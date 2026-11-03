Un argentino se presentó para ser alcalde en una de las zonas más exclusivas de Miami: la historia de Alberto Zaltzberg

Alberto Zaltzberg es el primer argentino en postularse para una alcaldía en los Estados Unidos al competir por el gobierno local de Aventura

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El nombre de Alberto Zaltzberg comenzó a conocerse en las últimas semanas después de que se presentó para competir como candidato a alcalde en la ciudad de Aventura, uno de los municipios más exclusivos del condado de Miami-Dade. Se trata del primer argentino en presentarse para competir por un cargo de gobierno local en las elecciones de Estados Unidos.

Zaltzberg, de 51 años y oriundo del barrio porteño de Villa del Parque, vive en Estados Unidos desde hace 23 años y hace 15 que está en la ciudad de Aventura. Emigró junto a su pareja Romina, con quien se casó en Estados Unidos, y tiene dos hijos que nacieron en Miami. “En mi casa se habla en argentino. Hinchamos por la selección. Lo raro es encontrar a alguien nacido acá, entonces mi hijo dice que nació en Argentina”, aseguró en una charla con Infobae.

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La ciudad de Aventura se ubica en el condado de Miami-Dade y alberga el centro comercial más grande del estado de Florida

Desarrolló una carrera en el sector inmobiliario y también cuenta con su emprendimiento en la tecnología y en el marketing. Sin embargo, se define como un “hombre de acción”, por lo que decidió entrar en la política local de Miami con el Partido Republicano y asegura que recién es el inicio de su carrera.

En ese sentido, otro de los aspectos que destaca es que es un “enfermo de la inteligencia artificial” y la aplica para todos los momentos de su vida. “Acá me dicen que soy el candidato ChatGPT”, resume.

Para trazar un paralelismo con lo que se vive en la Argentina, las elecciones a las que se presentó Zaltzberg en Aventura serían la representación de unos comicios para un municipio, como un intendente. El siguiente aspecto en Estados Unidos sería un condado y, por último, el estado.

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Enfrente está el actual alcalde de Aventura, llamado Howard S. Weinberg, quien fue elegido como autoridad en 2022 y busca la reelección.

El actual alcalde de Aventura, Howard S. Weinberg, busca su reelección frente a la postulación republicana de Zaltzberg

En esa línea, aseguró que para presentarse en la política estadounidense el proceso es “muy transparente”. Contó que solo es necesario ser ciudadano de Estados Unidos, mayor de 18 años y tener domicilio desde hace un año y medio en la localidad donde se presentan. Respecto a la financiación, remarcó: “No creo en pedirle la plata a la gente, me financio con mis propios recursos”.

La zona que busca gobernar es uno de los barrios más exclusivos del condado de Miami-Dade. Según las estimaciones del censo de Estados Unidos, Aventura contaba con 39.880 habitantes en 2025.

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Allí se encuentra el Aventura Mall, inaugurado en 1983 y que, tras varias refacciones, se transformó en el mayor centro comercial de Florida. Asimismo, actualmente es el tercero más grande de todo Estados Unidos.

El Aventura Mall es el tercer centro comercial más grande de Estados Unidos

Otro dato para tener noción de la exclusividad de la zona, el valor promedio de una vivienda en esta zona oscila entre USD 423.000 y USD 457.000.

Sobre la visión de los latinos respecto a las políticas de Donald Trump, resumió: “No es un rey. Necesita de un Congreso y de los tres poderes. Hay muchos latinos que emigraron e hicieron las cosas bien, ordenadas. Después están los que hicieron todo desordenado y que están en una zona gris. Se arma un folklore con las formas, pero el gobierno de Biden deportó mucha más gente”.

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“Este país se hizo de inmigrantes que vinieron a hacer las cosas bien. Es como que yo vaya a tu casa y no acepte las reglas que vos ponés”, agregó.

En su plataforma electoral, Zaltzberg presentó 25 propuestas orientadas a mejorar la movilidad, la salud, la educación, la seguridad y los servicios municipales de Aventura. Una de las más concretas es la instalación de una red de WiFi municipal gratuito que cubra el 100% de la ciudad, con una velocidad mínima propuesta de 100 Mbps.

En materia sanitaria, apuntó a crear un servicio de atención médica básica gratuita para residentes, con consultas preventivas, atención pediátrica y determinados estudios. Además, propone ofrecer subsidios de hasta USD 75.000 para atraer consultorios, clínicas y profesionales al municipio.

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Zaltzberg afronta su tercera contienda electoral en cuatro años tras sus presentaciones previas para la Comisión municipal en 2022 y 2024

Justamente, la candidatura de este año representa el tercer intento de Zaltzberg de acceder a la alcaldía. Sus dos participaciones anteriores concluyeron en derrotas, según los documentos electorales oficiales del condado de Miami-Dade.

En noviembre de 2022 compitió por el puesto 6 de la Comisión municipal y obtuvo 2.943 votos, equivalentes al 28,23%. Su contrincante, Amit Bloom, se impuso con 7.482 sufragios.

Dos años más tarde volvió a postularse, esta vez para el puesto 1 de la misma Comisión. En los comicios del 5 de noviembre de 2024 reunió 1.707 votos, el 11,56% del total, y quedó tercero detrás de Gustavo F. Blachman, con 7.075 sufragios, y de Michael Isaac Jacobs, que sumó 5.979.

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De esta manera, el empresario afrontará su tercera elección local en cuatro años, ahora con la alcaldía como objetivo.