Meta recaudará hasta USD 97.500 millones con acciones, una de las mayores emisiones de la historia

La colocación inicial sumó USD 25.000 millones en acciones comunes y USD 12.500 millones en títulos preferentes con conversión en 2029 (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

Guardar

Meta Platforms elevó a USD 97.500 millones el monto que busca recaudar con la venta de acciones para financiar su expansión en inteligencia artificial. Según Bloomberg, es una de las mayores emisiones de capital de la historia. La empresa informó los precios de colocación en un comunicado la noche del lunes 26 de octubre.

La parte ya colocada suma USD 37.500 millones. La compañía vendió acciones comunes por USD 25.000 millones a USD 625 cada una, por encima de los USD 22.500 millones previstos al inicio. Además, colocó 250 millones de certificados de acciones preferentes a USD 50 cada uno, que suman USD 12.500 millones.

PUBLICIDAD

Las acciones preferentes son un título que se convierten en acciones comunes en una fecha fijada. En este caso, la conversión está prevista alrededor del 15 de agosto de 2029, según el comunicado de la empresa. Morgan Stanley y Goldman Sachs lideran las ofertas, informó Bloomberg.

La compañía prevé un programa de venta gradual en el mercado por un monto de hasta USD 60.000 millones adicionales (REUTERS/Daniel Cole)

El resto, hasta USD 60.000 millones, llegaría mediante un programa de venta gradual: la compañía coloca acciones en el mercado, a precios del momento, en tandas sucesivas. Meta aclaró que todavía no firmó ningún acuerdo y que el calendario y las condiciones no están definidos.

Qué empresas están entre las compradoras

Nvidia, AMD y Broadcom aceptaron comprar en conjunto hasta USD 5.000 millones de las acciones comunes, según Meta. Nvidia precisó en otro comunicado que aportará USD 3.000 millones. Las tres fabrican chips que Meta compra para sus centros de datos.

PUBLICIDAD

Reuters señaló que esa participación alimenta la preocupación por un flujo de dinero circular en la industria de la IA: los proveedores de chips ayudan a financiar a uno de sus mayores clientes.

Meta usará los fondos para infraestructura de IA y lo que llama “superinteligencia personal”. Las acciones de la empresa cayeron 1,9% en la mañana del lunes tras el anuncio inicial, informó CNBC.

El gasto superó al dinero que genera el negocio

La empresa registró un flujo de caja libre negativo de USD 2.120 millones en el tercer trimestre por primera vez en más de una década (REUTERS/Yves Herman/File Photo)

En el tercer trimestre, Meta tuvo un flujo de caja libre negativo de USD 2.120 millones, el primero en más de una década. Un año antes había sido positivo en USD 10.630 millones. Los ingresos del trimestre subieron 26%, hasta USD 64.600 millones, según CNBC e InvestmentNews.

PUBLICIDAD

La compañía prevé inversiones de capital por entre USD 135.000 millones y USD 145.000 millones en 2026. Reuters calculó que sus compromisos de gasto futuro suman unos USD 825.000 millones, sobre todo en centros de datos, infraestructura de IA y capacidad de cómputo en la nube.

Meta sostiene que financiará ese gasto con una combinación de flujo operativo, deuda con grado de inversión, alianzas y capital propio. La empresa informó que generó USD 97.000 millones de flujo operativo en los primeros tres trimestres y que tenía unos USD 82.000 millones en efectivo e inversiones al cierre del tercero.

PUBLICIDAD

Las acciones sin voto protegen el control de Zuckerberg

La creación de las acciones Clase C sin derecho a voto resguarda el 60,6% del poder de decisión de Mark Zuckerberg (AP Foto/Godofredo A. Vasquez, archivo)

El programa gradual se hará con acciones Clase C, una nueva categoría sin derecho a voto que Meta anunció el 21 de octubre. Reuters explicó que permite captar capital sin diluir el poder de Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo, que concentra alrededor del 60,6% de los votos.

Las acciones Clase C empezarían a cotizar en el primer trimestre de 2027. Bloomberg indicó que el inicio de la negociación está previsto para enero, y el programa de USD 60.000 millones comenzaría después de ese debut.