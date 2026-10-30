El director ejecutivo de Nvidia podría ser objetivo de un complot de espionaje chino

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Las agencias de espionaje estadounidenses habían obtenido una información sorprendente.

Una ejecutiva de alto rango de una empresa de centros de datos con sede en Singapur estaba siendo investigada ante la sospecha de que estuviera desviando chips avanzados de inteligencia artificial de Nvidia a China. Ahora, funcionarios estadounidenses habían llegado a la conclusión de que ella era una agente de la inteligencia china y canalizaba información a Pekín.

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Pero lo que siguió fue aún más inquietante. La vigilancia de la ejecutiva, Alice Huang o Huang Le, ciudadana china, reveló que había desarrollado una relación cercana con Jensen Huang, el director ejecutivo de Nvidia.

Durante años, Washington ha trabajado para impedir que China obtenga la tecnología que necesita para igualar o superar a Estados Unidos en la intensa competencia mundial por la superioridad en inteligencia artificial. El descubrimiento de que Pekín recibía informes de alguien con acceso directo a Huang, una de las figuras más poderosas de la revolución de la IA y un aliado influyente del presidente Donald Trump, encendió las alarmas en la Casa Blanca.

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Hace aproximadamente un año, Trump fue puesto al tanto de los hallazgos de inteligencia, de los cuales no se había informado anteriormente, y decidió no hacer nada al respecto. Trump se ha mostrado cauteloso ante la posibilidad de afectar las ventas de chips de Nvidia, que están contribuyendo a impulsar la economía y el mercado bursátil, y de complicar aún más la relación comercial de Estados Unidos con China.

Este relato se basa en entrevistas con personas que recibieron información sobre la vigilancia y que hablaron bajo condición de anonimato porque los hallazgos se derivan de información de inteligencia clasificada, así como con otros funcionarios y analistas y ejecutivos de la industria.

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Los funcionarios estadounidenses ya sospechaban que Alice Huang estaba ayudando a China a eludir las restricciones para acceder a chips avanzados de inteligencia artificial.

Pero la revelación de que estaba dando información directamente a Pekín planteaba posibilidades más alarmantes, incluyendo que ella tenía acceso a las ideas de Trump sobre un asunto de vital importancia para ambos países que probablemente se abordará cuando el presidente visite China el próximo mes. También abrió interrogantes sobre si ella podía estar obteniendo información sobre Nvidia, una empresa que ha sido uno de los principales factores de la ventaja que Estados Unidos ha mantenido en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial de vanguardia.

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Según personas informadas sobre la vigilancia, Jensen Huang no ha recibido una sesión informativa defensiva, advertencias que se dan en ocasiones a estadounidenses que son objeto de operaciones de servicios de inteligencia extranjeros.

La vigilancia a Alice Huang continúa, dijeron, y las empresas que han estado asociadas con ella continuaron comprando chips de Nvidia este año.

Nvidia dijo que la empresa que empleaba a Huang, Megaspeed, era como cualquier otro cliente regional y que previamente había investigado y desacreditado las afirmaciones de que la empresa singapurense estaba contrabandeando chips a China. John Rizzo, un portavoz de Nvidia, dijo: "Las interacciones de Jensen con Huang no son inusuales ni inesperadas. Las reuniones con clientes son parte del trabajo de un director ejecutivo; Jensen habla con miles de ejecutivos de clientes cada año".

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Nvidia "confía en que si el gobierno estadounidense cree que cualquier persona es una amenaza para la industria estadounidense, nos lo haría saber", dijo Rizzo. Clientes como Megaspeed, agregó, "reciben información comercial ordinaria --no secretos comerciales confidenciales de Nvidia-- y nada de información relevante para la seguridad nacional".

La Casa Blanca, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional se negaron a hacer comentarios. En un comunicado a The New York Times, Megaspeed dijo que su "liderazgo actual" se toma el asunto "extremadamente en serio y está comprometido a llegar a los hechos detrás de estas acusaciones". Agregó que "se ha contratado a un asesor externo para realizar una investigación interna exhaustiva y se ha notificado al gobierno estadounidense que estamos totalmente comprometidos a cooperar".

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Alice Huang no respondió a las solicitudes de comentarios. No está claro qué tan estrechamente sigue conectada a Megaspeed. Una persona familiarizada con las operaciones de Megaspeed dijo que Huang se había vuelto menos activa en la empresa a raíz de las investigaciones estadounidenses.

