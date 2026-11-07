Moody’s otorgó al Banco Ciudad la máxima calificación crediticia local

Sede del Banco Ciudad, que recibió la máxima calificación crediticia local de Moody's

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La calificadora de riesgo Moody´s asignó la máxima calificación crediticia local, AAA.ar, al Banco Ciudad, en depósitos y como emisor de largo plazo en moneda local y extranjera, ubicando a la entidad entre los principales bancos del sistema financiero argentino, que alcanzaron esta calificación.

El reporte de la agencia de rating norteamericana destaca la solidez con la que se sostuvieron los indicadores de capital, liquidez y morosidad, a pesar del contexto desafiante y en comparación con el resto del sistema, manteniendo a su vez adecuados niveles de rentabilidad.

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La evaluación también incorpora la calidad crediticia del accionista del Banco Ciudad, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, calificada AAA.ar con perspectiva estable. CABA es el distrito con la máxima calificación crediticia del país, del cual la entidad es banco oficial y agente financiero.

Depósitos, emisiones y ONs

Banco Ciudad sucursal (Banco Ciudad sucursal)

Las calificaciones de depósitos y de emisor de largo plazo en moneda local y extranjera del Banco Ciudad evolucionaron desde AA+.ar a AAA.ar. Cabe destacar que la mejora también comprende a las Obligaciones Negociables Clase 23 y Clase 24 del Banco, que pasaron de AA+.ar a AAA.ar, ambas con perspectiva estable.

En reacción a la decisión informada por Moody’s el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje, expresó: “Alcanzar la máxima calificación de Moody’s constituye un reconocimiento a la solidez del Banco, su capitalización, liquidez y rentabilidad, y al respaldo de la Ciudad de Buenos Aires, distrito con la máxima calificación crediticia del país”.

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Según el titular de la entidad bancaria “esta mejora nos impulsa a seguir fortaleciendo al Banco Ciudad para continuar ampliando nuestra capacidad para acompañar a las familias, las PyMEs y los distintos sectores productivos”.

Las razones de Moody’s

Remesas y consumo sostienen la economía hondureña, según Moody’s. (FOTO: Diario El País)

En su informe, Moody’s Local Argentina indica que, a junio de 2026, la entidad fortaleció su indicador de capital ajustado, sostuvo elevados niveles de liquidez y mantuvo una morosidad por debajo de la del sistema, con adecuados niveles de rentabilidad.

Entre los indicadores destacados, el capital ajustado alcanzó el 23,7%, frente al 22,3% de diciembre de 2025, y el exceso de integración de capital regulatorio se ubicó en 4 veces la exigencia mínima. A su vez, los recursos líquidos representaron el 55% de los activos tangibles y la relación entre préstamos y depósitos fue del 50,9%, con margen para la expansión del crédito.

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En materia de calidad de cartera, la morosidad del Banco se ubicó en 5,3% a junio de 2026, frente al 7,6% registrado por el sistema financiero. En el segmento de familias, fue del 6,7%, frente al 12,8% del sistema, mientras que para la cartera comercial se situó en 1,9%, frente al 3,5% del sistema. Estos números reflejan el trabajo preventivo de la entidad con relación al análisis crediticio y de riesgos, que permitió el cuidado de la cartera para que su estado de resultados mantenga una evolución sólida.

Otro de los factores destacados es el fondeo estable. A junio de 2026, los depósitos representaban el 69,7% de los activos tangibles.

La nueva calificación reconoce así la fortaleza crediticia del Banco Ciudad, su capacidad de sostener elevados niveles de capitalización y liquidez y el buen desempeño de su cartera dentro del sistema.

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Cabe destacar que Fix, otra calificadora crediticia. tiene al Banco de la Nación, al BBVA y al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) también con calificación AAA.