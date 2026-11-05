Peligran los juegos físicos de Nintendo: su principal fabricante de memorias se pasa a los centros de datos

Macronix reducirá gradualmente la producción de memorias ROM destinadas a cartuchos de Nintendo Switch. (Foto: Europa Press)

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Macronix, uno de los principales proveedores de memorias ROM para los cartuchos de Nintendo, reducirá de forma gradual esa producción para concentrarse en memorias NOR flash destinadas a centros de datos de inteligencia artificial (IA).

El cambio puede limitar la oferta de juegos físicos para Nintendo Switch, aunque la empresa japonesa cuenta con otros fabricantes de este componente.

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Los ingresos de Macronix por memorias ROM cayeron 39% en el tercer trimestre de 2026 frente al mismo período de 2025. La empresa registró, en contraste, un alza de 158% en las ventas de memorias NOR y de 768% en las de memorias NAND.

Nintendo ratificó la continuidad del formato físico en sus consolas mientras Sony planea abandonar ese soporte en 2028. (Foto: Europa Press)

La decisión responde a la demanda de componentes para infraestructura informática. Miin Wu, director ejecutivo de Macronix, afirmó durante una conferencia de resultados que el mercado de memorias NOR para centros de datos “es muy robusto”, según Taipei Times.

De qué depende la continuidad de los juegos físicos de Nintendo

La compañía utiliza memorias ROM de Macronix para fabricar parte de los cartuchos de Nintendo Switch. La reducción paulatina de esa línea de negocio podría disminuir la disponibilidad de juegos físicos, pero no implica la desaparición inmediata del formato porque la compañía dispone de otros proveedores.

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La empresa japonesa ya había manifestado que no planea abandonar los juegos en formato físico en sus consolas. Esa posición contrasta con la de Sony, que anunció durante el verano que PlayStation dejará de utilizar ese formato en 2028.

Los cartuchos de Nintendo Switch 2 usan memorias flash NAND cuya producción continuará activa. (Foto: REUTERS/Issei Kato/File Photo)

Los cartuchos de Nintendo Switch 2 usan memoria flash NAND, un componente cuya fabricación continuará dentro de la nueva estrategia de Macronix. Por esa razón, el cambio afecta sobre todo a los soportes que dependen de memorias ROM.

Por qué la inteligencia artificial está transformando la industria de memorias

La reorientación de Macronix se suma a otras decisiones de la industria de memorias. Micron anunció en diciembre de 2025 el fin de los negocios de su marca de consumo Crucial, dedicada a las memorias RAM y al almacenamiento SSD para PC, para priorizar la demanda de centros de datos.

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El sector tecnológico atraviesa una escasez de componentes de memoria vinculada a la alta demanda generada por la inteligencia artificial. Las compañías están priorizando la fabricación y el suministro de memorias de alto rendimiento para centros de datos en lugar de dispositivos de consumo.

El desarrollo de centros de datos provocó una escasez global de memorias en la industria tecnológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la presión sobre el abastecimiento alcanza al sector de los videojuegos, con efectos sobre empresas como Xbox y Valve.

Qué otras novedades hay sobre Nintendo

Nintendo lanzó Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 este jueves 5 de noviembre de 2026, casi tres décadas después de su estreno original, con gráficos renovados, música orquestal, doblaje en español y cambios de jugabilidad que transforman la aventura de Nintendo 64 en una nueva edición.

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La versión digital tiene un precio de 59,99 dólares y ocupará unos 27 GB de almacenamiento. La edición física costará 69,99 dólares, según Nintendo.

El estreno está acompañado por una ocarina electrónica inspirada en el instrumento que aparece en la historia del videojuego. El accesorio permite interpretar las melodías del juego y se venderá por 49,99 dólares.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time fue lanzado a principios de octubre por Nintendo. (Foto: Nintendo)

Los adelantos de esta edición mostraron gráficos ultradetallados e hiperrealistas. Nintendo integró nuevas texturas, secuencias cinematográficas ampliadas y personajes con actuación de voz.

La renovación alcanza a los controles de Link, el protagonista: puede saltar y correr libremente, tiene una cámara mejorada y nuevos movimientos para apuntar con armas. Estas modificaciones se suman a los cambios visuales y sonoros de la aventura.

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El juego fue lanzado originalmente en 1998 para Nintendo 64 y se convirtió en el primer título de la saga con gráficos en tres dimensiones. Desde ese instante, se mantuvo entre las entregas más recordadas de la franquicia.