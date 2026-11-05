Tecno

Micron frenó una planta de memorias de USD 4.500 millones en Taiwán por un conflicto laboral

El sindicato de Taoyuan pide el 15% de las ganancias operativas y un bono de 83 meses de sueldo luego de que fracasaran las negociaciones

La fábrica Fab 11E tenía previsto iniciar su producción en 2028 con equipos del fabricante neerlandés ASML (REUTERS/Ann Wang)
La fábrica Fab 11E tenía previsto iniciar su producción en 2028 con equipos del fabricante neerlandés ASML (REUTERS/Ann Wang)
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Micron Technology suspendió la construcción de una planta de memorias de USD 4.500 millones en Taiwán por un conflicto laboral que no se resuelve, informó Bloomberg. Es la fábrica con la que la empresa iba a ampliar la producción de chips para servidores de IA, en medio de una escasez de memoria.

Según Bloomberg, la empresa dijo en una declaración que Taiwán es una pieza importante de su red global y que sus operaciones allí funcionan con normalidad. La fábrica, llamada Fab 11E, estaba prevista para empezar a producir en 2028, de acuerdo con Bloomberg. Su presupuesto iba de USD 3.000 millones a USD 4.500 millones, con equipos del fabricante neerlandés ASML. La obra está casi detenida: solo continúan tareas mínimas de seguridad, y Micron avisó a funcionarios taiwaneses y a un proveedor.

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El sindicato de Taoyuan reclama 83 meses de sueldo

El sindicato de la planta de Taoyuan, cerca de Taipei, pide un bono único equivalente a 83 meses de sueldo y un sistema permanente que reparta el 15% de las ganancias operativas entre los trabajadores, según The Straits Times. Un grupo de empleados hizo huelga el 22 de octubre tras fracasar las negociaciones.

Un grupo de trabajadores de la planta de Taoyuan inició una huelga el 22 de octubre tras el fracaso de las negociaciones (REUTERS/Ann Wang)
Un grupo de trabajadores de la planta de Taoyuan inició una huelga el 22 de octubre tras el fracaso de las negociaciones (REUTERS/Ann Wang)

Un día antes, el 21 de octubre, Micron había firmado un acuerdo con el sindicato de Taichung, su sitio más grande en Taiwán. El presidente de Micron Taiwán, Lu Dong-hui, dijo entonces que la empresa pasaría a un bono trimestral por participación en las ganancias y aumentaría su aporte jubilatorio. El presidente del sindicato de Taoyuan, Jerry Lin, calificó ese pacto de unilateral porque no consideró a sus afiliados.

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Bloomberg informó además que parte de los empleados no está conforme con el acuerdo de octubre y que la empresa podría tener que renegociarlo. Los ejecutivos temen que cualquier pacto laboral pueda ser impugnado más adelante, según indicó la agencia.

El reclamo se parece al de otras fabricantes de chips. En Corea del Sur, Samsung Electronics evitó una huelga al acordar bonos equivalentes al 10,5% de la ganancia operativa para sus empleados de semiconductores, según The Straits Times. Los trabajadores de Micron piden compartir los ingresos récord que dejó la demanda de chips para centros de datos de IA.

Taiwán concentra cerca del 60% de la producción de memoria DRAM de Micron

Taiwán concentra cerca del 60% de la producción de memoria DRAM de Micron y reúne a 15.000 trabajadores de la firma (REUTERS/Ann Wang)
Taiwán concentra cerca del 60% de la producción de memoria DRAM de Micron y reúne a 15.000 trabajadores de la firma (REUTERS/Ann Wang)

La DRAM es la memoria de acceso rápido que usan computadoras y servidores mientras trabajan. Según Bloomberg, Taiwán produce alrededor del 60% de la DRAM de Micron, donde la compañía emplea a unas 15.000 personas, una cuarta parte de su plantilla mundial. La empresa compite con Samsung y SK Hynix.

Reuters ya había advertido el 20 de octubre que una interrupción prolongada en Taiwán podría tensionar los suministros de memoria, que ya son escasos para la infraestructura de IA.

El Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán dijo que respalda el acuerdo sindical vigente y trabaja con las autoridades locales para resolver las diferencias pendientes, según Bloomberg. El gobierno de la ciudad de Taoyuan indicó que todavía no recibió una notificación formal de la suspensión de la obra.

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