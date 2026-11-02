Este dispositivo láser elimina mosquitos a seis metros de distancia y sirve adentro o fuera de casa

Un dipositivo láser con IA es desarrollado para aniquilar mosquitos. (Photon Matrix)

Guardar

Los mosquitos podrían tener un nuevo enemigo tecnológico: un dispositivo que utiliza inteligencia artificial, sensores y un rayo láser para detectar insectos en movimiento y neutralizarlos antes de que puedan picar. El equipo, desarrollado por la compañía Photon Matrix Lab, identifica a estos pequeños animales mientras vuelan y dirige un pulso de luz hacia sus alas para derribarlos.

El aparato representa una alternativa a los insecticidas en aerosol, repelentes y trampas convencionales. Su funcionamiento no depende de sustancias químicas y puede operar tanto durante el día como en la oscuridad. Además, está diseñado para utilizarse dentro o fuera de casa, siempre que se encuentre en un espacio estable y protegido de la lluvia.

PUBLICIDAD

La versión Pro puede detectar objetivos de entre 2 y 20 milímetros a una distancia de hasta seis metros y cubrir un ángulo de 90 grados. Sin embargo, su comercialización todavía requiere completar certificaciones de seguridad, por lo que existen advertencias sobre su utilización en espacios domésticos.

El dispositivo láser se puede instalar en diferentes puntos del hogar. (Photon Matrix)

Cómo funciona el dispositivo láser que detecta mosquitos

La tecnología desarrollada por Photon Matrix Lab combina varios sistemas para identificar insectos en pleno vuelo. Entre ellos se encuentran sensores LiDAR, radares de ondas milimétricas, cámaras y algoritmos de inteligencia artificial que analizan continuamente el entorno.

Cuando el equipo detecta un objeto en movimiento, el software evalúa sus dimensiones, velocidad y trayectoria para determinar si corresponde a un insecto que puede neutralizar. Una vez identificado, un sistema óptico dirigido mediante galvanómetros apunta hacia sus alas y emite un pulso láser que provoca su derribo.

PUBLICIDAD

Según los desarrolladores, el reconocimiento de un objetivo puede realizarse en aproximadamente 0,003 segundos. La compañía también sostiene que el dispositivo tiene una capacidad teórica para neutralizar hasta 30 mosquitos por segundo, aunque estas cifras proceden de pruebas internas y todavía no cuentan con una validación independiente.

Un dispositivo láser elimina mosquitos en pocos segundos. (Photon Matrix)

La variante Pro está diseñada para detectar insectos de entre 2 y 20 milímetros que vuelen a una velocidad máxima de un metro por segundo. Su alcance de seis metros permite cubrir una zona considerable sin necesidad de que el usuario tenga que perseguir a los mosquitos o activar manualmente el sistema.

PUBLICIDAD

Cuánto cuesta y dónde se puede utilizar

El dispositivo tiene unas dimensiones aproximadas de 20 por 10 por 10 centímetros y un peso de hasta 1,5 kilogramos. Puede funcionar conectado a la corriente eléctrica o mediante baterías portátiles, lo que facilita trasladarlo entre diferentes espacios.

También incorpora soportes para instalarlo en paredes y una aplicación móvil desde la que se pueden gestionar sus funciones. El fabricante contempla actualizaciones de firmware para mejorar el funcionamiento del equipo.

Photon Matrix Lab plantea su utilización en habitaciones, salas, terrazas y otros espacios donde los mosquitos suelen aparecer con frecuencia. La propuesta busca reducir la dependencia de productos químicos y automatizar una tarea que tradicionalmente requiere intervención humana.

PUBLICIDAD

El dipositivo láser funciona con batería portátil. (Photon Matrix)

La edición Pro se encuentra en preventa por 1.000 dólares, con envío internacional e impuestos incluidos. La empresa estima que las entregas comenzarán después de los 120 días posteriores a la compra.

Las dudas sobre la seguridad del láser para uso doméstico

Aunque el funcionamiento del dispositivo representa un avance tecnológico, todavía existen interrogantes sobre su seguridad. La propia documentación del fabricante indica que el cumplimiento de la norma IEC 60825-1, relacionada con la seguridad de los productos láser, continúa en proceso.

Este aspecto resulta importante porque el equipo utiliza un láser de clase 4, una categoría que puede provocar lesiones graves en los ojos y la piel ante una exposición directa o reflejada. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advierte sobre los riesgos asociados a esta clasificación.

PUBLICIDAD

Un nuevo dispositivo promete eliminar mosquitos tras haber entrenado con IA. (Photon Matrix)

Photon Matrix Lab asegura que incorporó sensores LiDAR y radares para evitar disparos accidentales hacia personas, mascotas y superficies reflectantes. Sin embargo, las certificaciones CE y FCC, así como el registro correspondiente ante la FDA, todavía están pendientes.

Por ese motivo, aunque el dispositivo promete una alternativa diferente para combatir los mosquitos, su incorporación a los hogares dependerá de que supere las evaluaciones de seguridad necesarias. La posibilidad de eliminar insectos mediante inteligencia artificial y láser resulta llamativa, pero su funcionamiento seguro deberá demostrarse antes de convertirse en una herramienta de uso cotidiano.