Tecno

Por qué Astra, la nueva IA de OpenAi, preocupa a expertos en seguridad

Según se informa, este modelo que usará una técnica de razonamiento capaz de reducir la transparencia de su cadena de pensamiento

OpenAI desarrolla Astra, su próximo modelo de inteligencia artificial, que incorporará la técnica de "recurrencia profunda". (Reuters)
OpenAI desarrolla Astra, su próximo modelo de inteligencia artificial, que incorporará la técnica de "recurrencia profunda". (Reuters)
Guardar

OpenAI prepara el lanzamiento de Astra, un modelo que incorporará una técnica de razonamiento que permitirá operar fuera del pensamiento secuencial que caracteriza a la mayoría de los modelos de razonamiento actuales, según informó The Information el martes 1 de septiembre. El mecanismo, también conocido como “recurrencia opaca”, complicaría el seguimiento de la cadena de pensamiento del sistema, un aspecto que ya generó inquietud entre especialistas en seguridad de la inteligencia artificial.

En un modelo de razonamiento convencional, la cadena de pensamiento exhibe los pasos secuenciales que sigue el sistema para resolver un problema. Aunque esa representación es imperfecta, funciona como una herramienta valiosa para detectar comportamientos indebidos o desalineados. En episodios recientes de actividad de agentes descontrolados de OpenAI, los registros de la cadena de pensamiento resultaron determinantes para entender por qué esos agentes actuaron de determinada manera.

PUBLICIDAD

La recurrencia opaca opera de forma distinta: el modelo procesa la misma consulta varias veces dentro de un bucle, en lugar de avanzar de forma lineal. Ese proceso deja menos rastros legibles y esquiva el registro tradicional de la cadena de pensamiento.

La "recurrencia opaca" permite que un modelo procese una consulta varias veces en bucle, sin seguir el razonamiento secuencial habitual. (Europa Press)
La "recurrencia opaca" permite que un modelo procese una consulta varias veces en bucle, sin seguir el razonamiento secuencial habitual. (Europa Press)

Según el reporte, el uso que Astra hará de esta técnica sería limitado. Se espera que su cadena de pensamiento continúe siendo legible, y la compañía rechazó cualquier sugerencia de que el modelo migre hacia el llamado “neuralese”, un tipo de razonamiento que prescindiría del lenguaje natural. OpenAI ya había anunciado planes para desarrollar sistemas extensos de monitoreo de la cadena de pensamiento como parte de su estrategia de seguridad a futuro.

PUBLICIDAD

Las advertencias de los especialistas en seguridad

La noticia provocó reacciones inmediatas en la comunidad de seguridad de inteligencia artificial. Buck Shlegeris, director ejecutivo de Redwood Research, expresó su preocupación en una publicación tras conocerse la información. “Estoy extremadamente preocupado por los reportes de que Astra usa recurrencia opaca”, escribió Shlegeris en su cuenta de X.

“No sé si Astra es mucho menos monitoreable en su cadena de pensamiento que los modelos anteriores. Pero si OpenAI avanza más con esta técnica, tendrán la opción de aumentar masivamente la recurrencia y destruir por completo la capacidad de monitoreo de la cadena de pensamiento”, agregó, según recogió The Information.

Uno de los expertos advierte que la técnica podría destruir la capacidad de monitoreo de la cadena de pensamiento. (Reuters)
Uno de los expertos advierte que la técnica podría destruir la capacidad de monitoreo de la cadena de pensamiento. (Reuters)

El especialista en seguridad de inteligencia artificial Zvi Mowshowitz también se pronunció y planteó que podrían resultar necesarias regulaciones para evitar una “carrera hacia el abismo” entre los laboratorios de inteligencia artificial.

“La técnica juega con fuego, pone en riesgo un tabú que OpenAI y Anthropic lucharon por establecer”, en el sentido de que trabajamos duro para mantener la fidelidad y la capacidad de monitoreo de la cadena de pensamiento el mayor tiempo posible", escribió Mowshowitz. “Un uso más intensivo de estas técnicas probablemente dañaría esa capacidad de monitoreo”, añadió.

OpenAI defiende su compromiso con la transparencia

Frente a las críticas, el científico jefe de OpenAI, Jakub Pachocki, salió a respaldar el compromiso de la compañía con la legibilidad de la cadena de pensamiento. “OpenAI ha trabajado para preservar y utilizar el monitoreo de la cadena de pensamiento desde nuestros primeros modelos de razonamiento”, escribió Pachocki en una publicación en X. “Es un objetivo central de nuestro programa de investigación actual”, sostuvo el científico.

