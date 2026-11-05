Qué es el Pampero, el fenómeno meteorológico que traerá bajas temperaturas, lluvias y ráfagas al AMBA

El Pampero llevará aire frío desde la Patagonia al AMBA, con lluvias ráfagas de hasta 60 km por hora y un descenso térmico durante el fin de semana (Europa Press)

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El ingreso de aire frío desde la Patagonia cambiará el tiempo en Buenos Aires en las próximas horas: tras una breve pausa de sol y máximas cercanas a 25 °C, el fin de semana combinará lluvias, viento intenso y una caída marcada de la temperatura.

El contraste será notorio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Después de varios días con marcas templadas, el viento del sudoeste impondrá un escenario más frío, con ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h y mínimas de entre 7 y 9 °C en sectores del conurbano, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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La secuencia incluirá nubosidad, lluvias de bajo acumulado, una jornada ventosa y una recuperación de las máximas bajo el sol.

La novedad no se limita a una baja en el termómetro. El avance del Pampero modifica la circulación de aire sobre la región pampeana y suele reorganizar el estado de la atmósfera en pocas horas. Antes de su llegada, el ambiente conserva humedad y temperaturas moderadas; después del paso frontal, el aire se vuelve más seco y fresco, con cielos que tienden a despejarse.

El pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires detalla la llegada del viento Pampero con ráfagas de 60 km/h y variaciones térmicas durante el fin de semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta ocasión, el cambio tendrá dos momentos, señala el meteorólogo Mauricio Saldívar, de Meteored. El primero llegará con viento del sudoeste y una mejora temporaria tras los chaparrones y tormentas aisladas de la semana. El segundo se asociará con un frente frío procedente de la Patagonia, que incrementará la nubosidad el viernes y dejará lluvias antes de la rotación del viento hacia el sur.

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El nombre Pampero suele aparecer en los pronósticos locales por su relación con episodios de cambios abruptos. No designa una tormenta particular ni un sistema único que se repite de forma idéntica. Se trata de una circulación de aire frecuente en el centro y el este de Argentina, vinculada con el ingreso de masas frías desde el sur y sudoeste.

Para quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, sus efectos se reconocen con facilidad. El viento gana fuerza, el cielo puede cubrirse en la etapa previa, la temperatura baja y, luego del frente, la visibilidad suele mejorar. La amplitud entre la mañana y la tarde también puede crecer cuando el sol vuelve a dominar el cielo.

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El frente frío dejará lluvias antes de la jornada más ventosa

El frente frío traerá una probabilidad de lluvias de hasta 90 por ciento el viernes, antes de que el viento rote al sur sobre Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer pasaje de aire del sudoeste se sentirá hoy por la tarde, con ráfagas cercanas a 40 km/h. Ese flujo favorecerá la salida de las nubes luego de un tramo de inestabilidad con precipitaciones de distribución irregular. Las temperaturas todavía se ubicarán entre 23 y 24 °C, un valor que conservará el carácter templado de los días previos.

Durante la noche, la falta de nubosidad facilitará la pérdida de calor cerca de la superficie. Para el amanecer siguiente, se esperan alrededor de 13 °C en la Ciudad de Buenos Aires y unos 10 °C en áreas del conurbano. Esa diferencia ilustra uno de los rasgos habituales de estos episodios: los sectores más alejados del centro urbano suelen enfriarse con mayor rapidez.

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Mañana habrá un paréntesis de estabilidad. El cielo permanecerá mayormente despejado y la máxima rondará los 25 °C. La jornada mostrará una recuperación diurna suficiente para dejar atrás la sensación fresca de la mañana, aunque esa mejora tendrá corta duración debido al acercamiento de un nuevo frente desde el sur del país.

El viernes conservará valores máximos de entre 23 y 25 °C durante buena parte del día. Sin embargo, la nubosidad aumentará por la tarde y anticipará el cambio. Las probabilidades de lluvia podrían alcanzar el 90 %, aunque los pronósticos disponibles no prevén acumulados elevados. El dato central será la transición atmosférica: tras las precipitaciones, el viento girará al sur y empujará aire más frío hacia el estuario.

