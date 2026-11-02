Economía

El Papamóvil argentino ya está listo para León XIV: los detalles de un vehículo especialmente diseñado para el Papa

Las dos Toyota Hilux están listas. Una de ellas fue presentada ante el Nuncio Apostólico y la otra permanece en Córdoba. Son cabina simple y la propulsión no es ni híbrida ni eléctrica.

Ilustración de una camioneta blanca adaptada con cabina abierta y escudo papal, estacionada frente a un obelisco en una avenida.
Un papamóvil diseñado a partir de una camioneta Toyota Hilux se sitúa junto al Obelisco de Buenos Aires en una ilustración urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Toyota Argentina ya entregó las dos pick up Hilux acondicionadas como Papamóviles para la visita de León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Una de las unidades fue presentada ante el Nuncio Apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, mientras que la otra permanece en Córdoba bajo custodia de Gendarmería Nacional.

Los vehículos fueron donados por Toyota Argentina y preparados para los traslados del Papa durante las actividades que tendrá en Buenos Aires y Córdoba. La automotriz informó que ambas camionetas fueron desarrolladas sobre la base de Hilux fabricadas en su planta de Zárate, provincia de Buenos Aires, y adaptadas según los requerimientos establecidos por el Vaticano.

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Aunque no fue confirmado de manera oficial, ambas unidades serían correspondientes a la nueva generación de Toyota Hilux que se presentarán oficialmente al mercado local en los primeros días de diciembre.

La decisión de utilizar la versión de cabina simple es razonable entendiendo que es una configuración que permite destinar un mayor espacio de la caja al sector en el que viajará León XIV. Sin embargo, para esta aplicación se debió asumir un interesante desafío técnico, para adaptar el comportamiento dinámico del vehículo, ya que debe soportar una distribución de carga inusual con cinco personas sobre el eje trasero y dos sobre el delantero. Para eso se hicieron modificaciones en elásticos y amortiguadores que garanticen la rigidez necesaria sin restar el confort necesario en su andar.

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Tres hombres vestidos de traje y hábito clerical posan de pie frente a una camioneta blanca con un emblema pontificio dorado
Gustavo Salinas, Presidente de Toyota Argentina, y Mariano Fernández, presidente del Concesionario Kansai, presentan al nuncio apostólico Michael Wallace Banach, la camioneta Toyota Hilux acondicionada para los traslados papales en la Argentina. (Toyota Argentina)

Además, las unidades son de motorización turbodiésel convencional y no híbridas o eléctricas, como se había especulado en los primeros meses de los preparativos. Ambos vehículos son completamente blancos con algunos detalles dorados y el escudo papal en las puertas y tienen un parabrisas frontal como protección para el sumopontífice.

En una entrevista con Radio Mitre, Julián Benedetti, uno de los ingenieros de Toyota que lideraron el proyecto de construcción del papamóvil, comentó que el vehículo se desarrolló con determinadas especificaciones exigidas por el Vaticano, como el tamaño de los asientos, los pasillos de circulación y la apertura lateral para permitir una muy cercana proximidad del Papa con los fieles.

Una unidad fue presentada en Buenos Aires y la otra ya está en Córdoba

La presentación formal del Papamóvil destinado a las actividades en la ciudad de Buenos Aires se realizó el 27 de octubre en el concesionario Kansai, ante Wallace Banach, representante de la Santa Sede en el país.

La segunda Hilux fue trasladada a Córdoba, donde quedó bajo custodia de Gendarmería Nacional hasta que sea utilizada en la visita papal. De ese modo, la organización dispondrá de una unidad en cada una de las dos ciudades en las que se concentrará la agenda de León XIV.

El viaje apostólico está previsto entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. En el esquema inicial de actividades, el Papa permanecerá en Buenos Aires el lunes 9, viajará a Córdoba el martes 10 y tiene programadas actividades en Luján el miércoles 11.

Dos hombres de pie frente a una camioneta blanca descubierta; uno viste traje negro con alzacuello y el otro traje formal azul con corbata
Gustavo Salinas entrega a monseñor Michael Wallace Banach una llave conmemorativa frente al vehículo Toyota Hilux adaptado para la visita de León XIV a la Argentina. (Toyota Argentina)

Vallé Equipamientos realizó la adaptación de las pickups

Toyota señaló que el acondicionamiento de las camionetas se realizó junto con Vallé Equipamientos, una empresa especializada en carrozado y equipamiento vehicular en la ciudad de Córoba y certificación de Toyota Motor Corporation en Japón. Las dos unidades fueron desde la fábrica de Zárate a Córdoba para el proceso de armado, y luego de finalizadas, una de ellas quedó en esa ciudad mediterránea y la otra volvió a la planta bonaerense.

El traslado de ambas unidades estuvo a cargo de Furlong, uno de los socios logísticos de la marca, bajo protocolos de seguridad y confidencialidad. Kansai, en tanto, intervino como nexo con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina, y brindará soporte logístico durante las actividades previstas en Buenos Aires.

La marca no difundió imágenes ni detalles técnicos del carrozado, el nivel de protección ni la disposición definitiva del habitáculo destinado al Pontífice. Sin embargo, la elección de una cabina simple permite contar con una plataforma posterior más amplia para el espacio de uso público del Papa.

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