El Salvador impone su primera prisión perpetua por un delito sexual contra una adolescente

El Salvador impuso la primera condena a prisión perpetua por violación de una menor A Wilmer Isaac González Hernández (Foto cortesía FGR)

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El Salvador dictó la primera condena a prisión perpetua por un delito sexual, luego de que un juzgado declarara culpable a Wilmer Isaac González Hernández por violar a una adolescente de 13 años en el departamento de Morazán.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que la pena fue impuesta por el Juzgado de lo Criminal. Según el organismo, el tribunal estableció durante el juicio la situación de vulnerabilidad que existía por la diferencia de edad entre el acusado y la víctima.

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La investigación determinó que González Hernández, de 22 años, se comunicó con la niña mediante redes sociales y entabló con ella una relación que presentó como un noviazgo. La Fiscalía sostuvo que utilizó ese vínculo para manipular a la menor y cometer abusos sexuales en varias ocasiones.

Los hechos se produjeron entre febrero y junio de 2026 en el cantón Las Quebradas, caserío Los Guevara, distrito de San Simón, en Morazán Sur.

La denuncia se presentó tras detectar lesiones en el cuello de la víctima

Los familiares de la adolescente denunciaron el caso después de observar lesiones en su cuello. Esa situación permitió el inicio de las diligencias de investigación, de acuerdo con la Fiscalía.

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El Salvador impuso la primera condena a prisión perpetua por violación de una menor

La sentencia contra González Hernández constituye la primera pena de prisión perpetua impuesta en El Salvador por un delito de índole sexual, según precisó la FGR.

Otras primeras condenas perpetua

El 14 de septiembre El Salvador condenó a una persona por primera vez a prisión perpetua por feminicidio. El Juzgado de lo Criminal de Santa Ana impuso esa pena a Eduardo Mauricio Urbina García, de 39 años, por el asesinato de su vecina, una mujer de 32 años identificada con las iniciales J. C. R. C. La sentencia, informó la FGR, es la primera de este tipo en la historia del país.

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Un juzgado de Morazán declaró culpable a un hombre que se acercó a una menor de 13 años a través de redes sociales. La manipulación duró meses antes de que la familia advirtiera las señales.

El condenado también fue sentenciado a pagar USD 15,000 como responsabilidad civil por el crimen. El asesinato ocurrió el 3 de agosto de 2026 en unos apartamentos del barrio Santa Bárbara, en el distrito de Santa Ana. Según la acusación fiscal, Urbina García había consumido alcohol antes de dirigirse a la vivienda de la víctima.

El hombre ingresó sin autorización al inmueble con un cuchillo. Cuando la mujer lo vio, comenzó a pedir ayuda. La autopsia del Instituto de Medicina Legal (IML) estableció que la causa de muerte fueron múltiples heridas penetrantes.

Díaz antes, el 11 de septiembre, la FGR logró la primera pena de prisión perpetua para Carlos Arturo Herrera Castro por los delitos de robo agravado y homicidio.

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Según la sentencia, el 18 de mayo de 2026 Urbina García y la víctima departían con bebidas alcohólicas en una tienda y sostuvieron una fuerte discusión. “En ese momento, reaccionó de manera violenta y atacó a la víctima con piedras de gran tamaño, provocándole lesiones de gravedad que le causaron la muerte en el lugar. Tras cometer el asesinato, el imputado se apoderó del dinero que portaba la víctima y huyó”.

Fue este año cuando el país adoptó la figura de la prisión perpetua para castigar los delitos de terrorismo, crimen organizado, violación y feminicidio.