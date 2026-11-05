Estados Unidos

El Pentágono dará a conocer qué leyes rigen a los laboratorios de IA en Estados Unidos

El responsable de tecnología del Departamento de Guerra advirtió que, sin un marco claro, el Congreso podría legislar de una forma que "mate a la industria"

El Pentágono visto desde el aire, el martes 8 de septiembre de 2026, en Washington (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
El Pentágono visto desde el aire, el martes 8 de septiembre de 2026, en Washington (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)
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El gobierno de Estados Unidos dará a conocer en una o dos semanas el conjunto de leyes y regulaciones que ya se aplican a los laboratorios nacionales de inteligencia artificial. Lo anunció el miércoles 4 de noviembre Emil Michael, director de tecnología del Pentágono, en una conferencia de The Wall Street Journal en Napa, California, según Reuters.

Michael es vicepresidente del Super Intelligence Task Force (grupo de trabajo de superinteligencia), un organismo interinstitucional que creó el presidente Donald Trump para definir la política del país en materia de IA. Reuters informó que el funcionario no ofreció más detalles sobre el contenido del documento.

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Lo que intentamos es crear un marco que haga que los estadounidenses tengan confianza en que estas empresas van a hacer lo correcto”, dijo Michael. Si no, añadió, “lo que se obtiene son 535 legisladores escribiendo una norma que podría matar a la industria”. La cifra corresponde a los miembros del Congreso de Estados Unidos.

Con ese argumento, el funcionario planteó el documento como una alternativa a una ley nueva del Congreso. No precisó qué organismos participarán en la publicación ni en qué formato se difundirá.

Una revisión de las leyes vigentes, no una norma nueva

La declaración en Napa coincide con lo que Michael dijo semanas antes a The Information, medio especializado en tecnología. En esa entrevista, según el resumen que publicó The Next Web, el funcionario aseguró que las leyes existentes son “más que suficientes” para los laboratorios de IA.

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Emil Michael anunció que el gobierno de Estados Unidos compilará las leyes vigentes aplicables a los laboratorios de inteligencia artificial (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)
Emil Michael anunció que el gobierno de Estados Unidos compilará las leyes vigentes aplicables a los laboratorios de inteligencia artificial (REUTERS/Andrew Kelly/Archivo)

Michael explicó que esa conclusión se basa en su propia lectura y en lo que le comentó Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio, el organismo que vigila la competencia y la protección del consumidor en Estados Unidos.

El trabajo del grupo incluye un marco de respuesta ante incidentes, planes para proteger la infraestructura crítica y una revisión de las leyes que ya alcanzan a las empresas de IA.

Controles de exportación y el caso de Anthropic

En esa entrevista, Michael afirmó que el gobierno puede usar controles de exportación contra las empresas de IA que no cooperen, y que el Departamento de Justicia puede hacer cumplir las normas. Aseguró que Anthropic quedó bajo esos controles dos horas después de negarse a retirar un modelo que, según el gobierno, había sido vulnerado. The Next Web recogió esa versión sin confirmación independiente.

El Pentágono clasificó a Anthropic como riesgo para la cadena de suministro y la empresa pidió que el tribunal de apelaciones en pleno revise su caso. Michael dijo que espera que el gobierno gane. También señaló que prevé tratar a Anthropic de manera equitativa, como al resto de los laboratorios, dentro del grupo de trabajo.

El Pentágono designó a la empresa de inteligencia artificial Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro (REUTERS/Carlos Barria/Archivo)
El Pentágono designó a la empresa de inteligencia artificial Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro (REUTERS/Carlos Barria/Archivo)

Michael dijo que el Departamento de Guerra, nombre con el que el gobierno designa hoy al Pentágono, es también un gran usuario de IA: unos 1,7 millones de sus 3,5 millones de empleados la usan, frente a 80.000 hace un año. Afirmó que prefiere modelos de código abierto estadounidenses, como Nemotron, de Nvidia, aunque ninguno está todavía en la frontera tecnológica.

El plazo anunciado, una o dos semanas desde el 4 de noviembre, es el único compromiso concreto de Michael. Hasta ahora no se informó una fecha exacta ni los organismos que firmarán el documento.

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