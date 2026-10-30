Por qué MrBeast afirmó que tiene su cuenta bancaria “en números rojos” a pesar de su fortuna

El youtuber aseguró que pide dinero prestado porque su cuenta está en negativo. (Reuters)

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Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, tiene 28 años, más de 600 millones de seguidores y una empresa valorada en cerca de 5.000 millones de dólares, según Fortune. Pese a esas cifras, el youtuber afirmó en una entrevista con el The Wall Street Journal que su cuenta bancaria está en negativo

“Tengo dinero en negativo ahora mismo. Pido prestado. Todos los que ven este vídeo tienen más dinero que yo en su cuenta bancaria”, aseguró.

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El patrimonio de MrBeast no es efectivo disponible

Según Celebrity Net Worth, la fortuna de Donaldson rondaría los 2.600 millones de dólares en 2026, pero casi la totalidad de ese monto proviene de su participación en Beast Industries, el holding empresarial que controla. El youtuber posee algo más de la mitad de una compañía que vale 5.000 millones sobre el papel, aunque esa valoración corresponde a acciones, no a dinero líquido.

Beast Industries facturó cerca de 500 millones de dólares en 2024 y proyectaba llegar a 900 millones en 2025. (Reuters)

El mismo mecanismo explica por qué figuras como Elon Musk o Jeff Bezos encabezan los listados de las personas más ricas del mundo: su patrimonio incluye participaciones en empresas como Tesla, SpaceX o Amazon que, si se vendieran de golpe, provocarían una caída en el precio de esas acciones. Por esa razón, estos empresarios no necesitan vender sus participaciones para costear sus gastos personales.

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Pedir prestado resulta más barato que vender acciones

La clave de la estrategia está en el tratamiento fiscal. Cuando una persona vende acciones y obtiene una ganancia, paga impuestos sobre esa diferencia, conocida como plusvalía. En Estados Unidos, este gravamen puede alcanzar el 20% o más del beneficio obtenido. Por ese motivo, los grandes patrimonios recurren a la venta de acciones únicamente cuando necesitan liquidez para nuevas inversiones, no para gastos corrientes.

La alternativa consiste en utilizar esas acciones como garantía para solicitar un préstamo. El dinero obtenido de esta manera no tributa porque se considera deuda y no ingreso. Los bancos ofrecen a sus clientes más adinerados tasas de interés reducidas a cambio de recibir esas acciones como aval, mientras los dividendos o el crecimiento de la propia empresa permiten pagar el préstamo de forma progresiva. La deuda se renueva periódicamente, pero el pago de impuestos sobre ese capital nunca llega a producirse.

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Pedir préstamos respaldados por acciones le permite a Donaldson acceder a efectivo sin pagar impuestos, ya que se considera deuda y no ingreso. (EFE)

“Compra, pide prestado, muere”, la estrategia con nombre propio

Este esquema financiero se conoce como buy, borrow, die (compra, pide prestado, muere). Consiste en adquirir activos o fundar empresas, solicitar préstamos respaldados por esos activos para financiar el estilo de vida sin venderlos y, al momento del fallecimiento, transferir las acciones a los herederos valoradas al precio vigente en ese instante. De esta forma, los años de ganancias acumuladas dejan de contar para el cálculo fiscal. El Senado de Estados Unidos lleva años intentando cerrar este vacío tributario sin éxito.

Un mecanismo similar aplica al sueldo simbólico que utilizan algunos directores ejecutivos, como fue el caso de Steve Jobs y Larry Ellison, quienes percibieron ingresos mínimos en concepto de salario mientras el valor de sus paquetes accionarios aumentaba cada año sin tributar hasta el momento de su eventual venta.

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El relato de “no soy tan rico” cumple una función concreta

Lo singular del caso de MrBeast no radica en la estrategia financiera empleada, utilizada desde hace décadas por grandes fortunas, sino en que la expuso públicamente como si se tratara de una confesión. En junio de 2025, el youtuber escribió en su perfil de X que le había pedido dinero a su madre para costear su boda.

Donaldson gasta 250 millones de dólares al año en la producción de sus videos sin vender su participación en la empresa. (AP)

Este tipo de declaraciones proyecta la imagen de una persona que reinvierte sus ingresos y vive con moderación, un mensaje que conecta con una audiencia joven que puede sentirse identificada. Al mismo tiempo, desplaza la atención del dato central: sus participaciones en Beast Industries, valoradas en más de 2.600 millones de dólares, le permiten acceder a crédito a tasas preferenciales en cualquier banco del mundo, una posibilidad fuera del alcance de sus seguidores.

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La riqueza real se mide en activos, no en el saldo bancario

El indicador que mide con precisión la riqueza de Donaldson no es su cuenta corriente ni su salario, sino sus activos: la participación que mantiene en Beast Industries, el valor de Feastables y los ingresos generados por el acuerdo con Amazon para Beast Games. La empresa facturó cerca de 500 millones de dólares en 2024 y proyectaba alcanzar los 900 millones en 2025.

Con ese respaldo patrimonial, Donaldson puede sostener gastos de 250 millones de dólares anuales en la producción de sus videos sin necesidad de vender sus participaciones en la compañía. Los bancos le otorgan crédito porque cuenta con el aval más sólido disponible: una empresa cuyo valor aumenta de forma constante. El hecho de que su cuenta corriente registre números rojos responde a una estrategia financiera, una condición distinta a la que enfrenta la mayoría de la población que queda fuera del 1,1% de los ultrarricos.

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