Al preguntársele sobre la conclusión estadounidense de que Huang ha estado recopilando información de inteligencia para Pekín, Liu Chang, portavoz de la embajada de China en Washington, dijo que Estados Unidos estaba llevando a cabo una campaña de "difamaciones y calumnias infundadas" contra China.

Cuando Trump recibió inicialmente información sobre los hallazgos de inteligencia el año pasado, los funcionarios estadounidenses no creían que el ejecutivo de Nvidia supiera que Alice Huang estaba recopilando información para los chinos. No está claro si los funcionarios de inteligencia han actualizado su evaluación desde entonces, pero algunos altos funcionarios dentro del gobierno de Trump dudan que Jensen Huang pudiera haber seguido sin estar al tanto de lo que, habían concluido, era su labor de recopilación de inteligencia para China.

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Las dudas sobre si Megaspeed estaba proporcionando chips de inteligencia artificial a China se hicieron públicas a través de artículos publicados el año pasado por The New York Times y Bloomberg News.

Jensen Huang ha logrado convencer al gobierno, durante el segundo mandato de Trump, de flexibilizar las regulaciones sobre las empresas de IA y revertir las restricciones más estrictas sobre las ventas de los chips de Nvidia a China. También negoció un acuerdo con Trump que le permitía al gobierno estadounidense quedarse con una participación del 25 por ciento de ciertos chips de Nvidia que el gobierno permite que se vendan a China.

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La relación cercana entre el presidente y Jensen Huang ha obstaculizado los esfuerzos por frenar las ventas de chips de Nvidia en el extranjero, según funcionarios y exfuncionarios estadounidenses. Estos señalaron que algunas investigaciones y propuestas de sanciones comerciales relacionadas con China o Nvidia se habían quedado estancadas en el Departamento de Comercio, la dependencia encargada de regular las exportaciones de chips.

Nvidia ha dicho que cumple con la ley y que no hay evidencia de que sus chips estén siendo contrabandeados a China. Rizzo dijo que el gobierno de China ha "bloqueado los chips de IA estadounidenses, protegiendo a su propia industria".

Aún hay muchas interrogantes sin respuesta en torno a la situación. Al menos públicamente.

No está claro si la preocupación por proteger la operación de vigilancia influyó en la decisión de no informar a Jensen Huang. Decirle podría haber alertado a Alice Huang de que estaba siendo vigilada, una de las razones por las que los funcionarios de inteligencia dudan a la hora de dar sesiones informativas defensivas.

No se pudo determinar qué agencia o agencias de inteligencia han estado involucradas en el monitoreo a Alice Huang, o qué las motivó a hacerlo. Tampoco está claro bajo qué circunstancias Huang comenzó a recopilar información para Pekín, qué información transmitió o cuál era su valor para China.

La cobertura anterior del Times sobre Alice Huang describió un ascenso meteórico y un tanto misterioso. Empresaria e inversionista china, llegó a convertirse en una directiva de alto nivel de Megaspeed, empresa de la que el Departamento de Comercio empezó a sospechar, hacia el final del gobierno de Biden, que ayudaba a China a eludir las prohibiciones estadounidenses y a acceder al poder de cómputo de los chips de Nvidia.

El gobierno estadounidense ha estado investigando a Megaspeed desde finales de 2024, cuando un funcionario del Departamento de Comercio visitó su centro de datos en Malasia y consideró que el sitio era sospechoso. El equipo de Nvidia seguía empacado en cajas, lo que sugiere que estaba siendo recibido o despachado, en lugar de estar instalado ahí.

Singapur ha investigado a Megaspeed por su cuenta. En 2025, las autoridades singapurenses citaron a Huang para interrogarla, pero luego la dejaron ir.

La investigación del Departamento de Comercio sobre Megaspeed se remitió este año al Departamento de Justicia, según informaron funcionarios del gobierno.

Aunque el gobierno estadounidense ha restringido desde 2022 las exportaciones a China de los chips más avanzados de Nvidia, se ha descubierto que algunas empresas los pasan de contrabando a través de la frontera china. Otras compañías han establecido legalmente negocios que adquieren grandes cantidades de chips para construir centros de datos en el sudeste asiático que prestan servicios a empresas chinas.

Algunos funcionarios y legisladores estadounidenses consideran que esto constituye una laguna legal problemática, y el gobierno de Biden restringió esta práctica. Luego, Trump revirtió esas reglas. Ahora el gobierno está evaluando si endurecerlas nuevamente.

