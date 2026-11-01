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Estas son las 4 nuevas funciones para los grupos de WhatsApp

Los mensajes fijados ya no tienen límite de tiempo y permanecen visibles de forma indefinida

Whatsapp
WhatsApp incorporó cuatro funciones para mejorar la organización de los chats grupales. (Europa Press)
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WhatsApp sumó cuatro nuevas funciones para los grupos que buscan resolver un problema habitual entre los usuarios de chats activos: la dificultad para encontrar información relevante en medio de planes, avisos y conversaciones que se acumulan mientras una persona está ocupada.

Las herramientas permiten fijar mensajes de forma indefinida, compartir el historial reciente con nuevos integrantes, publicar estados exclusivos para un chat y filtrar menciones o respuestas directas.

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Mensajes fijados sin límite de tiempo

La primera función permite mantener a la vista mensajes importantes sin que caduquen. Un grupo familiar puede dejar fijada la dirección de una reunión, mientras que un grupo de trabajo puede conservar visible un enlace, una fecha o una instrucción clave. De esta manera, cualquier integrante puede retomar la conversación sin necesidad de revisar decenas de mensajes anteriores.

(WhatsApp)
El envío del historial permite a nuevos integrantes conocer los mensajes previos del grupo. (WhatsApp)

Envío del historial a nuevos integrantes

WhatsApp también habilitó la posibilidad de compartir mensajes recientes con una persona que se incorporó a un grupo después de iniciada la conversación. Para activarla, hay que tocar el nombre del contacto dentro del chat y seleccionar el envío del historial. Así, quien se suma tarde a una charla sobre un viaje, una actividad o una compra compartida puede conocer los acuerdos previos sin pedir que le reenvíen cada mensaje por separado.

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Esta herramienta se suma a la opción ya existente que permite elegir si se envía el historial reciente en el momento mismo de agregar a un contacto al grupo. Los mensajes compartidos mediante esta función mantienen el cifrado de extremo a extremo, la misma protección que aplica a los chats personales.

Estados exclusivos para cada grupo

La tercera novedad son los estados grupales, pensados para compartir actualizaciones informales únicamente con los integrantes de un chat determinado. Todos los miembros del grupo pueden ver esas publicaciones, reaccionar y añadir las propias. Al igual que los estados habituales de la aplicación, desaparecen después de 24 horas.

Los estados grupales se comparten solo con los miembros de un chat y duran 24 horas. (Reuters)
Los estados grupales se comparten solo con los miembros de un chat y duran 24 horas. (Reuters)

Un grupo de corredores, por ejemplo, puede usar esta herramienta para publicar una foto o un aviso sobre una salida sin que ese contenido se comparta con el resto de los contactos del usuario. Cada actualización queda así limitada al grupo al que corresponde.

Filtro de menciones y respuestas directas

La cuarta función incorpora un filtro que reúne los grupos no leídos en los que el usuario fue mencionado o recibió una respuesta directa. El filtro incluye también los mensajes enviados con la etiqueta @todos, lo que facilita detectar avisos relevantes entre múltiples conversaciones activas al mismo tiempo.

Otra novedad de WhatsApp: llamadas de invitados para usuarios sin cuenta

Además de estas cuatro funciones para grupos, WhatsApp incorporó las llamadas de invitado, que permiten sumar a personas sin cuenta en la aplicación a llamadas individuales o grupales mediante un enlace. Las llamadas serán gratuitas, cifradas de extremo a extremo y sin límite de tiempo.

Las llamadas de invitado permiten sumar a personas sin cuenta de WhatsApp mediante un enlace. (EFE)
Las llamadas de invitado permiten sumar a personas sin cuenta de WhatsApp mediante un enlace. (EFE)

Para generar una invitación, el usuario debe ingresar en la pestaña Llamadas, seleccionar el ícono “+” y crear un enlace que puede enviar a compañeros de trabajo, de clase o a tutores, sin importar qué aplicaciones tengan instaladas. Solo quienes cuenten con una cuenta de WhatsApp podrán crear estos enlaces.

Los invitados podrán abrir el vínculo desde el navegador de una computadora, escribir su nombre y esperar la aprobación del organizador antes de ingresar. Una vez aceptados, podrán participar en llamadas de hasta 32 personas. Cada invitado permanecerá en una sala de espera hasta recibir autorización y podrá ser eliminado de la llamada en cualquier momento por el organizador.

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