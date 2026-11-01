Policía dominicana abatió a tiros a un implicado en el secuestro y tortura de un adolescente

Agentes de la Policía Nacional abatieron a tiros a un hombre vinculado al secuestro y homicidio de un menor en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre buscado por su presunta participación en el secuestro, tortura y muerte de un adolescente de 15 años fue abatido a tiros por agentes de la Policía Nacional durante un supuesto intercambio de disparos en República Dominicana. El operativo ocurrió mientras las autoridades buscaban a los sospechosos del caso, que comenzó con la denuncia de desaparición presentada por la madre de la víctima.

El fallecido fue identificado como Wilfredo Antonio Rodríguez Henríquez, de 34 años, conocido como “Bindo” o “El Gordo”. La Policía lo señaló como uno de los implicados en la muerte de Albert Yauri Rodríguez Matías, cuyo cuerpo fue localizado el viernes 30 de octubre en la carretera Barranca-Villa Tapia, en la provincia de La Vega.

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El adolescente fue hallado en una carretera de La Vega

El cadáver de Rodríguez Matías fue encontrado durante la mañana del viernes sobre el pavimento, cerca del sector El Samán. Tenía 15 años y había sido reportado como desaparecido por su madre.

De acuerdo con la información disponible, el cuerpo presentaba signos de tortura. Las circunstancias previas a su muerte aún forman parte de la investigación policial, que busca establecer cómo fue trasladado hasta la carretera y quiénes participaron en el hecho.

La madre del adolescente había pedido ayuda de forma pública para encontrarlo. Según su relato, recibió información que situaba a su hijo en un punto de venta de sustancias ilícitas. Esa zona había sido identificada por residentes como un lugar con actividad vinculada al tráfico de drogas.

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La denuncia impulsó la búsqueda del menor y derivó en las pesquisas posteriores de la Policía Nacional, que vinculó a Rodríguez Henríquez con el caso. La institución no informó cuántas personas están bajo investigación ni si existen otros detenidos por el homicidio del adolescente.

El cuerpo de Albert Yauri Rodríguez Matías fue localizado con signos de tortura en la carretera Barranca-Villa Tapia. (Foto cortesía redes sociales)

El acusado murió durante un operativo de búsqueda

Rodríguez Henríquez murió el sábado 31 de octubre, luego de resultar herido durante lo que la Policía describió como un enfrentamiento armado. Los agentes de la Subdirección Regional de Investigación realizaban labores de localización cuando se produjo el incidente.

El hombre recibió atención médica después de ser herido, pero falleció poco después, según la versión oficial. Las autoridades no precisaron el lugar exacto del enfrentamiento o si algún miembro de la fuerza resultó lesionado.

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Durante el procedimiento, los agentes incautaron una pistola Glock modelo 19, calibre 9 milímetros, además de un cargador y seis cápsulas. La Policía no detalló si el arma será sometida a peritajes balísticos para determinar si fue utilizada en otros hechos.

Las autoridades atribuyeron a Rodríguez Henríquez una presunta participación tanto en la muerte del adolescente como en las agresiones contra otro joven de 18 años. Este último sufrió fracturas en los dedos de la mano derecha y hematomas en distintas partes del cuerpo.

La institución policial mantiene abiertas las pesquisas para identificar a todos los involucrados y establecer el móvil del crimen. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

La investigación busca determinar responsabilidades

El caso quedó bajo investigación para establecer la secuencia de los hechos, identificar a todos los involucrados y definir posibles responsabilidades penales. La muerte de Rodríguez Henríquez durante el operativo no cierra las pesquisas sobre el secuestro y homicidio de Albert Yauri Rodríguez Matías.

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La Policía deberá determinar cuál fue el móvil del crimen en medio de la ola de violencia que golpea República Dominicana.