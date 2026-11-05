El gasto anual de los británicos en inteligencia artificial supera los 1.400 millones de dólares y sigue en alza

Los consumidores del Reino Unido gastan más de 1.000 millones de libras al año (USD 1.400 millones) en suscripciones de IA. Claude, de Anthropic, concentró el 29,4% del gasto directo en julio, frente al 7,4% de diciembre de 2025, según un estudio de tres universidades.
La investigación es un documento de trabajo de Nikhil Datta, Peter John Lambert y Patrick Schneider, de la Universidad de Warwick, la London School of Economics y el Imperial College de Londres. Analizó registros anonimizados de 14,2 millones de cuentas bancarias y de tarjetas del país, y cuenta con apoyo del centro CAGE y del consejo de investigación ESRC.
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ChatGPT, de OpenAI, sigue primero, pero su parte bajó del 73,5% al 52,5% en esos siete meses. Gemini, de Google, pasó del 5,8% al 5,1%, y el resto de los proveedores se mantuvo en torno al 13%. El estudio mide el gasto en pagos directos a los proveedores y excluye las compras hechas a través de las tiendas de aplicaciones.
El total de mercado sí incluye una estimación de esas compras: a la tasa de julio de 2026, el gasto de los adultos británicos en productos de IA equivale a 1.070 millones de libras al año, según el sitio del estudio.
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Uno de cada 20 adultos paga por un asistente de IA
En junio de 2026, el 5,1% de los adultos del Reino Unido pagaba por un asistente de IA, unos 2,8 millones de personas. Un año antes, la proporción era del 2,3%. El sitio del estudio publica una actualización cada mes.
El perfil de quienes pagan es desigual. Entre los adultos de 20 a 29 años, el 17,9% ha pagado alguna vez por IA, frente al 3,0% de los mayores de 60. En el tramo de ingresos mensuales superior a 4.000 libras, la cifra es del 18,8%, y en el inferior a 1.500 libras, del 10,0%.
Por profesión, los trabajadores de tecnología de la información encabezan la lista, con el 20,3%. Les siguen los profesores universitarios, con el 16,0%, y los profesionales de finanzas y seguros, con el 15,8%. En julio, los hombres pagaban 28% más que las mujeres: 62,2 por cada 1.000 adultos, contra 48,6.
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Los planes que explican el salto de Claude
Según el estudio, ChatGPT aún lidera por amplio margen en suscriptores activos de asistentes: 71,2% frente a 27,1% de Claude en julio de 2026. La brecha es menor en dinero que en usuarios. El documento atribuye parte de la diferencia a que el 6,2% de los suscriptores de Claude paga planes de más de 80 libras al mes, contra el 0,3% en ChatGPT.
Esa mejora de plan explica cerca de una cuarta parte del aumento de la cuota de gasto de Claude entre diciembre y julio. El resto proviene de usuarios nuevos, según el documento. Los autores fechan el cambio tras el lanzamiento de Claude Opus 4.5 y la difusión de la herramienta de programación Claude Code.
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El estudio también rastrea el origen de los nuevos suscriptores de Claude: cerca de una quinta parte había sido cliente de ChatGPT y había cancelado. Además, los lanzamientos importantes de Anthropic se asocian con un aumento de 39,5% en nuevas altas, frente al 10% de un período al azar.
Peter Lambert, de Warwick, dijo que le sorprendió “el puro volumen” de gasto. Según el estudio, que ChatGPT Go, el plan de entrada de OpenAI de 7 a 8 libras mensuales, atrajo sobre todo a quienes no habían pagado nunca: el 70,2% de sus compradores británicos.
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