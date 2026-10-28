WhatsApp prepara ‘Organizaciones’, la nueva herramienta para gestionar grandes comunidades

Organizaciones es, en esencia, una nueva pantalla dentro de la aplicación. REUTERS/Dado Ruvic

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WhatsApp prepara una nueva función para ordenar el funcionamiento interno de sus comunidades. Se trata de ‘Organizaciones’, una herramienta pensada para que los administradores controlen con mayor facilidad los subgrupos y los cientos de participantes que puede llegar a reunir una misma comunidad.

El hallazgo lo hizo el medio especializado WaBetaInfo, que detectó la función en la versión beta de WhatsApp para Android 2.26.43.1. Según precisó este medio, el desarrollo aún se encuentra en una etapa inicial.

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Qué es la función Organizaciones de WhatsApp

Organizaciones es, en esencia, una nueva pantalla dentro de la aplicación. Permite a los administradores visualizar de un vistazo el número total de miembros que integran una comunidad.

Se trata de ‘Organizaciones’, una herramienta pensada para que los administradores controlen con mayor facilidad los subgrupos. REUTERS/Dado Ruvic

Esa pantalla incorpora un botón con la etiqueta “ver todo”. Al presionarlo, el sistema despliega el listado completo de usuarios junto con el detalle de los grupos específicos en los que cada uno participa.

De esta manera, quienes administran una comunidad podrían dejar de depender de revisar subgrupo por subgrupo para saber quién forma parte de cada espacio. La herramienta centraliza esa información en una sola vista.

Diferencia entre comunidades y la nueva herramienta de gestión

Las comunidades de WhatsApp no son una novedad: la compañía las lanzó en 2022 con el objetivo de agrupar bajo una misma estructura a varios subgrupos que compartieran una temática común.

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Organizaciones no reemplaza ni modifica ese esquema. Se trata de una capa adicional, exclusiva para la administración, que convive con el formato ya existente de comunidades.

Una mujer joven sentada en una cafetería sostiene su teléfono junto al logo iluminado de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ese motivo, la experiencia de los usuarios que participan en una comunidad no se vería alterada. La función impacta únicamente en el panel de control que utilizan los administradores, sin introducir cambios visibles para el resto de los integrantes.

Cuándo estará disponible la nueva función para administradores

Por el momento, Organizaciones no está disponible ni siquiera para los usuarios inscritos en el programa beta de WhatsApp. WaBetaInfo señaló que el desarrollo se encuentra en una fase muy temprana.

En consecuencia, todavía no existe una fecha estimada de lanzamiento, ni para la versión de prueba ni para su eventual llegada al público general.

WhatsApp prepara un cambio que integrará los canales a la pestaña Chats

WhatsApp evalúa una modificación que trasladará los canales desde la pestaña Novedades hacia la pestaña Chats, con la posibilidad de que cada usuario decida cuáles quiere conservar junto a sus conversaciones. La función, en desarrollo para Android, apunta a reorganizar un espacio que hasta ahora funciona de manera separada dentro de la aplicación.

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FILE PHOTO: Whatsapp logo is seen in this illustration taken, August 22, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El cambio afectaría a quienes siguen actualizaciones de medios, artistas, equipos deportivos, empresas u organizaciones a través de canales. En lugar de recibir esos contenidos en una sección independiente, la aplicación permitirá dejarlos visibles en la lista principal de chats, enviarlos al archivo o dejar de seguirlos.

El rediseño de la pestaña Novedades

La propuesta original de WhatsApp planteaba una decisión general para todos los canales: mantenerlos en la lista principal o archivarlos en conjunto. Ese esquema cambió durante el proceso de desarrollo.

La versión beta 2.26.43.2 para Android muestra ahora una alternativa más específica, con una recomendación individual para cada canal seguido. Esto significa que el usuario ya no tendría que elegir una única ubicación para toda su lista de canales, sino definir caso por caso.

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Photo: Zacharie Scheurer/dpa.

Esta modificación se enmarca en una reorganización más amplia de la interfaz. WhatsApp ya prueba, con un grupo de usuarios, que las actualizaciones de estado aparezcan en la parte superior de la pestaña Chats.

Si los estados y los canales terminan compartiendo ese mismo espacio, la pestaña Novedades perdería su razón de ser dentro de la aplicación. En su reemplazo, se prevé la llegada de una sección llamada Contactos, orientada a mostrar quién está en línea y a facilitar la búsqueda de personas guardadas en la agenda.