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Cuál es la página web de la NASA para registrar mi nombre y enviarlo a bordo de la misión Dragonfly al espacio

Los nombres registrados se almacenarán en un microchip que será transportado por la nave cuyo destino es Titán, la mayor luna de Saturno

La NASA habilitó la página Send Your Name with Dragonfly para que el público pueda enviar su nombre en la misión Dragonfly. REUTERS/Antranik Tavitian/File Photo
La NASA habilitó la página Send Your Name with Dragonfly para que el público pueda enviar su nombre en la misión Dragonfly. REUTERS/Antranik Tavitian/File Photo
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La página web Send Your Name with Dragonfly de la NASA permite registrar el nombre para enviarlo a bordo de la misión Dragonfly, que viajará hacia Titán, una luna de Saturno.

El formulario está disponible en el sitio oficial de la agencia: https://my.nasa.gov/specialevents/s/send-your-name-with-dragonfly.

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Para participar, hay que ingresar el nombre, el apellido y una dirección de correo electrónico.

Tras completar el registro, la NASA entrega un pase de abordar digital personalizado y suma el nombre a la lista de pasajeros virtuales de la misión. El plazo para anotarse vence el 15 de enero de 2027.

Captura de pantalla de un sitio web con el logotipo de la NASA, un formulario de inscripción y una ilustración del dron Dragonfly
El registro se realiza mediante un formulario alojado en el sitio oficial de la agencia espacial estadounidense. (NASA)

Los nombres serán grabados en un microchip que viajará a bordo de Dragonfly. El sitio también ofrece la opción de recibir correos electrónicos con novedades específicas sobre la misión.

En qué consiste la misión Dragonfly de la NASA

La misión Dragonfly de la NASA enviará un vehículo aéreo de rotores a Titán, la mayor luna de Saturno. La nave está diseñada para desplazarse entre distintos puntos de la superficie y estudiar sus condiciones geológicas y químicas.

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El lanzamiento está previsto para 2028 y la llegada a Titán se espera para 2034. Una vez allí, Dragonfly realizará vuelos hacia diferentes zonas para analizar materiales de la superficie y buscar pistas sobre la química prebiótica, es decir, los procesos químicos anteriores al surgimiento de la vida.

La misión utilizará un vehículo aéreo con rotores para recorrer distintos sectores de la superficie de Titán. NASA/JOHNS HOPKINS APL/STEVE GRIBBEN
La misión utilizará un vehículo aéreo con rotores para recorrer distintos sectores de la superficie de Titán. NASA/JOHNS HOPKINS APL/STEVE GRIBBEN

La misión aprovechará la atmósfera densa y la baja gravedad de Titán para volar como un dron. Según la NASA, será la primera misión científica con un vehículo de rotores destinada a explorar la superficie de otro mundo.

Google y la NASA desarrollan un robot que podría acompañar a los astronautas a Marte

Google Public Sector y equipos de la NASA desarrollan un robot para asistir a astronautas en futuras misiones de espacio profundo, especialmente en viajes a Marte.

El sistema, concebido como un manipulador de carga versátil, podrá transportar equipos, organizar herramientas, asegurar compartimentos y colaborar en el mantenimiento de las naves.

El proyecto reúne al Programa de Investigación Humana de la NASA, el equipo de Robótica del Centro Espacial Johnson y el Laboratorio de Propulsión a Chorro, en colaboración con Google Public Sector.

Google y la Nasa trabajan en un robot para que asista a los austronautas en futuras misiones espaciales. (
Google y la Nasa trabajan en un robot para que asista a los austronautas en futuras misiones espaciales. (Google - Nasa)

La tecnología combina inteligencia artificial, entrenamiento de modelos y reconocimiento del entorno para interpretar espacios tridimensionales y moverse con precisión en lugares reducidos.

Una de sus posibles aplicaciones será la asistencia médica básica. El robot podría ayudar a tomar constantes vitales o realizar ecografías sencillas bajo la supervisión de un médico de la tripulación. No tomará decisiones clínicas ni reemplazará a profesionales de la salud.

La iniciativa busca resolver uno de los desafíos de una expedición a Marte: las demoras en la comunicación con la Tierra, que podrían llegar a 44 minutos entre ida y vuelta.

Por eso, los astronautas necesitarán mayor autonomía ante emergencias y tareas cotidianas. El desarrollo sigue en fase de investigación y pruebas, con el objetivo de que pueda operarse mediante instrucciones de voz simples.

La astronauta Christina Koch considera que la inteligencia artificial y la robótica deben ampliar las capacidades de los astronautas, sin sustituir su criterio ni su trabajo. REUTERS/Nicolas Economou
La astronauta Christina Koch considera que la inteligencia artificial y la robótica deben ampliar las capacidades de los astronautas, sin sustituir su criterio ni su trabajo. REUTERS/Nicolas Economou

Astronauta Christina Koch opina sobre el uso de IA en misiones espaciales

La astronauta de la NASA Christina Koch sostuvo que la inteligencia artificial y la robótica deben complementar, y no reemplazar, el trabajo humano en las misiones espaciales.

Durante una conversación con Google, afirmó que estas tecnologías pueden ampliar la capacidad de decisión de los astronautas en entornos complejos y con recursos limitados.

Según Koch, los sistemas autónomos podrían ayudar a detectar fallas, operar equipos, realizar inspecciones externas y asistir a las tripulaciones durante tareas técnicas o riesgosas. La astronauta propuso combinar la adaptabilidad y el criterio humano con la automatización y la capacidad de procesamiento de la IA.

La científica vinculó esta cooperación con los desafíos de los viajes de larga duración y de las futuras misiones a la Luna. Destacó que la exploración espacial requiere equipos diversos, integrados por personas de distintas especialidades y orígenes.

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