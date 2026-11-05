Marta Fort sorprendió al contar que Madonna quiso conquistar a Ricardo Fort: “Era muy gay para ella”

Durante una charla con Julieta Nair Calvo, la joven afirmó que la diva del pop intentó acercarse a su padre, aunque lanzó una frase que desató risas en el estudio (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

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Marta Fort sorprendió en MasterChef Celebrity (Telefe) al contar que Madonna quiso conquistar a Ricardo Fort. La anécdota surgió cuando Julieta Nair Calvo le preguntó por los gustos musicales que compartía con su padre y por la canción de Lady Gaga que él escuchaba.

La participante del certamen de cocina había mencionado que le gusta cantar temas de Lady Gaga y Madonna. Nair Calvo enseguida lo asoció con el empresario y trató de identificar el tema al que se referían. Tras cantar un fragmento, Marta apuntó a “Bad Romance”, uno de los grandes éxitos de la artista estadounidense.

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La charla tomó otro rumbo cuando le consultaron si su padre había conocido a Lady Gaga. “No, pero salió de joda con Madonna y con Versace”, respondió Marta, en alusión a la cantante y a la diseñadora Donatella Versace.

Marta Fort contó que Madonna quiso conquistar a Ricardo Fort: “Era muy gay para ella” (Adrián Díaz/ Reuters/ Ideas del sur)

La actriz se mostró sorprendida y quiso saber más. Ante la pregunta de si la “reina del pop” había intentado acercarse a su padre, la influecer aseguró: “Madonna se lo quiso levantar”. Luego remató entre risas: “Era lastimosamente muy gay para ella”.

La historia tiene antecedentes en los relatos que el propio Ricardo Fort dejó sobre sus años en Estados Unidos. La crónica “El real Super Chad”, de Eddie Fitte, publicada por Vida real el 25 de noviembre de 2025, reconstruyó que el empresario tuvo un primer encuentro con Madonna en 1992. Un productor de Sire Records lo habría invitado al rodaje del videoclip de “Deeper and Deeper”, en Los Ángeles, donde conversó brevemente con la estrella y participó como extra en una escena de baile.

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A mediados de los años noventa, Fort también contó en una bitácora personal que trabajó con una pareja en un catálogo de Versace. Según ese testimonio, Donatella los invitó a cenar a su casa antes de asistir a la White Party de Miami. La invitada de honor era Madonna, quien lo habría reconocido de aquel encuentro en California.

“Madonna se lo quiso levantar”, contó Marta Fort. Luego remató entre risas: “Era lastimosamente muy gay para ella”

Esas reuniones y otras fiestas posteriores le permitieron a Fort sumar contactos mientras buscaba abrirse camino como cantante. El relato no menciona un intento de seducción por parte de la artista: ese fue el detalle que aportó Marta durante su charla en MasterChef Celebrity.

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La admiración de Marta Fort por Madonna también quedó a la vista en Halloween. La joven compartió en sus redes sociales fotos de un look inspirado en el vestuario que la cantante llevó durante el Blond Ambition World Tour de 1990. “Disfrazada de mi madre @madonna”, escribió junto a las imágenes.

Para el homenaje, la empresaria eligió un corsé de satén rosa pálido con copas cónicas, ligas y medias negras, inspirado en el diseño de Jean Paul Gaultier. Sumó una coleta rubia alta con trenza, labios rojos y un lunar sobre el labio, detalles asociados a la estética de la reina del pop durante aquella etapa.

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Marta Fort eligió a una máxima diva para homenajear en Halloween: “Disfrazada de mi madre” (Instagram)

Moria Casán, Karina Mazzocco y Julieta Poggio estuvieron entre las figuras que reaccionaron al disfraz. El corsé que inspiró el atuendo de Marta integró el repertorio visual de Madonna durante “Express Yourself” y “Open Your Heart”, dos canciones centrales de la gira de 1990.

La elección de Madonna para Halloween también enlazó con la conversación que mantuvo días después en MasterChef Celebrity. En el programa, Marta ubicó a la cantante entre las voces que más disfruta interpretar, junto con Lady Gaga, y la asociación con Ricardo Fort apareció de manera inmediata en el intercambio con Nair Calvo.

La emotiva foto que Marta Fort compartió de su padre

La relación de Ricardo Fort con la música y el espectáculo fue una constante durante sus años fuera de la Argentina. En Los Ángeles intentó desarrollarse como cantante y se movió en ambientes vinculados a la noche y a la industria discográfica. Más tarde, en Miami, buscó contactos que le permitieran impulsar ese proyecto artístico. Sus encuentros con Madonna y Versace se inscriben en ese período de su vida.

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