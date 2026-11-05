Tecno

El gasto anual de los británicos en inteligencia artificial supera los 1.400 millones de dólares y sigue en alza

ChatGPT conserva el primer lugar con el 52,5%, pero perdió 21 puntos porcentuales desde diciembre de 2025 mientras Claude aumentó 20 unidades

Ilustración isométrica con un teclado, monitores con código, módulos tridimensionales y dos manos geométricas sobre un fondo azul oscuro.
Un estudio académico analizó 14,2 millones de cuentas bancarias para medir el consumo de inteligencia artificial en el Reino Unido (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los consumidores del Reino Unido gastan más de 1.000 millones de libras al año (USD 1.400 millones) en suscripciones de IA. Claude, de Anthropic, concentró el 29,4% del gasto directo en julio, frente al 7,4% de diciembre de 2025, según un estudio de tres universidades.

La investigación es un documento de trabajo de Nikhil Datta, Peter John Lambert y Patrick Schneider, de la Universidad de Warwick, la London School of Economics y el Imperial College de Londres. Analizó registros anonimizados de 14,2 millones de cuentas bancarias y de tarjetas del país, y cuenta con apoyo del centro CAGE y del consejo de investigación ESRC.

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ChatGPT, de OpenAI, sigue primero, pero su parte bajó del 73,5% al 52,5% en esos siete meses. Gemini, de Google, pasó del 5,8% al 5,1%, y el resto de los proveedores se mantuvo en torno al 13%. El estudio mide el gasto en pagos directos a los proveedores y excluye las compras hechas a través de las tiendas de aplicaciones.

ChatGPT conserva el primer lugar con el 52,5% del gasto directo y reúne al 71,2% de los suscriptores activos en el mercado británico (AP Foto/Kiichiro Sato, Archivo)
ChatGPT conserva el primer lugar con el 52,5% del gasto directo y reúne al 71,2% de los suscriptores activos en el mercado británico (AP Foto/Kiichiro Sato, Archivo)

El total de mercado sí incluye una estimación de esas compras: a la tasa de julio de 2026, el gasto de los adultos británicos en productos de IA equivale a 1.070 millones de libras al año, según el sitio del estudio.

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Uno de cada 20 adultos paga por un asistente de IA

En junio de 2026, el 5,1% de los adultos del Reino Unido pagaba por un asistente de IA, unos 2,8 millones de personas. Un año antes, la proporción era del 2,3%. El sitio del estudio publica una actualización cada mes.

Gemini, el asistente de Google, concentra el 5,1% del gasto directo realizado por los usuarios en el Reino Unido (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Gemini, el asistente de Google, concentra el 5,1% del gasto directo realizado por los usuarios en el Reino Unido (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El perfil de quienes pagan es desigual. Entre los adultos de 20 a 29 años, el 17,9% ha pagado alguna vez por IA, frente al 3,0% de los mayores de 60. En el tramo de ingresos mensuales superior a 4.000 libras, la cifra es del 18,8%, y en el inferior a 1.500 libras, del 10,0%.

Por profesión, los trabajadores de tecnología de la información encabezan la lista, con el 20,3%. Les siguen los profesores universitarios, con el 16,0%, y los profesionales de finanzas y seguros, con el 15,8%. En julio, los hombres pagaban 28% más que las mujeres: 62,2 por cada 1.000 adultos, contra 48,6.

Los planes que explican el salto de Claude

Según el estudio, ChatGPT aún lidera por amplio margen en suscriptores activos de asistentes: 71,2% frente a 27,1% de Claude en julio de 2026. La brecha es menor en dinero que en usuarios. El documento atribuye parte de la diferencia a que el 6,2% de los suscriptores de Claude paga planes de más de 80 libras al mes, contra el 0,3% en ChatGPT.

Claude alcanzó el 29,4% del gasto tras el lanzamiento de su modelo Opus 4.5 y su herramienta para programadores (Europa Press)
Claude alcanzó el 29,4% del gasto tras el lanzamiento de su modelo Opus 4.5 y su herramienta para programadores (Europa Press)

Esa mejora de plan explica cerca de una cuarta parte del aumento de la cuota de gasto de Claude entre diciembre y julio. El resto proviene de usuarios nuevos, según el documento. Los autores fechan el cambio tras el lanzamiento de Claude Opus 4.5 y la difusión de la herramienta de programación Claude Code.

El estudio también rastrea el origen de los nuevos suscriptores de Claude: cerca de una quinta parte había sido cliente de ChatGPT y había cancelado. Además, los lanzamientos importantes de Anthropic se asocian con un aumento de 39,5% en nuevas altas, frente al 10% de un período al azar.

Peter Lambert, de Warwick, dijo que le sorprendió “el puro volumen” de gasto. Según el estudio, que ChatGPT Go, el plan de entrada de OpenAI de 7 a 8 libras mensuales, atrajo sobre todo a quienes no habían pagado nunca: el 70,2% de sus compradores británicos.

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