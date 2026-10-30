Economía

El mercado de criptomonedas cayó tras el informe de Binance sobre el hackeo a la plataforma: el bitcoin y BNB se deprecian

La moneda digital creada por Satoshi Nakamoto retrocedió hasta los USD 76.355 a última hora del jueves. La investigación preliminar de la empresa indicó que el atacante pudo obtener acceso a un contenedor de servicio mediante una laptop comprometida de un ingeniero de desarrollo

Se observan representaciones de la criptomoneda Binance Coin (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivo)
Se observan representaciones de la criptomoneda Binance Coin (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivo)
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Las criptomonedas cayeron este viernes después de que Binance alertara, en principio, sobre un posible problema de seguridad y comunicara el congelamiento de más de USD 2.500 millones en activos. Por este motivo, el universo de las monedas digitales sufrió un revés inesperado.

El bitcoin tocó un mínimo de seis semanas de USD 76.355 a última hora del viernes en medio de su tendencia bajista desde hace varias semanas atrás, mientras que el ether descendió a USD 2.238,76, su menor valor en dos meses. El token BNB, creado originalmente como Binance Coin y utilizado para el pago de comisiones dentro de la plataforma, perdió más del 8% en las últimas 24 horas y cotizó a USD 694.

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Binance estimó en USD 6.300 millones el impacto total del incidente de seguridad y afirmó que cubrirá todas las pérdidas con recursos del fondo SAFU y de la propia compañía. La plataforma informó que logró congelar cerca de USD 3.000 millones de los activos afectados en la cadena de bloques. La investigación preliminar indicó que el atacante pudo obtener acceso a un contenedor de servicio mediante una laptop comprometida de un ingeniero de DevOps (metodología de desarrollo de software). Desde allí, habría realizado transacciones de retiro sin autorización.

No hemos encontrado evidencia de ninguna filtración de claves privadas de billeteras”, señaló la empresa vía X, que anticipó la publicación de un análisis técnico posterior al incidente cuando concluya la pesquisa y confirme los hechos. La empresa aseguró que los recursos de los usuarios permanecen protegidos y anunció una Prueba de Reservas actualizada después de completar las tareas de remediación.

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Tether y Circle, los dos principales emisores de monedas estables, inmovilizaron más de USD 3.000 millones vinculados al episodio. La plataforma de Binance, la mayor casa de intercambio de criptomonedas del mundo, informó que interrumpió los retiros mientras revisa el incidente. En otro mensaje, señaló que sus equipos realizan verificaciones de seguridad y que las operaciones volverán cuando el problema quede resuelto por completo.

El precio de Bitcoin (en gráfico diario) alcanzó los USD 77.355 a última hora del jueves, según la plataforma TradingView (Captura de pantalla)
El precio de Bitcoin (en gráfico diario) alcanzó los USD 77.355 a última hora del jueves, según la plataforma TradingView (Captura de pantalla)

Nuestro equipo está realizando verificaciones de seguridad. Los retiros se reanudarán tan pronto como el problema de seguridad se haya resuelto completamente. Los fondos de los usuarios siguen siendo seguros”, indicó la empresa.

Binance también sostuvo que “los fondos de los usuarios están completamente seguros” y afirmó que cubrirá todas las pérdidas derivadas del ataque. La compañía señaló que sus equipos de seguridad analizan con urgencia la información disponible y que divulgarán actualizaciones a través de sus canales oficiales. La firma recomendó a sus usuarios mantenerse atentos ante posibles intentos de fraude y evitar enlaces, mensajes o solicitudes de datos de cuenta que no provengan de vías oficiales.

El magnate y empresario Elon Musk fue uno de los primeros en reaccionar al informe sobre el presunto hackeo a Binance con una advertencia sobre las vulnerabilidades de seguridad en el sector de las criptomonedas. El empresario citó una publicación de The Kobeissi Letter y escribió: “Cada día es un día cero”.

Una vulnerabilidad de día cero consiste en un fallo de seguridad que los atacantes aprovechan antes de que el desarrollador del software conozca su existencia. Por ese motivo, no hay una solución disponible cuando comienza la intrusión.

La reacción de Elon Musk al presunto hackeo que sufrió Binance vía X (@elonmusk)
La reacción de Elon Musk al presunto hackeo que sufrió Binance vía X (@elonmusk)

Por su parte, Changpeng Zhao, cofundador y ex director ejecutivo de Binance, reconoció que el incidente de seguridad “parece un hackeo” y sostuvo que los fondos de los usuarios están protegidos.

¡Los fondos de los usuarios están seguros! Sí parece un hackeo en Binance”, escribió Zhao en X. Según Bloomberg, el empresario continúa como el principal accionista de la compañía.

Zhao también destacó la intervención de los emisores de monedas estables Tether y Circle. “Agradezco el congelamiento rápido de Tether (USD 971 millones) y Circle (UDS 823 millones)”, señaló.

El ex directivo marcó distancia de la administración actual que dirige la plataforma. “Ya no gestiono Binance (.com), pero como accionista, espero que todos los fondos de los usuarios estén completamente cubiertos”, afirmó. Zhao fundó la empresa en 2017. En 2023 se declaró culpable de un delito grave por no impedir operaciones de lavado de dinero en la plataforma, dejó la dirección ejecutiva y recibió una condena de prisión por violar la Ley de Secreto Bancario.

El fundador de Binance, Changpeng Zhao —también conocido como CZ—, asiste a la conferencia Bitcoin Asia en Hong Kong, China (REUTERS/Tyrone Siu/Archivo)
El fundador de Binance, Changpeng Zhao —también conocido como CZ—, asiste a la conferencia Bitcoin Asia en Hong Kong, China (REUTERS/Tyrone Siu/Archivo)

Tras recuperar la libertad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo indultó en 2025, según informó Associated Press.

(Con información de Reuters)

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