Megaspeed es una de las firmas en el sudeste asiático que compran chips para construir centros de datos y luego alquilan su poder de cómputo a empresas en China.

Megaspeed es básicamente un intermediario. Ha comprado chips de Nvidia a la rama estadounidense de Inspur, un fabricante chino de servidores. Estados Unidos ha incluido a la empresa matriz de Inspur en su lista negra por canalizar tecnología al ejército chino, aunque la firma estadounidense sigue libre de sanciones.

Megaspeed ha proporcionado ese poder de cómputo a Alibaba y otras empresas chinas. Funcionarios estadounidenses creen que la firma es parte de un extenso esfuerzo internacional de empresas chinas para acceder a los chips necesarios para desarrollar y operar sistemas de inteligencia artificial. Investigadores sospechan que algunos chips de Nvidia adquiridos por Megaspeed también están llegando ilegalmente a China.

La empresa hermana de Megaspeed en Malasia compró al menos 4,8 millardos de dólares en equipos avanzados de inteligencia artificial que contenían chips y tecnología de Nvidia entre junio de 2024 y febrero de 2026, según registros comerciales obtenidos de ImportGenius, una plataforma comercial. Fue una cantidad excepcional de dinero para tratarse de una empresa pequeña y desconocida.

Nvidia y Megaspeed han seguido haciendo negocios este año. Los escasos datos disponibles para la mayor parte de este año muestran que Megaspeed y sus filiales siguieron comprando productos de Nvidia, a menudo a través de intermediarios.

Para evitar que los chips se introduzcan de contrabando en China, Nvidia evalúa a los compradores antes de aprobar la compra de un chip y, a veces, verifica más tarde si el comprador aún tiene los chips. La empresa aún menciona a Megaspeed en su sitio web como un socio de servicios en la nube. Megaspeed aún promocionaba esa relación este mismo mes. En una oferta de empleo, la filial indonesia de Megaspeed se describió como "un socio comercial de primer nivel de Nvidia".

Megaspeed ha seguido prestando sus servicios a su principal cliente, Alibaba, según esa persona y otros analistas de la industria tecnológica.

En junio de 2024, pocas semanas antes de que Megaspeed comenzara sus compras, fotos publicadas en LinkedIn mostraban a Jensen Huang junto a Alice Huang en un bar de Taipéi después de una feria local de tecnología. Ahí bebieron whisky con otros ejecutivos de inteligencia artificial.

Un año después, en mayo de 2025, fueron vistos juntos de nuevo, saliendo de un restaurante en Taipéi después de una cena de negocios con otros proveedores de IA. Ella esperó detrás de Huang mientras este hablaba con periodistas taiwaneses afuera del restaurante.

Esos detalles se describieron en un artículo del Times el pasado octubre. Sin embargo, la información más delicada relacionada con Alice Huang se mantuvo en secreto dentro del gobierno.

Personas familiarizadas con el caso dijeron que las agencias estadounidenses habían sometido a Huang a vigilancia electrónica. Esa vigilancia reveló que estaba en contacto con un ciudadano estadounidense.

Por lo general, las agencias de inteligencia estadounidenses no pueden vigilar legalmente a los ciudadanos estadounidenses sin una orden judicial. Sin embargo, cuando en una operación de vigilancia se detectan comunicaciones en las que participan ciudadanos estadounidenses, estos pueden ser identificados ante las agencias gubernamentales que demuestren necesitar esa información, mediante un procedimiento conocido como desenmascaramiento. En este caso, el proceso de desenmascaramiento identificó a Jensen Huang como el ciudadano estadounidense.

Antes de 2025, Jensen Huang casi no visitaba Washington y se mantenía al margen de la política.

Pero mientras el gobierno de Trump evaluaba prohibir la venta de chips de Nvidia a China, Huang y su esposa viajaron a Mar-a-Lago, el club y residencia privada del presidente en Florida, para reunirse con él en una cena para grandes donantes y convencerlo de que permitiera a las empresas de chips hacer negocios con Pekín.

En el evento, según personas con conocimiento de lo que se habló ahí, el ejecutivo de Nvidia pareció impresionar al presidente con las descripciones de su propio ascenso.

Posteriormente, Nvidia donó al menos 20 millones de dólares al fondo de Trump para la construcción de un salón de baile, según una persona con conocimiento del asunto. La empresa también se comprometió a invertir 500 millardos de dólares en manufactura en Estados Unidos.

