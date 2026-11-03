La falsa promesa del streaming gratis: así infectan tu celular las APKs de origen desconocido

Al eludir los filtros de seguridad de las tiendas oficiales, estas apps exponen al usuario a un secuestro silencioso de su información personal. (Gemini)

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Más de un usuario busca en internet la forma de ver películas, series y eventos deportivos sin pagar una suscripción. Esa búsqueda los lleva a descargar aplicaciones no oficiales en formato APK, que prometen contenido gratuito pero en realidad funcionan como caballos de Troya diseñados para vulnerar dispositivos Android.

Al eludir los filtros de seguridad de las tiendas oficiales, estas apps exponen al usuario a un secuestro silencioso de su información personal y de los recursos de su teléfono.

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Cómo se instalan las apps piratas y por qué son peligrosas

El primer paso de la infección ocurre antes de que el usuario toque un solo botón de reproducción. Para instalar estas aplicaciones, es necesario habilitar la opción de “instalar aplicaciones de orígenes desconocidos” en el sistema operativo.

Un APK malicioso de streaming es una aplicación pirata distribuida fuera de Google Play que oculta malware dentro de su código. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa acción desactiva Google Play Protect, la principal barrera defensiva de Android. Sin esa supervisión, los ciberdelincuentes quedan en libertad de empaquetar la aplicación de streaming con código malicioso oculto dentro del mismo archivo.

Mientras la víctima mira un partido de fútbol o una película, la aplicación ejecuta procesos en segundo plano que le permiten tomar control del dispositivo.

Para lograrlo, suele solicitar permisos excesivos (acceso a contactos, SMS, almacenamiento o micrófono) que el usuario aprueba sin reparos con tal de acceder rápido al contenido.

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Un APK malicioso de streaming es una aplicación pirata distribuida fuera de Google Play que oculta malware dentro de su código. Se instala al desactivar las protecciones del sistema y, mientras el usuario consume contenido gratuito, roba datos, credenciales bancarias o secuestra el dispositivo sin que la víctima lo note.

Más de un usuario busca en internet la forma de ver películas, series y eventos deportivos sin pagar una suscripción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kaspersky coincide en que el riesgo nace exactamente en ese punto de la instalación. La compañía explica que “para los usuarios de Android, instalar aplicaciones desde Google Play, y solo Google Play, es la opción más inteligente”, ya que la tienda oficial “cuenta con unas reglas de seguridad firmes, la supervisión de las aplicaciones oficiales, muchas reseñas de los usuarios y el escrutinio de los investigadores de seguridad”.

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Qué tipos de malware se esconden en estas aplicaciones

No todas las APKs piratas buscan lo mismo. Algunas se enfocan en el dinero del usuario a través de troyanos bancarios, que superponen pantallas falsas sobre las aplicaciones legítimas de los bancos. Cuando la víctima intenta iniciar sesión, sus credenciales quedan capturadas y son enviadas directamente a los atacantes.

Otras variantes operan como spyware. Este código malicioso rastrea las pulsaciones del teclado, lee los mensajes SMS (incluidos los códigos de verificación en dos pasos), roba fotografías y extrae la lista de contactos con el fin de suplantar la identidad del usuario o vender esa información en la dark web.

La infección más frecuente, sin embargo, es el adware agresivo. La aplicación inunda el teléfono con anuncios invisibles o ventanas emergentes constantes, incluso con la app de streaming cerrada, lo que agota rápidamente la batería, el plan de datos y la memoria RAM del equipo.

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Roja Directa y Fútbol Libre son dos de las páginas que debes de evitar buscar para ver partidos gratis.

Existen además casos en los que el teléfono se convierte en parte de una botnet, utilizada para ataques de denegación de servicio (DDoS) o para minar criptomonedas, con el consecuente sobrecalentamiento y deterioro del hardware.

En los escenarios más extremos aparece el ransomware, que bloquea el dispositivo o encripta los archivos personales y exige un pago en criptomonedas para liberarlos.

Kaspersky documenta ejemplos concretos de este tipo de ataques fuera del ecosistema oficial. Según la firma, “una tienda de aplicaciones alternativa popular se infectó con un troyano y comenzó a distribuir malware”, y en otro caso, “con el permiso para instalar aplicaciones desconocidas, unos delincuentes distribuyeron ransomware disfrazado de una versión beta de un juego llamado Cyberpunk 2077”.

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La empresa de ciberseguridad también describe el caso del malware Loapi, que “hicieron pasar como una herramienta antivirus y una aplicación de contenido para adultos”, y que una vez instalado “convirtió los smartphones en bots para ataques DDoS e hizo que minaran criptomonedas o solo los inundó de anuncios”.

En los escenarios más extremos aparece el ransomware, que bloquea el dispositivo o encripta los archivos personales. (Gemini)

Por qué el streaming gratis tiene un costo oculto

Detrás de cada aplicación pirata hay un modelo de negocio concreto. Mantener servidores e infraestructura para transmitir contenido tiene un costo elevado, y como estas plataformas no cobran suscripción, sus desarrolladores necesitan otra forma de obtener ganancias.

La respuesta está en convertir al propio usuario en el producto. El verdadero pago por acceder a contenido “gratuito” es la entrega voluntaria del control del teléfono, que los atacantes monetizan a través de robo de datos, publicidad fraudulenta o minería de criptomonedas.

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Kaspersky plantea esta disyuntiva al analizar la instalación de aplicaciones desde fuentes alternativas: contar con esa posibilidad “puede resultar muy útil, ya que no todas las aplicaciones están disponibles” en la tienda oficial, pero “esta libertad conlleva un alto riesgo de infección, debido a que fuera de Google Play las aplicaciones ya no cuentan con la supervisión de la calidad y seguridad de Google”.

Qué medidas tomar para evitar la infección del celular

La prevención pasa por mantener cerradas las puertas de entrada que utilizan estos atacantes. La primera medida es descargar aplicaciones exclusivamente desde Google Play Store y mantener activado Google Play Protect en todo momento.

Mantener el sistema operativo actualizado es otro punto clave, ya que las actualizaciones incluyen parches para vulnerabilidades de seguridad. (Gemini)

También resulta necesario revisar con atención los permisos que solicita cada aplicación antes de aceptarlos. Una app pensada únicamente para ver videos no tiene motivo para pedir acceso a los mensajes de texto ni a la gestión de llamadas telefónicas.

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Mantener el sistema operativo actualizado es otro punto clave, ya que las actualizaciones incluyen parches para vulnerabilidades de seguridad ya conocidas por los desarrolladores. Esto reduce las puertas de entrada disponibles para el malware más reciente.

Kaspersky resume esta recomendación de forma directa: “No cedas a la tentación de habilitar la instalación de aplicaciones desconocidas y, si tienes que hacerlo, desactívala de inmediato”.

La compañía remarca además que, aunque algún malware logre filtrarse en Google Play, “rápidamente se identifica y elimina”, una garantía que no existe en las tiendas alternativas ni en los archivos APK descargados por fuera de los canales oficiales.

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