OpenAI aseguró que la legibilidad de la cadena de pensamiento sigue siendo un objetivo central de la compañía. (Europa Press)
OpenAI aseguró que la legibilidad de la cadena de pensamiento sigue siendo un objetivo central de la compañía. (Europa Press)

Todos los modelos de inteligencia artificial realizan cierta cantidad de razonamiento opaco, y pocos investigadores consideran que los registros de la cadena de pensamiento representen de manera directa el razonamiento de un modelo.

Sin embargo, esas salvedades no despejan la inquietud de que la recurrencia opaca pueda dificultar aún más el monitoreo del razonamiento de la inteligencia artificial, en especial si su uso se extiende a otros modelos.

Temas Relacionados

OpenaiInteligencia artificialCiberseguridadAstraTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El secreto oculto tras los colores de los cables USB y cómo elegir el adecuado

Un detalle que muchas personas desconocen es que la lengüeta de plástico que hay dentro del conector, en los modelos de tipo A, cambia de color según la generación del estándar

El secreto oculto tras los colores de los cables USB y cómo elegir el adecuado

HDMI o DisplayPort: qué funciones tiene cada uno para transmitir audio y video digital

Ambos estándares difieren en ancho de banda, resolución máxima y funciones destinadas a distintos tipos de usuarios

HDMI o DisplayPort: qué funciones tiene cada uno para transmitir audio y video digital

Hackean más de 5.000 cuentas de Dropbox: atacantes solo necesitaron las direcciones de correo electrónico

Una falla en el sistema de autenticación de Lenovo permitió crear identificaciones falsas

Hackean más de 5.000 cuentas de Dropbox: atacantes solo necesitaron las direcciones de correo electrónico

Anthropic retoma las pruebas de Claude con nuevas medidas de seguridad tras los hackeos a empresas

La decisión se produce un mes después de los incidentes en los que modelos de IA accedieron a sistemas externos e intercambiaron información entre sí con el propósito de abandonar su entorno de prueba

Anthropic retoma las pruebas de Claude con nuevas medidas de seguridad tras los hackeos a empresas

Starlink entregará kits de alta velocidad a colegios de Argentina sin acceso a redes de internet tradicionales

La entrega de los kits se hará en cuatro etapas: dos tandas iniciales de 1.000 equipos cada una y dos posteriores de 2.000 unidades por período

Starlink entregará kits de alta velocidad a colegios de Argentina sin acceso a redes de internet tradicionales

DEPORTES

La polémica en el último penal del triunfo de Boca ante Vélez: el debate sobre la posición del arquero Álvaro Montero

La polémica en el último penal del triunfo de Boca ante Vélez: el debate sobre la posición del arquero Álvaro Montero

US Open: Mariano Navone y Tomás Etcheverry avanzaron a la tercera ronda y habrá un argentino en los octavos de final

Tras la victoria de Boca Juniors por penales, así quedó el cuadro de los cuartos de final en la Copa Argentina

Así fue el homenaje a Messi a los 10 minutos del duelo entre Boca Juniors y Vélez por la Copa Argentina

Nico Paz fue premiado en Italia: del guiño a Messi al filoso elogio de una leyenda

TELESHOW

El comunicado del equipo de Emilia Mernes tras una polémica versión que la relacionó con Rodrigo de Paul

El comunicado del equipo de Emilia Mernes tras una polémica versión que la relacionó con Rodrigo de Paul

Laetitia d’Arenberg celebró sus 85 años: “En mi día solo pido salud”

Vero Lozano se desnudó en su programa para entrevistar a Pincoya de Gran Hermano: las imágenes

Las tiernas fotos de Oriana Sabatini y Paulo Dybala por los seis meses de su hija Gia

Ricardo Darín cuestionó la final del Mundo y defendió a Lionel Messi: “La Selección argentina tenía una actitud rara”

INFOBAE AMÉRICA

La broma mortal de la democracia: cómo Hitler usó las reglas del sistema para acabar con él

La broma mortal de la democracia: cómo Hitler usó las reglas del sistema para acabar con él

Administrador saliente del Canal de Panamá pide blindar la institucionalidad de la vía acuática ante posibles cambios constitucionales

Guatemala y Belice: la visita con la OEA, los mecanismos para evitar incidentes y el caso que espera en la CIJ

Combustibles vuelven a subir en Panamá: el diésel acumula un alza cercana al 29% desde julio

Guatemala desbloquea ruta comercial de Cuyotenango con gas lacrimógeno: tres días de protesta, tráfico pesado varado y un centro de salud evacuado