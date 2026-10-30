Guatemala

El ingenioso escondite que casi burla a la Policía: 44 rollos de tela y 1.217 kilos de marihuana en Guatemala

El método empleado para disimular el cargamento entre rollos de cuerina refleja la capacidad de los grupos dedicados al narcotráfico para modificar sus estrategias ante la presión de las unidades especializadas de investigación

La Policía Nacional Civil incautó 880 bolsas con presunta marihuana en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
El cargamento de droga estaba oculto dentro de 44 rollos de tela tipo cuerina abandonados a la orilla de una calle de terracería. (PNC de Guatemala)
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La Policía Nacional Civil decomisó 880 bolsas con presunta marihuana ocultas en rollos de tela abandonados en el parcelamiento El Socorro, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, durante una diligencia realizada el 28 de octubre tras una denuncia ciudadana. Las autoridades sostienen que la acción evitó que el cargamento fuera movilizado dentro del territorio nacional.

El hallazgo ocurrió a la orilla de una calle de terracería, donde los agentes encontraron los bultos de tela tipo cuerina. La droga estaba escondida dentro de ese material, una modalidad que buscaba ocultar el cargamento durante su posible traslado o almacenamiento.

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La Policía Nacional Civil informó que el operativo fue ejecutado por investigadores de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, conocida como SGAIA. La diligencia se desarrolló en coordinación con el Ministerio Público, que acudió al lugar para documentar el hallazgo y efectuar los procedimientos correspondientes.

Los agentes localizaron 44 rollos de tela que contenían las bolsas de nailon con la sustancia. La primera información policial había señalado que se trataba de más de 800 paquetes, mientras que la ampliación posterior precisó la cantidad decomisada.

La Policía Nacional Civil incautó 880 bolsas con presunta marihuana en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
Investigadores de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica ejecutaron el operativo en coordinación con el Ministerio Público. (PNC de Guatemala)

El Ministerio de Gobernación indicó que la investigación policial permitió impedir el desplazamiento del cargamento por el país. La operación se vinculó con el seguimiento de una denuncia y con pesquisas sobre actividades relacionadas con el narcotráfico.

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Más de una tonelada de presunta droga localizada

El cargamento tuvo un peso total de 1.217 kilos de presunta marihuana, de acuerdo con la actualización difundida por la PNC. La institución calculó que el valor aproximado de la sustancia asciende a Q 18.573.854.

La valoración económica fue informada después de la inspección del material encontrado en El Socorro. Las autoridades precisaron el peso y el monto atribuido a la carga tras concluir el conteo de los paquetes y las diligencias iniciales en el sitio.

El procedimiento formó parte de las acciones policiales orientadas a combatir el tráfico y la distribución de drogas en Guatemala. La PNC señaló que sus unidades especializadas mantienen actividades de investigación derivadas de denuncias ciudadanas.

La Policía Nacional Civil incautó 880 bolsas con presunta marihuana en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
El peso total de la presunta sustancia decomisada sumó 1.217 kilos tras la verificación de las autoridades. (PNC de Guatemala)

La ubicación del cargamento en una vía de terracería fue uno de los elementos documentados durante la intervención. Los rollos de cuerina permanecían abandonados cuando fueron localizados por los investigadores antinarcóticos.

Investigación sobre el origen y los responsables

Las pesquisas continúan para establecer la procedencia de la sustancia y determinar quiénes estarían vinculados con su traslado y almacenamiento. Las autoridades buscan identificar a las personas responsables del cargamento localizado en Santa Lucía Cotzumalguapa.

La Policía Nacional Civil incautó 880 bolsas con presunta marihuana en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
La Policía Nacional Civil calculó el valor comercial del cargamento en 18.573.854 quetzales. (PNC de Guatemala)

El Ministerio Público dio seguimiento a la diligencia junto con la PNC, mientras los investigadores analizan los indicios recabados en el lugar. La investigación también apunta a esclarecer el recorrido previsto para la carga antes de que fuera encontrada.

La PNC afirmó que mantendrá las diligencias para identificar y capturar a los posibles responsables. El caso permanece bajo investigación como parte de las acciones contra el narcotráfico en el territorio nacional.

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