Ruidos extraños y pérdidas de agua: señales de que tu lavadora necesita mantenimiento

Una vibración excesiva durante el centrifugado puede deberse a amortiguadores o resortes desgastados. (Europa Press)

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La lavadora soporta cientos de ciclos de lavado al año, pero ese uso constante termina por desgastar sus componentes internos. Reconocer a tiempo las señales de desgaste permite evitar averías mayores, reparaciones costosas y la necesidad de reemplazar el equipo antes de tiempo, además de garantizar que la ropa salga limpia.

La mayoría de las fallas en este electrodoméstico no ocurren de forma repentina: casi siempre existen alertas previas que anticipan un problema. Ignorarlas puede derivar en daños por agua o en averías que comprometen la seguridad del hogar. Saber identificar estos síntomas ayuda a prolongar la vida útil del aparato.

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La acumulación de humedad genera malos olores

Los olores a moho o humedad dentro de la lavadora suelen originarse por residuos acumulados en la junta de la puerta, el dispensador de detergente o el tambor. Ventilar el equipo después de cada uso y limpiar la junta con un paño seco reduce la proliferación de hongos y bacterias. Realizar ciclos de limpieza con agua caliente una vez al mes también contribuye a eliminar olores persistentes.

Los rodamientos deteriorados o una correa de transmisión defectuosa generan ruidos anormales durante el ciclo de lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ropa sale sucia o con mal olor tras el lavado

Cuando las prendas salen con manchas, olor desagradable o sin la limpieza esperada, el problema puede estar en el agitador, el impulsor o en residuos acumulados en el tambor. Sobrecargar la lavadora o usar demasiado detergente reduce la eficacia del lavado. Limpiar el tambor con regularidad usando vinagre blanco o productos especiales, y evitar cargas excesivas, ayuda a mantener un rendimiento óptimo.

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Las fugas de agua indican mangueras o sellos dañados

La presencia de charcos o humedad alrededor del equipo señala fugas que pueden originarse en mangueras agrietadas, sellos desgastados o conexiones mal ajustadas. Inspeccionar todas las conexiones junto con el sello de la puerta permite localizar el origen del problema. Sustituir las mangueras de goma por otras de acero inoxidable aumenta la durabilidad y previene futuros escapes. Si el origen de la fuga no se identifica, conviene recurrir a un servicio técnico.

El llenado o el drenaje de agua presentan fallas

Una lavadora que no se llena de manera correcta, que deja agua estancada o que tarda demasiado en drenar suele tener filtros obstruidos, válvulas defectuosas o mangueras dobladas. El primer paso consiste en revisar y limpiar el filtro de desagüe y las mangueras de suministro. Si el problema persiste, puede ser necesaria la intervención de un técnico para revisar la bomba o la válvula de entrada.

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Los filtros obstruidos y las mangueras dobladas afectan el llenado y el drenaje del agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ruidos extraños durante el ciclo anticipan averías mayores

Zumbidos, rechinidos, golpeteos o chirridos no son normales en un equipo en buen estado. Estos sonidos pueden indicar rodamientos desgastados, varillas de suspensión rotas, una correa de transmisión defectuosa o bloqueos en la bomba de desagüe. Actuar con rapidez ante estos ruidos evita que una avería menor se convierta en un daño estructural más grave y costoso.

La vibración excesiva revela problemas de nivelación

Cuando la lavadora vibra de manera inusual, se desplaza sola o emite golpes fuertes durante el centrifugado, es probable que exista un problema de nivelación o de suspensión interna. Los amortiguadores o resortes desgastados, un tambor desbalanceado o una superficie desigual pueden explicar el fenómeno.

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Ajustar las patas niveladoras suele corregir el inconveniente, pero si la vibración continúa, conviene solicitar una revisión profesional para evitar daños en el tambor o en el suelo.

La sobrecarga de ropa y el exceso de detergente disminuyen la eficacia del lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No esperar a que la lavadora se detenga por completo resulta clave para evitar daños mayores y prolongar su vida útil. Atender los síntomas desde su aparición permite resolver las fallas de forma sencilla y económica. Ante cualquier señal de advertencia, la consulta con un profesional es la opción recomendada para mantener el equipo en condiciones óptimas de funcionamiento.