Cultura

Escribió sobre magos olvidados, lo guardó en secreto y tras 100 años salió a la luz: encuentran un texto perdido de Houdini

El manuscrito, titulado An Interesting Scrapbook, fue hallado en el Harry Ransom Center de la Universidad de Texas en Austin y se publica en la edición número 79 de The Strand Magazine, exactamente a un siglo del fallecimiento del ilusionista húngaro

El manuscrito recupera las actuaciones de magos del siglo XIX como Robert Heller y H.J. Sargent a partir de antiguos programas teatrales
El manuscrito recupera las actuaciones de magos del siglo XIX como Robert Heller y H.J. Sargent a partir de antiguos programas teatrales
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Un siglo después de su muerte, Harry Houdini vuelve a sorprender: el texto que nunca llegó a publicarse sale a la luz por primera vez en la edición número 79 de The Strand Magazine, exactamente el 31 de octubre de 2026, a cien años de su fallecimiento. El artículo, titulado An Interesting Scrapbook, es una pieza inédita en la que el célebre escapista se revela como historiador riguroso y cronista apasionado del arte de la magia.

El manuscrito no habla de Houdini ni de sus propios trucos. Su autor dirige la mirada hacia los artistas que lo precedieron: magos del siglo XIX cuyos nombres han desaparecido casi por completo de la memoria colectiva. Valiéndose de antiguos programas teatrales —compartidos por el caricaturista Kin Hubbard—, el texto recupera actuaciones de figuras como Robert Heller y H.J. Sargent, que prometían al público “milagros necromantes”, “delirios mágicos” y la presencia del “más grande mago vivo”.

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“Los magos americanos nunca fueron suficientemente considerados como para ser incluidos en libros o crónicas que las generaciones futuras pudieran leer”, escribió Houdini en el artículo. Su preocupación era concreta: que toda una tradición artística desapareciera junto con quienes la practicaron.

Harry Houdini
El manuscrito recupera las actuaciones de magos del siglo XIX como Robert Heller y H.J. Sargent a partir de antiguos programas teatrales

El texto estuvo archivado durante décadas en Texas

La pieza fue preservada entre los documentos del ilusionista en la Biblioteca Houdini del Harry Ransom Center, en la Universidad de Texas en Austin. Fue allí donde The Strand Magazine la localizó. Especialistas de la Universidad de Míchigan y del sitio de fans Wild About Harry confirmaron que el texto nunca había circulado públicamente.

Andrew Gulli, editor en jefe de la publicación, describió el hallazgo como una ventana a un Houdini poco conocido. “Aquí tenemos a Houdini el historiador, documentando metódicamente a magos olvidados, artistas teatrales, viejos programas de espectáculos y el notable mundo del entretenimiento del siglo XIX”, afirmó en declaraciones recogidas por The Guardian. “Hay algo bastante conmovedor en que el mago más famoso del mundo dedique tanta atención a artistas cuyos nombres han desaparecido casi por completo de la historia”.

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El misterio de por qué nunca se publicó suma otra capa al enigma del escapista

Lo que intriga a los investigadores es la razón detrás del silencio. Houdini fue un autopublicista extraordinario, con más de dos docenas de libros, relatos y obras teatrales publicados en vida. Sin embargo, An Interesting Scrapbook quedó inédito. Gulli plantea dos hipótesis: que el artista lo haya retenido deliberadamente para evitar que magos rivales se beneficiaran de su investigación, o que simplemente nunca llegó a completar el proyecto de publicación.

El Harry Ransom Center de la Universidad de Texas en Austin resguardó el documento del ilusionista durante décadas
El Harry Ransom Center de la Universidad de Texas en Austin resguardó el documento del ilusionista durante décadas

“Encontrar una versión publicada de An Interesting Scrapbook resultó tan escurridizo como el hombre mismo, lo que plantea un misterio interesante sobre el porqué”, señaló el editor. Ninguna de las dos explicaciones ha podido confirmarse.

Houdini nació en Budapest y murió a los 52 años en Detroit

Eric Weisz —nombre real del artista— nació en Budapest en 1874 y emigró a Estados Unidos de niño. Se convirtió en el escapista e ilusionista más reconocido de su época a ambos lados del Atlántico. En los últimos años de su vida dedicó parte creciente de su tiempo a denunciar a médiums y espiritistas a los que calificaba de “charlatanes”, convencido de que presentar el espiritismo como algo real era un engaño al público.

Murió el 31 de octubre de 1926 en el Grace Hospital de Detroit, a los 52 años, a causa de una peritonitis difusa tras ser hospitalizado por apendicitis —posiblemente agravada por un golpe que recibió en el estómago, asestado por un estudiante universitario en Montreal días antes.

Harry Houdini
El escapista Harry Houdini dedicó los últimos años de su vida a denunciar a médiums y practicantes del espiritismo

Las conmemoraciones del centenario se extendieron a nivel global

El aniversario de su muerte convocó celebraciones en varios países. En Budapest, ciudad natal del artista, se organizaron eventos públicos y una gala de homenaje. En Nueva York, se realizó una sesión de espiritismo en su antigua residencia. En Austin, el Harry Ransom Center ofreció un recorrido curado por los archivos del escapista.

Eric Colleary, autor de Houdini’s Library —publicado en septiembre pasado—, señaló que el interés de Houdini por sus colegas iba más allá de lo académico: visitaba sus tumbas y en muchos casos costeaba personalmente su mantenimiento. El texto recién publicado confirma esa dimensión: un artista que dedicó parte de su vida a que otros artistas no fueran olvidados.

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