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El sábado tendrá máximas de entre 18 y 19 grados en el AMBA, con posibles lloviznas y ráfagas del sur que llegarán a 60 km por hora (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sábado concentrará las condiciones más incómodas del período, con cielo cubierto, posibles lloviznas y viento persistente. Las zonas oeste y sur del área metropolitana tendrán mayores chances de registrar precipitaciones al inicio de la jornada. Hacia la tarde, las nubes podrían retroceder, pero la disminución de la cobertura no implicará un ascenso inmediato de la temperatura.

La máxima del sábado quedará entre 18 y 19 °C, lejos de los registros de los días anteriores. Las ráfagas del sur oscilarán entre 45 y 60 km/h, una intensidad suficiente para afectar actividades al aire libre y generar una sensación térmica inferior a la temperatura medida. El viento también exigirá atención en áreas costeras bajas, donde el comportamiento del Río de la Plata forma parte de las variables a seguir.

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La acción del Pampero sobre el río depende de varios factores, entre ellos la dirección y persistencia del viento, el nivel previo del agua y la evolución del sistema frontal. En las riberas bajas, un cambio rápido de las condiciones puede alterar el estado habitual de la costa. Por eso, las recomendaciones oficiales y los avisos meteorológicos resultan relevantes para quienes circulen o trabajen en esas zonas.

El domingo tendrá el amanecer más frío y una amplitud térmica de hasta 15 °C

Las zonas bajas cercanas al Río de la Plata deberán prestar atención al viento sur, que puede modificar las condiciones habituales en la costa - REUTERS/Jon Nazca

El domingo marcará el punto más bajo de la temperatura en el AMBA. “En el Gran Buenos Aires, las mínimas previstas irán de 7 a 9 °C, con los registros más bajos en el norte del conurbano", explicó Saldívar. En la Capital, el termómetro se moverá entre 10 y 11 °C.

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“Después, sol pleno, 21 a 23 °C e índice UV de alto, por lo que recomendamos comenzar a utilizar protector solar adecuado a tu tipo de piel. León XIV aterriza en Aeroparque a las 16.30, y para los actos del atardecer alcanzará con un abrigo liviano", agregó el meteorólogo que destacó la amplitud térmica del día.

La amplitud térmica es la diferencia entre la mínima y la máxima de un mismo día. Aumenta con frecuencia después de un frente frío cuando ingresa aire seco y el cielo queda con poca nubosidad. Durante la noche, la superficie pierde energía con mayor facilidad; durante el día, la radiación solar eleva la temperatura con rapidez si no hay nubes que limiten ese calentamiento.

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El Pampero es un viento frío y seco del sudoeste, surge cuando una masa de aire patagónico desplaza aire cálido y húmedo de la región

En este escenario, el índice de radiación ultravioleta puede alcanzar niveles altos durante la tarde. El descenso de la temperatura no reduce por sí solo la exposición al sol. La radiación depende de variables como la hora, la estación, la nubosidad y la posición del Sol, por lo que una jornada fresca también puede requerir medidas de protección en actividades prolongadas al aire libre.

Las ráfagas previstas para el sábado merecen precaución adicional. Un viento de hasta 60 km/h puede desplazar objetos livianos, complicar la circulación de bicicletas y motos, afectar ramas o carteles vulnerables y reducir el confort en espacios abiertos. Conviene asegurar elementos sueltos en balcones, patios y terrazas, además de seguir los avisos que emitan los organismos meteorológicos y de emergencia.

Tras el domingo, el patrón tenderá a estabilizarse con tardes más templadas y mañanas aún frescas. El paso del frente dejará una masa de aire menos húmeda, una condición que suele aportar cielos más despejados y una sensación distinta a la de los días previos. La recuperación no implicará el regreso inmediato de las temperaturas altas, sino un ascenso gradual bajo una mayor presencia del sol.

Según Salvívar, el lunes 9, feriado nacional, la misa de las 11.30 en el Monumento de los Españoles que oficiará el Papa León XIV tendrá cielo despejado. Las mínimas irán de 10 °C en el norte a 15 °C en la Ciudad, y las máximas de 22 °C en el sur a 24 o 25 °C en el norte y el oeste.

El episodio resume el comportamiento cambiante de la primavera en la llanura pampeana. En pocos días, el AMBA pasará de máximas de 25 °C a una mañana con valores cercanos a 7 °C y, luego, a tardes por encima de 20 °C. El Pampero será el mecanismo que ordenará esa transición, con lluvia en la etapa frontal, ráfagas del sur y un descenso térmico que se sentirá con más fuerza fuera de la Ciudad.