WhatsApp cambiará de lugar los canales: así decidirás cuáles ver junto a tus conversaciones

WhatsApp llevará los canales a la pestaña Chats - (Foto: Meta)

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WhatsApp prepara un cambio que llevará los canales a la pestaña Chats y permitirá a cada usuario decidir cuáles quiere mantener junto a sus conversaciones. La función está en desarrollo para Android y busca reorganizar una parte de la aplicación que, hasta ahora, funciona de manera separada dentro de la pestaña Novedades.

La modificación puede afectar a quienes siguen información de medios, artistas, equipos deportivos, empresas u organizaciones por medio de canales. En vez de recibir esas actualizaciones en una sección independiente, la aplicación ofrecerá la opción de dejarlas visibles en la lista principal de chats, enviarlas al archivo o dejar de seguirlas.

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Los canales dejarán la pestaña Novedades

La idea inicial de WhatsApp consistía en trasladar los canales desde Novedades hacia Chats con una herramienta que pedía una decisión general: mantener todos los canales en la lista principal o enviarlos al archivo.

Los usuarios podrán decidir dónde aparecen sus canales de WhatsApp (Imagen ilustrativa)

Ese sistema ha cambiado durante el desarrollo. La versión beta 2.26.43.2 para Android muestra una propuesta más específica, con recomendaciones individuales para cada canal seguido. De este modo, no será necesario elegir una única ubicación para toda la lista.

La modificación forma parte de una reorganización más amplia de la interfaz. WhatsApp ya prueba que las actualizaciones de estado aparezcan en la parte superior de Chats para algunos usuarios. Cuando los estados y los canales compartan ese espacio, la pestaña Novedades dejaría de ser necesaria.

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En su lugar, la aplicación prevé incorporar una nueva sección llamada Contactos. Su objetivo será mostrar quién está en línea y facilitar la búsqueda rápida de personas guardadas en la agenda.

Las sugerencias tomarán en cuenta la actividad de cada canal

De acuerdo con información de WABetaInfo, la herramienta de migración incluirá sugerencias inteligentes para ordenar los canales según el uso que cada persona haga de ellos. Los canales con actividad frecuente aparecerán recomendados para permanecer en la lista principal de Chats.

WhatsApp sugerirá archivar los canales menos consultados (Foto: Meta)

En cambio, la aplicación propondrá enviar al archivo aquellos canales con los que el usuario interactúa poco. La recomendación se mostrará junto a cada canal a través de un menú desplegable, dentro de la pantalla de configuración de la migración.

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WhatsApp hará una propuesta distinta para cada canal, por lo que el resultado podrá combinar ambas ubicaciones. Una persona puede conservar en Chats los canales que consulta a diario y archivar otros que prefiere mantener disponibles, aunque sin verlos cada vez que abre la aplicación.

La función está pensada para quienes siguen numerosas fuentes de actualizaciones. Elegir una por una la ubicación de decenas de canales puede ser una tarea larga, por lo que las recomendaciones buscan reducir ese proceso sin impedir que el usuario tenga la última palabra.

Habrá tres opciones para ordenar o eliminar los canales

La pantalla de migración mostrará tres posibilidades para cada canal. La primera consiste en dejarlo visible dentro de la lista principal de Chats. Esa alternativa permitirá consultar sus publicaciones en el mismo espacio donde aparecen las conversaciones personales y los grupos.

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El archivo será la opción intermedia para los canales de WhatsApp

La segunda opción será moverlo al archivo. Los canales archivados seguirán disponibles y podrán revisarse cuando sea necesario, pero dejarán de ocupar espacio dentro de la vista principal de la aplicación.

La tercera alternativa permitirá dejar de seguir un canal desde el mismo proceso. El usuario podrá revisar cada canal antes de elegir si lo conserva, lo archiva o deja de recibir sus novedades.

Después de revisar las recomendaciones, habrá un botón llamado “Mover ahora”. Al pulsarlo, se aplicarán las sugerencias que aparezcan seleccionadas. Sin embargo, cada ubicación podrá modificarse antes de confirmar la migración.

El archivo funcionará como una zona intermedia

La inclusión del archivo evita que el nuevo sistema obligue a elegir entre ver un canal todo el tiempo o eliminarlo por completo. Un canal archivado puede conservarse para futuras consultas sin aparecer entre los chats que concentran mayor actividad.

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Este criterio también puede ayudar a separar las conversaciones personales de contenidos informativos, promociones u otras actualizaciones. Quienes quieran una lista de chats más breve podrán trasladar al archivo los canales que siguen de manera ocasional.

La decisión será voluntaria. La futura herramienta no plantea eliminar de forma automática canales ni moverlos sin intervención. Las sugerencias servirán como una guía basada en la actividad detectada, pero cada persona podrá cambiar la ubicación recomendada.

La migración de canales continúa en pruebas dentro de la beta de WhatsApp para Android y no tiene fecha oficial de lanzamiento. Antes de llegar a todos los usuarios, la función puede cambiar. Cuando se habilite, permitirá decidir qué canales permanecen junto a los chats y cuáles se archivan.

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