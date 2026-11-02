OpenAI firmó cuatro acuerdos en Abu Dabi mientras busca miles de millones de los fondos de Emiratos

La petrolera ADNOC utilizará modelos GPT con infraestructura de centros de datos instalada en Emiratos Árabes Unidos (REUTERS/Dado Ruvic)

Guardar

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, firmó este lunes en Abu Dabi cuatro acuerdos con entidades del emirato, entre ellas la petrolera estatal ADNOC, el fondo Mubadala y la empresa de IA G42. Los pactos se anunciaron mientras la compañía tecnológica busca miles de millones de dólares de inversores estatales emiratíes, según Bloomberg.

El primer acuerdo lo firmaron ADNOC, G42 (a través de su filial Inception42) y OpenAI. Convierte a ADNOC en la primera empresa del sector energético en usar la tecnología más avanzada de OpenAI, según la Oficina de Medios de Abu Dabi. Los modelos GPT funcionarán con infraestructura dentro de Emiratos Árabes Unidos.

PUBLICIDAD

La firma ocurrió en ADIPEC, la mayor conferencia de petróleo y gas del país, informó Reuters. Allí, Altman dijo que uno de los desafíos de la empresa es la energía. “Los átomos siguen siendo átomos”, afirmó, y añadió que el mundo físico que alimenta la IA será el factor dominante del costo.

Los otros tres acuerdos, según el comunicado oficial, incluyen una iniciativa con el gobierno de Abu Dabi para traducir normas y reglamentos a un formato que los sistemas de IA puedan leer. Mubadala e Inception42 aplicarán IA al análisis de inversiones. Inception42 y OpenAI pactaron además cinco años de cooperación.

PUBLICIDAD

Una IA que evalúa permisos y trámites

Emiratos Árabes Unidos sumó a OpenAI como socia en la etapa inicial de un proyecto de centros de datos de cinco gigavatios (REUTERS/Christopher Pike)

La iniciativa de gobierno, llamada Gobierno Legible por Máquinas, permitirá que sistemas de IA ayuden a los funcionarios a evaluar el cumplimiento de normas, por ejemplo al emitir permisos y certificados. Cada evaluación se vincula con la regla que la origina. Según el comunicado, los funcionarios conservan la supervisión y la responsabilidad de las decisiones finales.

El primer piloto ya funciona con la Autoridad de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Abu Dabi y se centra en las importaciones de alimentos. El procesamiento se realiza con procesadores gráficos en centros de datos de Emiratos, precisó el comunicado.

El acuerdo de cinco años entre OpenAI e Inception42 apunta a que gobiernos, empresas y centros educativos de Emiratos adopten IA avanzada. Ambas compañías ofrecerán soluciones para grandes organizaciones locales. El texto oficial no informa montos de ninguno de los contratos.

PUBLICIDAD

El vínculo con la ronda de financiación de OpenAI

Reuters informó que OpenAI intenta asegurar compromisos de inversores antes del debut en bolsa de su rival Anthropic, previsto para mediados de noviembre. Entre ellos figura MGX, con sede en Abu Dabi. La ronda podría valorar a OpenAI en más de USD 1,4 billones.

Sam Altman declaró en la conferencia petrolera ADIPEC que el consumo de energía domina la estructura de costos de la inteligencia artificial (Europa Press)

La empresa también es socia de la primera fase de un proyecto de centros de datos de 5 gigavatios que Emiratos construye junto a empresas tecnológicas de Estados Unidos, según Reuters. La agencia lo describió como uno de los mayores fuera de territorio estadounidense.

Altman dijo que el pacto con ADNOC es “otro paso” en la relación de OpenAI con el país. En el comunicado, destacó que Emiratos fija “un estándar global audaz” para integrar la IA en los sectores público y privado.

PUBLICIDAD

Altman asistió al evento en medio de temores de un ataque de Estados Unidos a Irán y de represalias de Teherán, según Reuters. Las petroleras estadounidenses ExxonMobil y Chevron cancelaron la semana pasada el viaje de sus ejecutivos por motivos de seguridad, mientras que directivos de BP, Eni y Baker Hughes sí participaron.

El presidente Donald Trump dijo que no atacará Irán antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, pero el viernes afirmó que Washington podría llevar a cabo otra operación militar contra ese país, informó Reuters.