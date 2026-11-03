Lista de códigos de Free Fire para ganar diamantes gratis este 3 de noviembre de 2026

La dinámica diaria de los códigos atraen la atención de múltiples jugadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Garena habilitó una nueva ronda de códigos de Free Fire para reclamar recompensas gratuitas este martes 3 de noviembre, entre ellas diamantes, skins de armas, trajes, cajas y artículos asociados a campañas temporales. Cada combinación tiene condiciones propias de vigencia, cupos y regiones habilitadas.

Las claves deben ingresarse en mayúsculas, sin espacios y una sola vez por cuenta. Aunque parte de los códigos puede entregar diamantes, no existe garantía de que todas las secuencias habiliten esa recompensa.

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Cuáles son los códigos de Free Fire disponibles este 3 de noviembre de 2026

La siguiente lista reúne las claves difundidas para este martes. El funcionamiento depende del servidor, de la campaña activa y de la disponibilidad de cada código en la región vinculada al perfil del jugador.

Cada jornada se ofrecen más de 10 códigos para canjear en Free Fire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

FZ5X1C7V9B2N.

FFSGT7KNFQ2X.

FU1I5O3P7A9S.

BR43FMAPYEZZ.

4N8M2XL9R1G3.

FQ9W2E1R7T5Y.

FFR4G3HM5YJN.

B1RK7C5ZL8YT.

FP9O1I5U3Y2T.

H8YC4TN6VKQ9.

6KWMFJVMQQYG.

FA3S7D5F1G9H.

FPSTQ7MXNPY5.

FE2R8T6Y4U1I.

UPQ7X5NMJ64V.

4ST1ZTBZBRP9.

FM6N1B8V3C4X.

F7F9A3B2K6G8.

S9QK2L6VP3MR.

FT4E9Y5U1I3O.

FF6YH3BFD7VT.

FK3J9H5G1F7D.

Cada código admite un único canje por cuenta. Si una clave ya fue utilizada, alcanzó el límite previsto por Garena o venció, el portal no permitirá completar la operación.

En qué página se canjean los códigos de Free Fire

El procedimiento debe realizarse únicamente en Garena Rewards Redemption Site, el portal oficial de recompensas de la empresa. Desde allí, el jugador puede asociar el código con la cuenta que utiliza de forma habitual dentro de Free Fire.

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Solo es posible canjear los códigos en el portal oficial de Free Fire. (Foto: Garena)

Conviene evitar generadores de diamantes, aplicaciones externas y páginas no verificadas que prometen premios gratuitos. Esos servicios pueden solicitar credenciales de acceso o datos personales, con riesgos para la seguridad de la cuenta y sus objetos almacenados.

Al ingresar al sitio de canje, el usuario debe elegir el método con el que tiene vinculada su cuenta. Según la región y las opciones disponibles, Garena permite acceder mediante Google, Facebook, Apple, Huawei o VK.

El premio queda asociado al perfil que se utilizó durante el inicio de sesión. Por esa razón, antes de ingresar un código resulta necesario comprobar que se abrió la cuenta correcta, porque las recompensas no pueden trasladarse posteriormente a otro usuario.

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El código debe ser puesto sin errores de codificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ingresar un código en el portal oficial de Garena

Después de acceder con la cuenta vinculada, hay que localizar el campo destinado a los códigos de recompensa. Allí corresponde copiar y pegar una de las secuencias disponibles o escribirla de forma manual, siempre en mayúsculas y sin espacios antes o después.

Antes de confirmar la solicitud, es recomendable revisar cada carácter. Las letras O e I pueden confundirse con los números 0 y 1, un error que alcanza para invalidar el canje. Copiar la combinación desde una fuente confiable reduce esa posibilidad.

Asimismo, un mensaje de error suele indicar que la clave venció, agotó sus cupos o no está habilitada para el servidor de la cuenta. Puede ocurrir que una campaña esté disponible en una región y no en otra, incluso si el código figura en listados difundidos el mismo día.

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Solo se debe usar la app oficial de Free Fire. (Foto: EFE/Garena/)

Si el portal confirma el canje, los objetos llegan al buzón interno de Free Fire. La acreditación puede ser inmediata, aunque Garena contempla un plazo de hasta 24 horas. Durante ese período, el usuario puede abrir el juego y revisar el apartado de correo para verificar la entrega de diamantes, trajes, skins, cajas u otros premios.

Qué riesgos tiene usar aplicaciones piratas de Free Fire

Las aplicaciones no oficiales que prometen diamantes, skins, ventajas dentro de las partidas o acceso anticipado a objetos pueden pedir datos de inicio de sesión, permisos sobre el dispositivo o la descarga de archivos externos.

En esos casos, existe el riesgo de que extraños obtengan las credenciales de la cuenta, accedan a información personal o instalen programas maliciosos en el teléfono.

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El uso de herramientas que alteran el juego puede derivar en sanciones sobre el perfil. Los desarrolladores pueden suspender o bloquear cuentas cuando detecta modificaciones no autorizadas, generadores de recursos o programas que interfieren en las partidas.