Y cuando el líder chino, Xi Jinping, visitó la Casa Blanca para asistir a una cena de Estado el mes pasado, Huang estaba en la mesa principal.

El año pasado, Trump autorizó la venta de una generación más antigua de chips de Nvidia a China a cambio de una parte de los ingresos. Mientras el presidente buscaba estrechar lazos con China antes de su reunión con Xi, consideró una propuesta de Huang para vender una tecnología aún más poderosa a los chinos, lo que molestó a algunos funcionarios del gobierno y republicanos en el Congreso, antes de finalmente decidir no hacerlo.

Las personas que han visto interactuar a los dos hombres dicen que Trump ha sido conquistado por los abundantes elogios que Huang le ha hecho al presidente en público, y por su inmensa riqueza y éxito.

No está claro cuándo se conocieron Jensen Huang y Alice Huang de Megaspeed. Antes de que el Times informara el año pasado sobre su papel en la compra de chips de Nvidia, ella publicó en sus redes sociales fotos en las que aparecía con él, según una persona que lo vio.

En China, Alice Huang tiene una presencia discreta en internet. Se ha descrito a sí misma como directora ejecutiva de Megaspeed, y la empresa la identificó como directora general durante sus primeros ocho meses, antes de eliminarla de ese cargo en sus documentos corporativos. El actual director de Megaspeed es originario de Singapur, pero ha vivido recientemente en Shanghái, según registros comerciales y sus cuentas de redes sociales.

Según información publicada en internet por un fondo de inversión chino en el que trabajó Alice Huang, ella anteriormente había trabajado en China como reportera de televisión, pero el Times no pudo encontrar ninguna información para verificarlo. Más tarde trabajó en varios bancos chinos importantes, y luego se unió a un fondo con sede en Shanghái, Hexi Capital, que ha invertido en diversas firmas relacionadas con semiconductores e inteligencia artificial, según WireScreen, una plataforma de datos.

Según inversionistas del sector tecnológico familiarizados con la empresa, Alice Huang y sus asociados presumían de sus vínculos con Huang y los aprovechaban para recaudar fondos y promover su red de negocios en rápida expansión, que ha invertido junto con el gobierno chino en centros de datos en distintas partes de China. En el sudeste asiático, Megaspeed ha seguido promoviendo nuevos centros de datos, contratando personal y haciendo alarde de sus vínculos cercanos con Nvidia, según analistas del sector, ofertas de empleo publicadas en internet y otros registros.

Megaspeed sigue adelante con la construcción de un gran centro de datos en Johor, el estado malasio al otro lado de la frontera con Singapur, donde han surgido nuevas instalaciones de IA entre plantaciones de aceite de palma. En una declaración bursátil del mes pasado, un promotor inmobiliario malasio dijo que había recibido el pago final por el terreno de 21,4 hectáreas donde una filial de Megaspeed ha prometido construir el centro de datos.

Cuando un periodista del Times lo visitó recientemente, había filas de materiales de construcción entre las estructuras esqueléticas de centros de datos construidos parcialmente. Fuera del parque, las retroexcavadoras cavaban en la tierra rojiza mientras los trabajadores instalaban tuberías de concreto.

La empresa ya había asegurado los chips necesarios para la construcción, según una persona con conocimiento de los planes.

Pei-Lin Wu y Zunaira Saieed colaboraron con la reportería.

Jonathan Swan es un reportero en la Casa Blanca que cubre el gobierno de Donald Trump.

Maggie Haberman es corresponsal en la Casa Blanca para el Times y reporta sobre el presidente Trump.

Ana Swanson cubre comercio y economía internacional para el Times desde la corresponsalía en Washington. Ha sido periodista por más de una década.

Paul Mozur es corresponsal mundial de tecnología del Times afincado en Taipei. Anteriormente escribió sobre tecnología y política en Asia desde Hong Kong, Shanghái y Seúl.

Tripp Mickle cubre algunas de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, como Nvidia, Google y Apple. También escribe sobre tendencias en la industria tecnológica, como los despidos y la inteligencia artificial.

Julian E. Barnes cubre las noticias relacionadas con las agencias de inteligencia estadounidenses y los asuntos de seguridad internacional para el Times. Lleva más de dos décadas reportando sobre temas de seguridad.

Pei-Lin Wu y Zunaira Saieed colaboraron con la reportería.