Crece el pesimismo económico en Panamá: confianza del consumidor baja a 73 puntos

El 41% de los encuestados considera poco probable tener empleo durante los próximos seis meses, según la medición realizada por The Marketing Group en septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La confianza de los consumidores panameños volvió a deteriorarse en septiembre de 2026, al situarse en 73 puntos, dos menos que en junio. El resultado mantiene al país en una zona de desconfianza económica, impulsada principalmente por el pesimismo sobre el desempleo, según la medición presentada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y The Marketing Group.

El Índice de Confianza del Consumidor Panameño (ICCP) pasó de 75 a 73 puntos entre junio y septiembre, alejándose del nivel de 100 que representa el equilibrio entre opiniones positivas y negativas.

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La medición muestra que las familias mantienen reservas sobre sus ingresos, el ahorro y las oportunidades laborales, pese a pequeñas mejoras en algunos indicadores.

El deterioro más pronunciado se registró en las expectativas sobre el desempleo durante los próximos 12 meses, cuyo indicador cayó de 87 a 72 puntos, una disminución de 15. Este resultado refleja una percepción menos favorable sobre la evolución del mercado laboral, que terminó arrastrando hacia abajo el índice general.

El indicador sobre la evolución del desempleo cayó de 87 a 72 puntos entre junio y septiembre de 2026, convirtiéndose en el componente con el mayor deterioro de la encuesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación también aparece en las posibilidades individuales de conseguir trabajo. El 41% de los encuestados considera poco probable obtener empleo durante los próximos seis meses: un 19% lo estima poco probable y un 22% cree que no tendrá trabajo. En contraste, el 52% expresa expectativas favorables, mientras el 7% restante no tiene una opinión definida.

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María Alejandra Cuéllar, gerente general de The Marketing Group, señaló que el empleo se ha convertido en la principal preocupación de los panameños. Según explicó, la caída de las expectativas laborales mantiene a los consumidores cautelosos, especialmente cuando deben decidir cuánto dinero destinar a sus gastos cotidianos.

En materia de ahorro, el indicador aumentó cuatro puntos, de 70 a 74, aunque permanece por debajo del umbral de confianza. Esto significa que, pese a una ligera recuperación frente a junio, persisten las dudas sobre la capacidad de reservar dinero durante los próximos doce meses.

La percepción sobre las finanzas familiares también registró una mejora moderada. El indicador de situación económica del hogar subió de 79 a 81 puntos, convirtiéndose en el componente mejor evaluado. Sin embargo, todavía predomina una visión cautelosa sobre el bienestar económico familiar, sin alcanzar el nivel considerado neutral.

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Las expectativas de ahorro de los consumidores panameños mejoraron de 70 a 74 puntos, aunque continúan por debajo del nivel de 100 que marca el equilibrio entre confianza y desconfianza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al futuro de la economía nacional, el índice avanzó apenas un punto, de 63 a 64, manteniéndose como el componente más débil de la medición. El resultado evidencia que las expectativas sobre el desempeño general del país continúan siendo desfavorables, incluso frente a la ligera recuperación trimestral.

Pero ¿cómo se obtiene esta medición? The Marketing Group realizó 700 entrevistas telefónicas a escala nacional, entre el 14 y el 24 de septiembre, mediante un cuestionario de aproximadamente diez minutos. Participaron adultos mayores de 18 años con ingresos familiares mensuales superiores a 400 dólares, seleccionados según la distribución poblacional.

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El estudio tiene un margen de error muestral de 3.7 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. Su metodología considera cuatro aspectos: perspectivas económicas del hogar, situación del país, posibilidades de ahorro y evolución del desempleo, todos evaluados con un horizonte de doce meses.

Para calcular cada indicador, se resta el porcentaje de respuestas negativas al de respuestas positivas y se suman 100 puntos. Así, los resultados superiores a 100 reflejan confianza, mientras los inferiores indican desconfianza. Los 73 puntos actuales representan un predominio de percepciones negativas, no un porcentaje de ciudadanos descontentos.

Las expectativas sobre la situación económica del país se ubicaron en 64 puntos, el nivel más bajo de la medición de septiembre, pese a registrar una mejora de un punto frente a junio. (Panamá). EFE/Carlos Lemos

La importancia del índice radica en que permite anticipar posibles cambios en las decisiones de consumo de los hogares. Cuando las personas temen perder ingresos o no conseguir empleo, pueden reducir gastos y posponer compras, lo que influye en la actividad de comercios y empresas.

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La CCIAP presenta este indicador desde marzo de 2001, inicialmente en el área metropolitana, mientras la medición nacional comenzó en marzo de 2020. Su metodología está adaptada de la Universidad de Michigan y permite comparar la evolución de las expectativas económicas, aunque no sustituye las estadísticas oficiales de empleo o crecimiento.

Los resultados del Índice de Confianza del Consumidor contrastan con el crecimiento de 5.5% que registró la economía panameña durante el primer semestre de 2026, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

También difieren de la evolución del desempleo, cuya tasa disminuyó de 10.4% en septiembre de 2025 a 8.5% en agosto de 2026, de acuerdo con la Encuesta de Mercado Laboral de la Contraloría General de la República. Esta diferencia evidencia que la recuperación de los indicadores económicos todavía no se refleja plenamente en las expectativas de los consumidores, especialmente en lo relacionado con la estabilidad laboral y las finanzas familiares.

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