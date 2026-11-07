José Francisco Robles Ortega, el cardenal mexicano que representó al papa León XIV en la beatificación de Augusto Ramírez Monasterio en Guatemala

El cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, oficia una misa con vestiduras litúrgicas frente a una cruz cubierta con tela morada. (Redes Sociales)

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El cardenal mexicano José Francisco Robles Ortega presidió en Guatemala la beatificación del fraile franciscano Augusto Ramírez Monasterio, asesinado en 1983 durante el conflicto armado interno por negarse a revelar el contenido de una confesión. El arzobispo de Guadalajara representó al papa León XIV en su primera misión como delegado pontificio.

La ceremonia se realizó en la finca municipal Florencia, situada en Santa Lucía Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, y coincidió con el 43 aniversario exacto del asesinato del religioso, ocurrido el 7 de noviembre de 1983. La Conferencia Episcopal de Guatemala había calculado la llegada de al menos 15.000 feligreses.

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La eucaristía comenzó a las 10:00, aunque el acceso al predio fue habilitado desde las 6:00. Participaron 27 obispos, el cardenal guatemalteco Álvaro Ramazzini, el nuncio apostólico y cerca de 300 sacerdotes.

Robles Ortega, de 77 años, fue designado representante del pontífice el 4 de octubre. La Oficina de Prensa del Arzobispado de Guadalajara informó que el cardenal expresó su satisfacción por el encargo y confirmó que era la primera vez que asumía una misión de esa naturaleza.

El cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, oficia una misa con vestiduras litúrgicas frente a una cruz cubierta con tela morada. (Redes Sociales)

El reconocimiento del martirio de Augusto Ramírez Monasterio

León XIV firmó el 22 de enero de 2026 el decreto que reconoció el martirio de Ramírez Monasterio por odio a la fe. La decisión fue tomada después de una audiencia con el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos.

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El reconocimiento convirtió al fraile franciscano en beato y vinculó a la Iglesia mexicana con una celebración de especial relevancia para la memoria religiosa y social de Guatemala. El religioso fue asesinado durante el conflicto armado interno del país tras negarse a revelar información escuchada en confesión.

Después de la misa, una reliquia del nuevo beato fue trasladada en una procesión a pie desde el puente del Matasano hasta el templo de San Francisco el Grande, en Antigua Guatemala. Allí se instaló una pantalla gigante para seguir la transmisión de la celebración encabezada por el cardenal mexicano.

De Mascota al arzobispado de Guadalajara

Robles Ortega nació el 2 de marzo de 1949 en Mascota, Jalisco, y es el tercero de 16 hermanos. Inició su formación religiosa en el Seminario Menor de Autlán y continuó sus estudios de Filosofía y Teología en los seminarios de Guadalajara y Zamora.

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Fue ordenado sacerdote el 20 de julio de 1976 para la diócesis de Autlán. Más tarde viajó a Roma, donde obtuvo una licenciatura en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana.

A su regreso a México ejerció como párroco, profesor, rector de seminario, vicario general y administrador diocesano. El papa Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Toluca en 1991, y cinco años después asumió como obispo titular de esa diócesis.

En 2003 fue designado arzobispo de Monterrey, función que amplió su presencia dentro de la jerarquía católica mexicana. Benedicto XVI lo creó cardenal en noviembre de 2007, con lo que pasó a integrar el grupo de autoridades con responsabilidades en la Iglesia universal.

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El pontífice lo nombró arzobispo de Guadalajara en diciembre de 2011, cargo que asumió en febrero de 2012 y que conserva. También presidió la Conferencia del Episcopado Mexicano durante dos períodos: entre 2012 y 2015, y entre 2016 y 2018.

En el Vaticano formó parte del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, la Congregación para los Obispos y la Comisión Pontificia para América Latina. En 2013 participó como cardenal elector en el cónclave que eligió a Jorge Mario Bergoglio como papa Francisco.