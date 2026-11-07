La lista de todos los clasificados a las Copas Libertadores y Sudamericana: los boletos que faltan definirse

Belgrano de Córdoba fue el primer equipo clasificado a la Copa Libertadores de 2027 por ser el campeón del Torneo Apertura (REUTERS/Agustin Marcarian)

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Con la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura en juego, ya hay equipos que aseguraron su clasificación a las copas internacionales (Libertadores y Sudamericana) del año próximo, mientras que otros esperan por saber sus posibilidades de cara al 2027.

El primer equipo clasificado a la Copa Libertadores fue Belgrano de Córdoba, que se consagró campeón del Torneo Apertura en el primer semestre de 2026 luego de vencer en la final disputada en el estadio Mario Alberto Kempes a River Plate. Junto al Pirata, estarán en el máximo torneo continental de Conmebol Boca Juniors, Rosario Central y Argentinos Juniors, que quedaron entre los tres mejores equipos de la Tabla Anual. El Xeneize se quedó con el título de campeón de la Copa de la Liga en una final apasionante.

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Aún restan otros dos cupos que serán para el el ganador del Clausura y la Copa Argentina, que tiene en carrera a Platense, Banfield y Boca. En este caso se da una particularidad, ya que el Xeneize podría liberar un cupo en caso: si vence al Taladro y a su vez se consagra campeón de la Copa Sudamericana o el Torneo Clausura, el Calamar heredará su posición rumbo a la Libertadores como Argentina 3.

Boca Juniors se quedó con el primer puesto de la Tabla Anual (Fotobaires)

El panorama es mucho más claro entre los clasificados a la Copa Sudamericana, ya que tienen sus lugares asegurados: Independiente Rivadavia de Mendoza, Gimnasia y Esgrima La Plata, Vélez Sarsfield, River Plate, Instituto de Córdoba y Lanús por su ubicación en la Tabla Anual. A la espera de que se liberen cupos adicionales se encuentran Defensa y Justicia, Barracas Central, Estudiantes de La Plata e Independiente.

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LOS CLASIFICADOS A LAS COPAS INTERNACIONALES

Copa Libertadores 2027

- Belgrano de Córdoba (Argentina 1)

- Campeón Torneo Clausura (Argentina 2)

- Campeón Copa Argentina (Argentina 3)

- Boca Juniors (Argentina 4)

- Rosario Central (Argentina 5)

- Argentinos Juniors (Argentina 6)

* Si Estudiantes de La Plata o Boca Juniors ganan sus respectivas finales de Libertadores o Sudamericana, clasificarán automáticamente.

Copa Sudamericana 2027

- Independiente Rivadavia de Mendoza (4° Tabla Anual)

- Gimnasia y Esgrima La Plata (5° Tabla Anual)

- Vélez Sarsfield (6° Tabla Anual)

- River Plate (7° Tabla Anual)

- Instituto de Córdoba (8° Tabla Anual)

- Lanús (9° Tabla Anual)

LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y LA TABLA ANUAL