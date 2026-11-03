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Ahora se buscan paseadores de perros robot: pagan hasta 20 dólares la hora

El puesto, publicado por la empresa Dimensional, exige entre cuatro y seis horas de caminata diaria

Perro robot
Dimensional, con sede en el barrio de Dogpatch, en San Francisco, busca paseadores para sus perros robóticos. (Referencial/Universidad de Binghamton)
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Una empresa emergente de San Francisco publicó este mes una oferta de trabajo poco habitual, se buscan paseadores de perros robóticos y se pagan hasta 20 dólares la hora. El anuncio, que no exigía experiencia previa, circuló en el grupo de Facebook “Bay Area Jobs” antes de ser retirado y generó apenas un par de comentarios, ninguno de los cuales advirtió lo singular de la propuesta.

La publicación correspondía a Dimensional, una compañía con sede en el barrio de Dogpatch, en San Francisco, un nombre que coincide de manera curiosa con el objeto de su búsqueda laboral. El puesto requería entre cuatro y seis horas de paseo diario, un tiempo mayor al que suele demandar la caminata con un perro convencional, según el texto del anuncio.

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Los robots también se detienen a mitad de camino

El aviso advertía que los postulantes debían sentirse cómodos al “manejar de manera segura equipos que pesen alrededor de 15 kilos”. La razón es que los perros robot pueden sufrir sobrecalentamiento de su equipo y detenerse en plena calle, de forma similar a como un perro de carne y hueso se tira al suelo y se niega a avanzar. Cuando eso ocurre, el paseador debe cargar al animal mecánico de regreso a la oficina de la empresa.

Robot cuadrúpedo de color gris con una máscara de polígonos de colores en el frente, situado sobre el suelo de una habitación
Stash Pomichter, fundador de Dimensional, busca integrar agentes de inteligencia artificial en robots de uso cotidiano. (Captura de video)

Entre las ventajas señaladas se encuentra que no existe necesidad de recoger excrementos ni de disimular ante lo que el robot deja en el jardín de un vecino. Los perros utilizados en esta tarea cuestan 2.000 dólares cada uno, provienen de la empresa china Unitree y llegan preparados para operarse mediante control remoto o aplicación móvil.

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Por qué una empresa de software contrata paseadores

Dimensional no fabrica hardware, sino que desarrolla un sistema operativo de código abierto para robots. Según explicó su fundador, Stash Pomichter, de 26 años, el objetivo es integrar agentes de inteligencia artificial en los robots para que los clientes puedan ordenarles tareas en el mundo real, de manera equivalente a como hoy se utilizan asistentes digitales para resolver gestiones en línea.

La compañía adquirió más de 100 perros robóticos y 50 robots humanoides de fabricantes de Estados Unidos, China y Alemania. “Sinceramente, es una barbaridad que los humanos sigan realizando esas tareas físicas”, afirmó Pomichter al New York Times, en referencia a labores como levantar cajas pesadas o trasladar objetos.

Los robots pueden sobrecalentarse y detenerse a mitad de camino, lo que obliga a cargarlos de regreso a la oficina. (Referencial/Especial)
Los robots pueden sobrecalentarse y detenerse a mitad de camino, lo que obliga a cargarlos de regreso a la oficina. (Referencial/Especial)

Antes de alcanzar ese nivel de autonomía, los robots deben mejorar su desplazamiento en entornos urbanos. Por eso, los paseadores humanos dirigen a los perros robot mientras cámaras y sensores registran el recorrido, con el fin de generar lo que Pomichter definió como “verdad de terreno”.

La inteligencia artificial todavía falla al controlar el hardware

Dimensional comparó el desempeño de los perros robot bajo control humano frente al manejo mediante un agente de inteligencia artificial y detectó deficiencias en este último. “Los agentes son todavía muy ineficaces al controlar el hardware”, explicó Pomichter. “Y aún se necesita la intervención humana en el proceso”.

La meta de la empresa es que los robots trabajen en fábricas, centros de datos, obras de construcción y como guardias de seguridad. Un ejemplo de esta aplicación ya funciona en Atlanta, donde un perro robot vigila un complejo de apartamentos bajo la supervisión de un operador humano situado en Filipinas, que utiliza al robot como una cámara de seguridad móvil.

La presencia de los robots en Dogpatch derivó en amenazas que la empresa denunció ante la policía. (Referencial/EFE)
La presencia de los robots en Dogpatch derivó en amenazas que la empresa denunció ante la policía. (Referencial/EFE)

Pomichter relató además que programó a un perro robot para patrullar de noche la oficina de Dimensional, con la instrucción “eres el mejor perro de seguridad del mundo” y la orden de seguir a cualquier persona que ingrese al edificio después de la medianoche. Si detecta a alguien, el sistema le envía un mensaje de texto a Pomichter para que revise las cámaras de seguridad y determine si se trata de un empleado o de un intruso.

Un vecino denunció amenazas contra la empresa

La presencia de los robots en el barrio de Dogpatch no fue bien recibida por todos. Un hombre se presentó en la oficina de Dimensional y luego envió mensajes de texto en los que advertía que los perros robot serían utilizados como armas. “Diviértanse ayudando a masacrar gente al azar, escoria”, escribió en uno de los mensajes. La empresa denunció al hombre ante la policía.

“Quizás tengamos que lidiar con más situaciones como esta”, señaló Pomichter, “entonces tal vez necesitemos más perros patrulla”.

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