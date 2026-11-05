Tecno

Nokia 1100 vs el primer iPhone de Apple: cuánto duraba la batería de cada modelo

Un teléfono privilegió la autonomía y los controles físicos; el otro reunió navegación, música, correo y una interfaz táctil que elevó el consumo energético

Teléfono Nokia 1100 con teclado físico visto de frente y perfil, junto a un teléfono iPhone con pantalla táctil e iconos sobre fondo blanco
Los dos dispositivos fueron tendencia en la primera década de los 2000. (Fotocomposición Infobae)
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El Nokia 1100 y el primer iPhone de Apple expusieron dos formas opuestas de entender la telefonía, con diferencias visibles en diseño, funciones y duración de batería.

El celular de Nokia priorizó la comunicación básica, los controles físicos y la resistencia; el dispositivo presentado por Steve Jobs en 2007 concentró herramientas digitales en una pantalla táctil.

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Los dos modelos respondieron a las condiciones técnicas y a los hábitos de sus respectivas épocas. Mientras el Nokia 1100 buscaba mantenerse operativo durante varios días con llamadas y mensajes, el primer iPhone incorporó navegación web, reproducción multimedia, correo y una interfaz que demandaba recargas más frecuentes.

Nokia - Nokia 1100 - celular - tecnología - 17 de febrero
Con una batería de 850 mAh, el Nokia 1100 podía funcionar entre cinco y siete días en un uso habitual. (Composición Infobae: Nokia)

Cuánto tiempo duraba la batería del Nokia 1100

El Nokia 1100, lanzado en 2003, utilizaba una batería de iones de litio BL-5C con capacidad de 850 mAh. Tenía una autonomía de hasta 4,5 horas de conversación continua y entre 10 y 16 días en espera, con un máximo de 400 horas. La cifra variaba según la señal de la red y la frecuencia de uso.

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En la práctica, el teléfono podía funcionar entre cinco y siete días con una sola carga en un uso cotidiano. La pantalla monocromática, de bajo consumo, y la nula cantidad de aplicaciones explicaban ese rendimiento. El aparato se concentraba en llamadas, mensajes de texto, agenda, alarma, calculadora y, en algunas versiones, linterna.

Qué autonomía ofrecía el primer iPhone de Apple

El primer iPhone de Apple tenía una batería no extraíble de 1.400 mAh, una capacidad superior a la del Nokia 1100. El aumento respondía a la necesidad de alimentar una pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas, el procesador, la conexión WiFi, las redes EDGE y las funciones multimedia incluidas en el dispositivo.

Ilustración estilo acuarela de Steve Jobs de medio cuerpo, con gafas y cuello de tortuga negro, sosteniendo un iPhone original con la pantalla iluminada.
El primer iPhone incorporó una pantalla táctil de 3,5 pulgadas que reemplazó al teclado numérico tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según las especificaciones de Apple, el modelo alcanzaba hasta ocho horas de conversación, seis horas de navegación por internet mediante WiFi, siete horas de video y cerca de 250 horas, equivalentes a unos 10 días, en modo de espera.

Con navegación, música, correo y llamadas, su batería solía durar entre 12 y 24 horas, así que la recarga diaria se convirtió en una práctica habitual.

Por qué el Nokia 1100 consumía menos recursos

La autonomía del Nokia 1100 estaba ligada a un diseño sin grandes exigencias de procesamiento. Su pantalla pequeña y monocromática requería menos energía que los paneles a color, mientras que sus funciones no dependían de una conexión permanente a internet ni de aplicaciones que operaran en segundo plano.

Manos sosteniendo un teléfono Nokia 1100 en primer plano, con el juego Snake II visible en su pantalla monocromática verde.
El Nokia 1100 utilizaba una pantalla monocromática, una de las claves de su bajo consumo energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El teléfono tampoco incluía cámara, reproducción de video, navegador web avanzado ni una pantalla que debiera permanecer activa durante períodos prolongados. La combinación entre funciones limitadas y batería de 850 mAh permitía varios días de uso, incluso con una capacidad menor a la del iPhone.

Cómo cambió el teclado la relación con el celular

El Nokia 1100 tenía un teclado numérico de plástico, con teclas separadas para marcar números y escribir mensajes. Cada número reunía varias letras, así que redactar un SMS requería pulsar la misma tecla varias veces hasta seleccionar el carácter. El sistema era habitual en los teléfonos de comienzos de los años 2000.

Esa estructura permitía usar el aparato con una mano y sin mirar de forma continua la pantalla. El teclado ocupaba una parte importante del frente y dejaba poco espacio para visualizar información.

El iPhone permitió ampliar páginas web con gestos sobre la pantalla. (Foto: REUTERS/Lucy Nicholson)
El iPhone permitió ampliar páginas web con gestos sobre la pantalla. (Foto: REUTERS/Lucy Nicholson)

Qué trajo el iPhone con su pantalla táctil

El primer iPhone eliminó el teclado físico y reservó la mayor parte de la parte frontal para su pantalla de 3,5 pulgadas. Apple sostuvo que los botones permanentes limitaban el espacio y fijaban una misma distribución para tareas distintas. El teclado virtual aparecía solo cuando el usuario debía escribir y desaparecía al abrir otras funciones.

El cambio modificó la interacción con el celular. Los controles podían adaptarse a cada aplicación, desde el correo hasta las notas, la búsqueda de contactos o la navegación.

El dispositivo mantuvo un botón principal y botones laterales para volumen y encendido. La pantalla multitáctil permitió ampliar o reducir páginas web mediante gestos.

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