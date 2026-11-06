Ciencia

Alerta sanitaria por Legionella: identifican a los aspersores en predios públicos como posibles focos de dispersión

Guías especializadas de Estados Unidos y Europa ordenan evaluar las instalaciones exteriores de irrigación. El fluido estancado a temperaturas elevadas favorece colonias patógenas que viajan en nieblas microscópicas

Ilustración de un aspersor sobre césped que expulsa agua con pequeños microorganismos y un hombre con gabardina caminando por una acera.
Las guías sanitarias incorporan a los sistemas de riego por aspersión entre los equipos sujetos a evaluación por la dispersión de Legionella (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los sistemas de riego por aspersión ingresaron formalmente en los protocolos internacionales de prevención y están siendo vigilados por Legionella en espacios urbanos y predios públicos. Tradicionalmente vinculada a las torres de refrigeración de grandes edificios, conductos de aire acondicionado o bañeras de hidromasaje, la amenaza responsable de la legionelosis comenzó a ser monitoreada en artefactos de irrigación exterior que pulverizan agua a baja altura y producen microgotas capaces de ingresar directo en los pulmones de transeúntes, deportistas o trabajadores de mantenimiento.

El cambio de criterio cobró impulso tras una serie de investigaciones ambientales en Europa. Un estudio publicado en Archives of Environmental & Occupational Health sobre campos deportivos urbanos en Barcelona, disponible en su publicación científica, reveló que detectaron la bacteria en el 55% de las 40 instalaciones municipales inspeccionadas después de un brote, con presencia del serotipo 1 en 11 muestras. El trabajo concluyó que los rociadores instalados en complejos recreativos funcionan como reservorios peligrosos cuando el agua sin tratar o reutilizada descansa inmóvil en las tuberías antes de dispersarse en el aire.

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Frente a este escenario, los CDC actualizaron manuales técnicos de prevención ambiental. La guía de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, accesible a través de su módulo técnico oficial, sumó a las redes de aspersión dentro de los dispositivos que demandan un plan estricto de control del agua. El organismo advierte que cualquier circuito con agua corriente o acumulada que reciba calor ambiental reúne las condiciones ideales para que los microorganismos colonicen las paredes internas de los tubos.

El calor y el agua estancada favorecen la multiplicación microbiana

La reproducción del patógeno responde a un proceso biológico acelerado por el verano. El germen se expande con notable rapidez cuando el líquido almacenado en mangueras o conductos alcanza marcas que se ubican entre 20 y 45 ℃ (68 a 113 ℉), con una fase crítica entre los 25 ℃ (77 ℉) y los 42 ℃ (107,6 ℉). El impacto del sol constante sobre mangueras y tuberías plásticas expuestas en el suelo eleva el contenido a esas marcas térmicas en cuestión de horas mientras el paso permanece cerrado.

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Un aspersor metálico instalado en el pasto expulsa un chorro de agua hacia el césped de un parque con árboles y un banco al fondo.
La bacteria Legionella prolifera en sistemas de agua no estéril ante la combinación de biopelículas, estancamiento y pérdida de desinfectante (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esta elevación de la temperatura se suma la acumulación de biopelículas, finas capas de material biológico y suciedad que recubren el interior de conductos, tanques y difusores. Estas capas actúan como un escudo protector que aísla a los microbios frente a los desinfectantes comunes. Cuando el agua reposa durante días en sectores ciegos de una instalación, el cloro protector se diluye hasta desaparecer, lo que genera el entorno propicio para la proliferación sostenida del microorganismo, destacan desde los CDC.

La pulverización genera microgotas invisibles que viajan por el aire

La diferencia decisiva entre un aspersor y otros métodos tradicionales de riego radica en el modo en que se expulsa el caudal. Al someter el agua a presión contra orificios angostos, las toberas quiebran el flujo y generan aerosoles y gotas finas. A diferencia del agua pesada que cae de inmediato sobre el césped, estas partículas microscópicas quedan suspendidas en el ambiente y se desplazan largas distancias arrastradas por la brisa.

Al respirar estos aerosoles en suspensión, los gérmenes penetran directo en las vías respiratorias. Esta aspiración provoca la enfermedad del legionario, una afección pulmonar severa que desencadena fiebre muy alta, dificultad para respirar y tos profunda. El cuadro reviste particular gravedad en personas mayores de cincuenta años, fumadores o pacientes que conviven con defensas bajas.

Los protocolos recomiendan regar de noche y alejar los picos de las zonas de paso

En complejos institucionales y hospitalarios, las normativas de bioseguridad incorporaron el emplazamiento de los aspersores en su matriz de evaluación ambiental.

Manos con guantes usan una llave para ajustar una boquilla roscada a una manguera verde en un jardín rodeado de vegetación.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan limpiar mangueras y purgar el agua en sectores con poco uso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La directiva de la Administración de Salud de Veteranos de Estados Unidos (VHA) dispone revisar la proximidad a tomas de aire exterior de los edificios, veredas y sectores de permanencia de personas. El organismo subraya que los rociadores dispersan gotas a distancias mucho mayores que el riego por goteo, por lo que su ubicación exige un análisis riguroso de dispersión aérea.

Con el fin de evitar que el público inhale el vapor generado, los expertos en higiene ambiental recomiendan regar durante la madrugada o en horarios sin actividad humana. Junto con este manejo horario, los manuales aconsejan purgar las mangueras antes de encender el sistema, desincrustar el sarro adherido a los picos y descartar conductos deteriorados donde puedan anidar bacterias.

La seguridad de los espacios verdes depende de un mantenimiento constante

Las dependencias sanitarias insisten en que una limpieza aislada no elimina el peligro. Para proteger a la comunidad, los administradores de clubes, paseos y edificios residenciales deben mantener un registro documental de la infraestructura hidráulica, renovar el agua acumulada en las curvas muertas de la red y garantizar niveles adecuados de desinfección en las reservas de almacenamiento.

El objetivo de estas directrices no pasa por clausurar los sistemas de irrigación en jardines o campos de recreo, sino por incorporar hábitos de higiene sencillos frente a un riesgo que solía pasar inadvertido. Con horarios nocturnos de aspersión y el drenaje preventivo de tuberías calientes, la tecnología de riego protege la salud respiratoria de la comunidad sin perder su utilidad paisajística y deportiva.

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