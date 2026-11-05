Economía

Aumentaron las multas en la provincia de Buenos Aires: cuánto cuesta cada infracción a partir de noviembre 2026

La Unidad Fija subió a $ 2.340 para el último bimestre de 2026. Las sanciones por exceso de velocidad, alcoholemia y falta de VTV pueden superar los $ 2 millones

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El valor de la Unidad Fija en la provincia de Buenos Aires subió a 2.340 pesos para el bimestre de noviembre y diciembre de 2026
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Las multas de tránsito vigentes en la provincia de Buenos Aires aumentaron desde el 1° de noviembre y algunas sanciones pueden llegar a $ 2.808.000. El cambio responde a que la Unidad Fija pasó a valer $ 2.340 para el bimestre noviembre-diciembre de 2026.

La actualización quedó establecida en la Resolución RESO-2026-6-GDEBA-SSPYSVMTRAGP, firmada el 30 de octubre por Eduardo Gabriel Feijoo, subsecretario de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte bonaerense. El importe de la UF subió 2,58 % frente a los $ 2.281 que rigieron durante septiembre y octubre.

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Las sanciones no se calculan con una cifra única. El Anexo V del Régimen General de Contravenciones y Sanciones en Jurisdicción Provincial fija para cada conducta un mínimo y un máximo en UF. Ese rango se traduce a pesos de acuerdo con el valor que la Provincia actualiza cada dos meses.

La UF se ajusta según el precio de la nafta premium en La Plata

La normativa bonaerense establece que cada Unidad Fija equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje informado por la estación del Automóvil Club Argentino (ACA) ubicada en La Plata. Para noviembre y diciembre, ese valor fue fijado en $ 2.340.

El mecanismo permite actualizar los montos de las multas sin modificar las escalas previstas para cada infracción. Por eso, el aumento de la UF incide sobre todas las sanciones económicas incluidas en el régimen, desde faltas de documentación hasta conductas vinculadas con la seguridad vial.

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La resolución dispone además la publicación del valor vigente en la página oficial de infracciones bonaerenses. La vigencia comenzó el 1° de noviembre y se extenderá hasta el 31 de diciembre, el último bimestre de 2026.

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Exceso de velocidad, alcoholemia positiva, falta de VTV y cruce de semáforos en rojo figuran entre las infracciones con sanciones más elevadas

Negarse al test de alcoholemia puede costar hasta $ 2.808.000

Entre las multas más altas figura la negativa a realizar una prueba de alcoholemia. El Anexo V prevé para esa conducta una escala de 500 a 1.200 UF, lo que con el valor actual equivale a entre $ 1.170.000 y $ 2.808.000.

También hay un grupo de infracciones que va de 300 a 1.000 UF. En esos casos, las sanciones oscilan entre $ 702.000 y $ 2.340.000, según la graduación que determine la autoridad competente en cada expediente.

La lista incluye las siguientes faltas:

  • Conducir sin tener la edad reglamentaria: de 300 a 1.000 UF, entre $ 702.000 y $ 2.340.000.
  • Manejar sin habilitación, con la licencia suspendida o estando inhabilitado: de 300 a 1.000 UF, entre $ 702.000 y $ 2.340.000.
  • Circular sin cobertura de seguro vigente: de 300 a 1.000 UF, entre $ 702.000 y $ 2.340.000.
  • Circular sin las placas de identificación correspondientes o con patentes que no pertenecen al vehículo: de 300 a 1.000 UF, entre $ 702.000 y $ 2.340.000.
  • Cruzar un semáforo en rojo o no respetar el descenso de una barrera ferroviaria: de 300 a 1.000 UF, entre $ 702.000 y $ 2.340.000.
  • Girar a la izquierda en una vía de doble mano regulada por semáforo, cuando no hay una señal que lo habilite: de 300 a 1.000 UF, entre $ 702.000 y $ 2.340.000.
  • Circular a contramano: de 300 a 1.000 UF, entre $ 702.000 y $ 2.340.000.
  • Conducir alcoholizado o bajo los efectos de estupefacientes u otras sustancias que alteren las condiciones psicofísicas: de 300 a 1.000 UF, entre $ 702.000 y $ 2.340.000.
  • Circular sin haber realizado la Verificación Técnica Vehicular (VTV): de 300 a 1.000 UF, entre $ 702.000 y $ 2.340.000.
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Negarse a realizar un control de alcoholemia puede implicar una multa de entre $ 1.170.000 y $ 2.808.000 en la provincia de Buenos Aires

El exceso de velocidad tiene una escala distinta: parte de 150 UF y llega a 1.000 UF. Por lo tanto, desde noviembre la multa por esa infracción puede ubicarse entre $ 351.000 y $ 2.340.000.

Casco, cinturón y comprobante de seguro tienen multas de hasta $ 234.000

Otras contravenciones tienen rangos menores, de 50 a 100 UF. Con la actualización vigente, los montos van de $ 117.000 a $ 234.000.

Dentro de esa escala se encuentran las siguientes infracciones:

  • No usar casco reglamentario en motocicletas o ciclomotores: de 50 a 100 UF, entre $ 117.000 y $ 234.000.
  • No utilizar el cinturón de seguridad: de 50 a 100 UF, entre $ 117.000 y $ 234.000.
  • Circular con más ocupantes que la capacidad permitida del vehículo: de 50 a 100 UF, entre $ 117.000 y $ 234.000.
  • No portar el comprobante de seguro, pese a contar con cobertura vigente: de 50 a 100 UF, entre $ 117.000 y $ 234.000.
  • Conducir con la licencia vencida dentro de los seis meses: de 50 a 100 UF, entre $ 117.000 y $ 234.000.
  • No llevar la licencia encima, aunque el conductor esté habilitado: de 50 a 100 UF, entre $ 117.000 y $ 234.000.
  • Circular sin una de las chapas patente o llevarla en una ubicación que no es reglamentaria: de 50 a 100 UF, entre $ 117.000 y $ 234.000.
  • Circular sin la constancia que acredita la VTV aprobada: de 50 a 100 UF, entre $ 117.000 y $ 234.000.
  • Usar auriculares o sistemas de comunicación manual continua mientras se conduce: de 50 a 100 UF, entre $ 117.000 y $ 234.000.

La falta de constancia de VTV no equivale a no haber realizado la revisión técnica: el régimen prevé la escala más alta para quien circula sin haber cumplido con la verificación obligatoria.

El monto por estacionar en infracción depende del caso

El régimen bonaerense no establece un único valor para el mal estacionamiento. Para las infracciones generales a las reglas de estacionamiento, la sanción va de 50 a 100 UF, por lo que el importe actual se ubica entre $ 117.000 y $ 234.000.

Sin embargo, determinadas prohibiciones de estacionamiento incluidas en el artículo 49 de la Ley Nacional de Tránsito tienen una escala de 300 a 1.000 UF. En esos supuestos, la multa puede ir de $ 702.000 a $ 2.340.000. La diferencia depende de la conducta específica que se constate.

Los conductores pueden consultar las infracciones registradas en el sistema de la Provincia mediante el DNI o la patente del vehículo. Para establecer el monto aplicable, se debe identificar la falta imputada, el rango de UF previsto en el Anexo V y el valor vigente para el bimestre.

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