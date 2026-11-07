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“La inteligencia es un concepto difícil de definir; se trata de una forma de creatividad”, afirma Bill Gates sobre el éxito

Para el cofundador de Microsoft, la creatividad ayuda a relacionar conceptos y convertirlos en soluciones concretas

Bill Gates definió la inteligencia como una forma de creatividad orientada a resolver problemas prácticos con eficacia. (REUTERS/Hamad I Mohammed)
Bill Gates definió la inteligencia como una forma de creatividad orientada a resolver problemas prácticos con eficacia. (REUTERS/Hamad I Mohammed)
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“La inteligencia es un concepto difícil de definir; se trata de una forma de creatividad que permite a las personas ser eficaces”. La frase de Bill Gates reúne su visión sobre el éxito: tener conocimientos no alcanza; también hace falta saber aplicarlos para resolver problemas y obtener resultados.

Para el cofundador de Microsoft, la creatividad permite conectar ideas y llevarlas a la práctica. Bajo esa idea, ser inteligente no equivale solo a memorizar datos o resolver ejercicios: implica usar el conocimiento de forma útil.

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Gates creó Microsoft junto a Paul Allen y luego orientó parte de su trabajo hacia la filantropía, la salud global, el cambio climático y el desarrollo tecnológico.

El cofundador de Microsoft señaló a los ciberataques como la amenaza más inmediata del uso indebido de la inteligencia artificial. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/File Photo)
El cofundador de Microsoft señaló a los ciberataques como la amenaza más inmediata del uso indebido de la inteligencia artificial. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/File Photo)

Bill Gates sobre regular la IA

El empresario también ha advertido sobre los riesgos del uso sin controles de la inteligencia artificial. Su preocupación principal no es que la tecnología actúe por cuenta propia, sino que sea utilizada por delincuentes.

En una entrevista con ABC News, Gates afirmó que los ciberataques podrían ser el riesgo más visible durante el próximo año.

El frente que probablemente veremos con mayor dramatismo el próximo año serán los ciberataques”, dijo. Según explicó, los modelos más avanzados pueden facilitar ataques informáticos si sus medidas de seguridad se eliminan o resultan insuficientes.

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Gates propuso aplicar tributos sobre los robots y los tokens de inteligencia artificial para financiar la reconversión laboral. (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)
Gates propuso aplicar tributos sobre los robots y los tokens de inteligencia artificial para financiar la reconversión laboral. (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

Gates mencionó riesgos vinculados con el bioterrorismo y cuestionó que las empresas tecnológicas sean las únicas responsables de fijar límites. “Está claro que no estamos haciendo lo suficiente”, sostuvo.

Su planteamiento es que la inteligencia artificial puede ser útil, pero requiere reglas y controles externos para reducir su uso en fraudes, suplantaciones de identidad y ataques digitales.

Bill Gates advierte que la IA podría causar “mil millones de muertes” en manos equivocadas

Bill Gates advirtió que la inteligencia artificial podría facilitar hechos capaces de provocar “mil millones de muertes” si llega a manos de personas o grupos con objetivos dañinos.

En una entrevista con NBC News, el cofundador de Microsoft sostuvo que la combinación entre actores malintencionados y los sistemas más avanzados crea una capacidad de daño inédita.

Gates propone la aplicación de impuestos a los robots y a los tokens de inteligencia artificial con el fin de financiar la reconversión laboral. (TT News Agency/ Stefan Jerrevang via REUTERS)
Gates propone la aplicación de impuestos a los robots y a los tokens de inteligencia artificial con el fin de financiar la reconversión laboral. (TT News Agency/ Stefan Jerrevang via REUTERS)

El empresario reclamó normas obligatorias para las empresas del sector. A su juicio, la autorregulación no basta: los gobiernos, las fuerzas de seguridad y los dirigentes políticos deben definir las salvaguardas y controles que deberán cumplir las compañías.

Gates aclaró que no considera inevitable una catástrofe ni fijó un plazo. Su alerta apunta a que estas herramientas pueden ampliar los efectos de delitos, campañas de desinformación, ciberataques, fraudes, deepfakes y acciones de bioterrorismo.

Planteó que el desarrollo acelerado de la IA amenaza con transformar empleos de oficina, atención al cliente, ventas y programación.

La Fundación Gates destinará 1.000 millones de dólares para extender el acceso a la inteligencia artificial en países de menores ingresos. (REUTERS/Jonathan Ernst)
La Fundación Gates destinará 1.000 millones de dólares para extender el acceso a la inteligencia artificial en países de menores ingresos. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Advirtió que los jóvenes podrían perder oportunidades laborales iniciales y que los beneficios de la tecnología pueden concentrarse en pocos actores.

Pese a los riesgos, Gates defendió el potencial de la IA para reducir desigualdades. La Fundación Gates comprometió USD 1.000 millones para ampliar el acceso a estas tecnologías en países de menores ingresos.

Gates plantea ponerle impuestos a los robots

Bill Gates propuso aplicar impuestos a los robots y a los tokens de inteligencia artificial para moderar el reemplazo de trabajadores y financiar la transición laboral que, según anticipa, provocará la automatización. El cofundador de Microsoft señaló que la reducción de horas trabajadas y salarios también disminuiría la recaudación derivada del empleo.

Gates propone la aplicación de impuestos a los robots y a los tokens de inteligencia artificial con el fin de financiar la reconversión laboral. (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)
Gates propone la aplicación de impuestos a los robots y a los tokens de inteligencia artificial con el fin de financiar la reconversión laboral. (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

El empresario cuestionó que contratar personas implique tributos ligados a la nómina, mientras que la compra de robots pueda deducirse como gasto empresarial. Esa diferencia, afirmó, incentiva a las compañías a sustituir mano de obra por máquinas.

La recaudación obtenida debería destinarse a capacitación, reconversión profesional y redes de seguridad social para trabajadores despedidos o afectados por reducciones salariales.

Gates reconoció que la propuesta puede ser menos eficiente desde una mirada económica, pero sostuvo que el empleo tiene valor social.

En su ensayo sobre IA, pidió prepararse ante cambios desiguales para trabajadores y comunidades en distintos sectores productivos.

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