de la diáspora cambia en los destinos que recibieron flujos más recientes. España concentra la mayor proporción de salvadoreños de entre 15 y 34 años, con el 45,6% de su comunidad dentro de ese rango etario. Las personas de 65 años o más representan apenas el 3,6%.

México también muestra una presencia considerable de población joven. El 35,3% de las personas salvadoreñas residentes allí tiene entre 15 y 34 años, mientras que el 46,6% pertenece al grupo de 35 a 64 años.

Panamá forma parte de los destinos con migración más reciente. El 69,6% de la comunidad salvadoreña asentada en ese país llegó desde 2011. En España, el 75% arribó durante ese mismo período.

PUBLICIDAD

México aparece como el segundo destino de la diáspora, con el 3% del total, seguido por Canadá, con el 2,7%; España, con el 2,3%; Italia, con el 1,3%; Guatemala, con el 1,2%, y Costa Rica, con el 1,1%. Belice, Honduras, Panamá y Australia también figuran entre los países con mayor presencia salvadoreña.

Los datos de la OIM y el PNUD reflejan la estructura por edades de la diáspora salvadoreña, concentrada en un 85,6% en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mujeres son mayoría en varios destinos de la diáspora

El estudio también identificó una mayor presencia femenina en parte de las comunidades salvadoreñas fuera del país. En 2024, las mujeres representaban al menos el 60% de la población nacida en El Salvador en Guatemala, Italia, España, Honduras, Costa Rica, Australia y Canadá.

Guatemala registró el índice de feminización más alto, con 343,38 mujeres por cada 100 hombres. Le siguieron Italia, con 158,78; Honduras, con 155,29; España, con 148,03; Costa Rica, con 126,5; Australia, con 109,35; y Canadá, con 103,19.

PUBLICIDAD

En Estados Unidos, la relación entre hombres y mujeres fue más equilibrada, con 96,37 mujeres por cada 100 hombres. Entre los mayores de 65 años, las mujeres constituían el 56,8% de la población salvadoreña.