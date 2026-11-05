Tecno

Un camión con USD 11,4 millones en equipos de Nvidia desapareció en California y la policía perdió su rastro

El robo se denunció a comienzos de septiembre y forma parte de una serie de ataques a cargas de equipos para IA valuados en millones de dólares

La policía perdió el rastro del transporte en el condado de San Bernardino tras registrar varias paradas de larga duración (Foto AP/Chiang Ying-ying, Archivo)
La policía perdió el rastro del transporte en el condado de San Bernardino tras registrar varias paradas de larga duración (Foto AP/Chiang Ying-ying, Archivo)
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Un camión con seis palés de equipos de Nvidia, valuados en USD 11,4 millones, salió de Oakland, California, el 29 de agosto rumbo a Fort Worth, Texas, y desapareció en el camino. La policía de Oakland investiga el caso y, hasta ahora, no anunció arrestos.

El robo se conoció el 4 de noviembre por un informe del diario East Bay Times, que retomaron el sitio Hoodline y el diario New York Post. Según esas versiones, el vehículo llevaba el logo de una empresa de transporte de alimentos y retiró la carga en la ciudad de la bahía de San Francisco tal como estaba previsto.

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Después, el camión y sus conductores se esfumaron. Los investigadores siguieron el vehículo, que hizo varias paradas de varias horas, y perdieron su rastro en el condado de San Bernardino, en el sur del estado. La desaparición no se denunció hasta comienzos de septiembre.

Las autoridades describieron a los responsables como aparentemente sofisticados, según Hoodline. Los informes no precisan qué productos ni qué modelos de chips viajaban en los palés, ni cómo se organizó el retiro de la carga.

Un nuevo caso en una serie de robos de equipos de IA

No es el primer ataque contra cargas de Nvidia en la zona de la bahía de San Francisco. Según Hoodline, que cita al diario The Mercury News, en 2025 la policía de Fremont y Union City investigaron robos de cargamentos de la empresa por más de USD 7,5 millones. Creen que algunos sospechosos viajaban desde el sur de California.

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En septiembre, dos remolques con logos de Nvidia y de PlusAI, una empresa de camiones autónomos, desaparecieron de un depósito en Fremont. Llevaban unos 18.000 kilos de arena, una carga simulada para pruebas, y la policía los recuperó. Wired informó que no hubo arrestos, según la vocera de la policía de Fremont, Amy Gee.

En agosto, Wired publicó otra investigación, que resumió Tom’s Hardware: ladrones habrían inutilizado a dos vehículos de escolta privada y se llevaron camiones con equipos para centros de datos que viajaban de Silicon Valley al sur de California. Ninguno de los dos camiones apareció.

Gerardo Pachuca, exdetective del Departamento del Sheriff de Los Ángeles y hoy consultor en delitos de carga, dijo a Wired que otro conductor chocó por detrás a una escolta y huyó, y que a la otra la hicieron girar con una maniobra que usa la policía. “Es lo peor que he visto”, afirmó sobre el robo de cargas en Estados Unidos.

La policía de Fremont recuperó dos remolques vinculados a Nvidia que trasladaban 18.000 kilos de arena para ensayos técnicos (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La policía de Fremont recuperó dos remolques vinculados a Nvidia que trasladaban 18.000 kilos de arena para ensayos técnicos (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Los robos bajan en cantidad, pero las pérdidas suben

La firma Verisk CargoNet, que analiza robos de carga, registró 677 incidentes en Estados Unidos y Canadá en el segundo trimestre de 2026, un 26% menos que un año antes. Las pérdidas estimadas pasaron de USD 135,7 millones a USD 304,6 millones, según un análisis del 6 de agosto que cita Hoodline.

CargoNet señaló que los envíos de equipos informáticos para empresas pueden valer millones de dólares y viajar como carga seca común. Tom’s Hardware agregó que los servidores de Nvidia con restricciones de exportación se venden en China a cerca del doble de su precio minorista en Estados Unidos.

Los investigadores que consultó Wired creen que los conductores fueron cómplices en los dos casos de agosto y que los números de registro de los transportistas habían cambiado de manos hace poco. Es un fraude que permite contratar fletes con el registro federal de una empresa legítima.

Hoodline aclara que el FBI no clasifica el caso de Oakland dentro de ese tipo de fraude y que no hay datos que lo vinculen con el robo de los remolques de Fremont. Sobre el camión de Oakland, lo único confirmado es que se perdió su rastro en San Bernardino y que no hay arrestos.

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