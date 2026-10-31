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Bitcoin hoy: cuánto cuesta, gráficos y estadísticas de BTC

La principal criptomoneda registra movimientos en el mercado durante una jornada marcada por la volatilidad y las repercusiones del ataque informático contra Binance

El Bitcoin al ser una moneda digital no cuenta con un horario de apertura o cierre, por lo que constantemente se actualiza su valor.
El Bitcoin al ser una moneda digital no cuenta con un horario de apertura o cierre, por lo que constantemente se actualiza su valor.
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Bitcoin (BTC) cotiza este sábado 31 de octubre de 2026 a 77.164 dólares, de acuerdo con los datos del mercado de criptomonedas. La principal moneda digital registra una caída del 0,89% respecto del día anterior, cuando su precio se ubicaba en 77.857 dólares. El movimiento se produce en un mercado que permanece activo durante las 24 horas y que puede experimentar variaciones.

El comportamiento de Bitcoin es seguido por inversores, empresas y operadores financieros debido a su influencia en el mercado de activos digitales. Sus fluctuaciones también suelen repercutir en otras criptomonedas, como Ethereum (ETH), BNB, Solana (SOL) y Ripple (XRP), cuyos precios responden a factores económicos, financieros y propios del sector.

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A diferencia de las bolsas tradicionales, el mercado cripto no tiene una hora de apertura ni de cierre. Esto significa que el valor de BTC puede cambiar en cualquier momento, por lo que las cotizaciones deben interpretarse como referencias correspondientes a una fecha y hora determinadas.

El Bitcoin es la moneda digital más usada en el mundo. REUTERS/Edgar Su/Ilustración/Archivo
El Bitcoin es la moneda digital más usada en el mundo. REUTERS/Edgar Su/Ilustración/Archivo

Cuánto cuesta Bitcoin hoy 31 de octubre

Cotización del sábado 31 de octubre de 2026:

- Precio de Bitcoin: 77.164 dólares.

- Precio del día anterior: 77.857 dólares.

- Variación diaria: -0,89%.

- Máximo histórico: 126.198 dólares, alcanzados el 6 de octubre de 2025.

- Emisión máxima: 21 millones de BTC.

- Año de creación: 2009.

La cotización actual se encuentra por debajo del máximo histórico registrado en octubre de 2025. Desde entonces, el activo ha atravesado diferentes períodos de subidas y correcciones, una característica habitual en un mercado marcado por la volatilidad.

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Precio del Bitcoin para el 31 de octubre de 2026. (Binance)
Precio del Bitcoin para el 31 de octubre de 2026. (Binance)

Para seguir su evolución, los inversores suelen consultar gráficos de precios que muestran los movimientos en diferentes períodos: desde variaciones de minutos u horas hasta tendencias semanales, mensuales y anuales. Estas herramientas permiten observar cambios en la cotización, identificar niveles de precios y comparar el comportamiento de Bitcoin con el de otros activos.

El precio también está condicionado por factores externos, como las tasas de interés, la inflación, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y la demanda de activos considerados de riesgo. Cuando los inversores modifican sus expectativas sobre la economía mundial, las criptomonedas pueden experimentar movimientos importantes.

Así se mueve el mercado del Bitcoin en las últimas 24 horas. (Binance)
Así se mueve el mercado del Bitcoin en las últimas 24 horas. (Binance)

El hackeo a Binance: el mayor robo de criptomonedas registrado

El mercado cripto también enfrenta las consecuencias del ataque informático que sufrió Binance el 29 de octubre de 2026. La plataforma, considerada la mayor casa de cambio de criptomonedas por volumen de operaciones, fue víctima de un robo estimado en 6.300 millones de dólares en activos digitales.

De acuerdo con la firma de análisis blockchain Elliptic, el ataque provocó la sustracción de aproximadamente 6.430 millones de dólares en criptomonedas. La cifra supera ampliamente los 1.460 millones de dólares robados a Bybit en febrero de 2025, que hasta entonces representaban el mayor robo de este tipo registrado.

Aunque el incidente suele describirse como un robo de Bitcoin, los activos sustraídos incluyeron distintas criptomonedas. Entre ellas había alrededor de 18.270 BTC, cuyo valor se estimó en 1.480 millones de dólares al momento del ataque. También fueron afectados Ethereum, USDT y USDC, entre otros tokens.

Binance sufrió un ataque informático que provocó que perdiera millones de dólares en criptomonedas. (Binance)
Binance sufrió un ataque informático que provocó que perdiera millones de dólares en criptomonedas. (Binance)

Binance informó que su investigación inicial apuntó a la posible vulneración de la computadora portátil de un integrante de su equipo técnico. Posteriormente, la empresa identificó otros puntos de acceso comprometidos. Investigadores especializados señalaron que los atacantes habrían logrado intervenir la infraestructura utilizada para autorizar transacciones desde las billeteras de la plataforma.

La compañía aseguró que cubrirá las pérdidas con recursos propios y fondos destinados a proteger a sus usuarios. También informó que se habían congelado aproximadamente 3.000 millones de dólares en activos afectados, gracias a la colaboración de otras empresas del sector.

Asimismo, hoy 31 de octubre de 2026, Binance señaló que ya cubrió aproximadamente el 90% del monto afectado. En ese sentido, aseguró que la empresa absorberá el 100% de los fondos robados, por lo que sus usuarios no deben de preocuparse.

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