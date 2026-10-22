De la playlist de Spotify al escenario: cómo se construyó en cinco años un modelo de crecimiento para nuevos talentos

Manuela Echeverry, líder de Relaciones con Artistas y Sellos para la región Andina de Spotify, en Infobae hablando sobre el espíritu detrás de Radar Fest, el primer festival del programa que Spotify realiza en Colombia, en Casa Spotify Bogotá y el Teatro Libre de Chapinero. El evento combina jornadas de formación para artistas en desarrollo con showcases en vivo ante los top fans de cada proyecto.

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“Una vez se es artista Radar, siempre se es artista Radar”, aseguró Manuela Echeverry, líder de Relaciones con Artistas y Sellos para la región Andina de Spotify. La frase resume el espíritu detrás de Radar Fest, el primer festival del programa que Spotify realizó en Colombia.

Paralelamente, existe en Nuestro Radar, que busca dar visibilidad a nuevas voces de Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Según Echeverry, ambas iniciativas responden a cinco años de aprendizajes del programa Radar, que desde 2020 ha apoyado a más de 1.000 artistas en los 183 países donde opera Spotify.

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Radar Fest y En Nuestro Radar: qué es

Radar Fest es el primer encuentro de este tipo que el programa celebra en Colombia. Según explicó Echeverry, se trató de “dos días de una programación educativa para artistas en desarrollo, para artistas en etapa de posicionamiento, no solo de Colombia, sino también, de la región Andina”.

Al evento viajaron artistas de Perú y Ecuador para participar de la agenda académica. La primera jornada arrancó en Casa Spotify Bogotá con un taller para construir comunidades de fans. Después, el Teatro Libre reunió a Goyo, La Cruz, Delfina Dib, Jaze y GeezyDee en una charla sobre las escenas musicales actuales, y cerró con los showcases de Lady Arias, Milena Benites, Irepelusa y Luister La Voz.

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La campaña En Nuestro Radar busca visibilizar nuevas voces de Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. REUTERS/Lucas Jackson/File Photo

La segunda jornada incluyó un taller de improvisación centrado en el movimiento y la expresión corporal, además de un espacio de preguntas y respuestas con Gangsta, productor cartagenero nominado al Latin Grammy. Por la noche, Ela Minus, primera artista Radar de la región Andina, compartió con sus seguidores el proceso de producción de algunas de sus canciones. La jornada cerró con los showcases de Keke Minowa, TopBoy TGR y Héctor Nazza, antes del cierre musical a cargo de Nanpa Básico.

En paralelo, Spotify tiene la campaña En Nuestro Radar, que busca visibilizar nuevas voces de Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. “Nos emociona un montón poder usar la plataforma de Radar para no solamente amplificar, sino apoyar el desarrollo de nuevos talentos”, afirmó Echeverry.

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La vocera aclaró que el concepto de “voces nuevas” no se limita a artistas jóvenes. “El Radar Fest y la campaña En Nuestro Radar buscan apoyar artistas que están en una etapa de sus carreras que se considera en desarrollo o posicionamiento, y eso no tiene nada que ver con el tiempo que lleva ese artista trabajando en la carrera”, explicó.

Los showcases de Radar Fest reunieron a los top fans de cada artista invitados directamente por Spotify.

Criterios y alcance del programa Radar de Spotify

El programa Radar nació en 2020 como un espacio de curaduría editorial dentro de Spotify. Con el tiempo, el equipo detectó que los artistas en etapa de desarrollo necesitaban herramientas que iban más allá de una playlist. “Necesitan otras herramientas tangibles como educación, como mentoría, como networking, como el descubrimiento, ponerlos en el radar de nuevos fans, de nuevos oyentes”, explicó.

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En cinco años, Radar apoyó a más de 1.000 artistas a nivel global y hoy está presente en los 183 países donde opera Spotify. En la región Andina, el programa acompañó a treinta artistas, entre ellos Nanpa Básico, Blessd, Ela Minus e Irepelusa.

Ela Minus fue la primera artista Radar Andino, en 2020. Ese mismo año ingresó Nanpa Básico, quien pasó de 1,9 millones a más de 10 millones de oyentes mensuales. Blessd, por su parte, entró al programa en 2021 con 4 millones de oyentes mensuales, cifra que hoy supera los 26 millones.

Por el programa también pasó ICON, dúo de productores de Medellín integrado por Ovy On The Drums, reconocidos por su trabajo con Feid. Según ella, estos casos “demuestran que sí generamos un impacto real” y reflejan el aprendizaje acumulado para convertir a Radar en “un ecosistema completo 360 que apoya a los artistas desde las diferentes áreas que componen su carrera”.

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Proceso de selección de los artistas para RADAR

Para integrar el grupo de artistas Radar Andinos no existe un número mínimo de escuchas ni de visibilidad. “La verdad es que nunca esas cifras son lo que rige nuestra toma de decisiones”, aseguró Echeverry.

La selección depende del equipo de música de Spotify en la región Andina, que trabaja de cerca con artistas, disqueras, sellos y agregadoras para detectar talentos en un punto óptimo de desarrollo. “Es una mezcla entre tener una audiencia activa que interactúe intencionalmente, pero también un proyecto musical o interesante a nivel sonoro”.

Echeverry agregó que también se valora que el proyecto esté organizado y que la música sea el objetivo principal del artista. “Que le veamos un potencial de crecimiento y desarrollo no solo a nivel local, sino a nivel regional y, quién quita, también global”, señaló. Así que no se trata de criterios cerrados, sino de un conocimiento construido a partir del relacionamiento directo con cada proyecto.

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Acompañamiento a largo plazo de los artistas Radar

Para Echeverry, el paso por el programa no termina cuando concluye la etapa formal como artista Radar. “Una vez se es artista Radar, siempre se es artista Radar”, sostuvo. Según explicó, Spotify mantiene un seguimiento cercano del desempeño y desarrollo de estos artistas a lo largo del tiempo.

El caso de Ela Minus ilustra esa continuidad: fue la primera artista Radar Andino en 2020 y, cinco años después, protagonizó el primer Radar Fest de la región. “Hoy completamos el ciclo invitándola a ser protagonista en nuestro primer Radar Fest”, afirmó Echeverry.

Algo similar ocurrió con Nanpa Básico, quien fue artista Radar en 2020 y se convirtió en el cierre musical de Radar Fest. “Les hacemos un seguimiento cercano de diferentes formas, a través de los partners, teniendo conversaciones directas con ellos. Siempre nos mantenemos en contacto”, detalló la ejecutiva.

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Manuela Echeverry, líder de Relaciones con Artistas y Sellos para la región Andina de Spotify.

La carrera de Manuela Echeverry y la importancia del equipo de trabajo

Para Echeverry, gran parte del éxito de un artista depende de quienes lo rodean. “El equipo tiene que ser fan del artista y tiene que tener también las herramientas y el conocimiento para apoyarlo a lo largo de su carrera”, afirmó.

Así mismo, recomienda a los artistas elegir con cuidado a su equipo de trabajo. “Un equipo de trabajo que sea honesto, transparente, que no te diga siempre lo que quieres oír, sino lo que necesitas saber: eso es superimportante”.

Antes de llegar a Spotify, Echeverry trabajó en distintos frentes de la industria musical: pasó por la promotora Páramo Presenta, por los sellos Sony Music y One RPM y tuvo su propio espacio para talentos emergentes del país. “A raíz de esa experiencia he tenido la oportunidad de entender las necesidades que pueden llegar a tener los artistas en diferentes etapas de sus carreras”.

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