Declaran culpable por homicidio a expolicía por la muerte de Keyla Martínez en Honduras

El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque declaró culpable a Jarol Rolando Perdomo Sarmiento por el homicidio de Keyla Martínez. (Foto: Archivo)

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El expolicía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento fue declarado culpable del delito de homicidio por la muerte de Keyla Patricia Martínez, la estudiante de enfermería que falleció en febrero de 2021 dentro de una celda policial en La Esperanza, departamento de Intibucá.

La resolución fue emitida este viernes por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, durante la lectura del fallo del nuevo juicio oral y público.

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Además de declarar la responsabilidad penal del exagente por el homicidio, el tribunal ordenó al Ministerio Público investigar a los integrantes de la cadena de mando de la Unidad Departamental de Policía N.º 10 (UDEP-10) que se encontraban en funciones cuando ocurrió la muerte de la joven, quien permanecía bajo custodia del Estado.

El fallo representa una nueva resolución judicial en uno de los casos que más indignación provocaron en Honduras por la muerte de una mujer dentro de instalaciones policiales.

Keyla Patricia Martínez era una estudiante de enfermería cuya muerte ocurrió el 6 de febrero de 2021, después de que fuera detenida por una supuesta infracción relacionada con las restricciones de circulación que estaban vigentes durante la pandemia de COVID-19.

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Keyla Patricia Martínez murió en febrero de 2021 dentro de una celda policial en La Esperanza, Intibucá. (Foto: Archivo)

La joven fue ingresada en una celda de la Unidad Departamental de Policía N.º 10, ubicada en La Esperanza, Intibucá, donde posteriormente se reportó su fallecimiento.

La muerte de Martínez bajo custodia estatal también generó cuestionamientos sobre los procedimientos de detención, la vigilancia de las personas privadas de libertad y las obligaciones de las autoridades encargadas de garantizar su integridad física.

El 14 de septiembre de 2023, el expolicía había sido condenado a cinco años de prisión por el delito de homicidio imprudente, bajo la modalidad de comisión por omisión.

Sin embargo, la revisión judicial dio lugar a un nuevo proceso, en el que el tribunal debía examinar nuevamente los hechos y determinar la responsabilidad penal del acusado conforme a los elementos presentados por las partes.

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La repetición del juicio permitió que el caso volviera a una etapa de valoración judicial, con la participación de las partes acusadoras y de la defensa técnica del exagente.

La joven había sido detenida durante las restricciones de circulación establecidas por la pandemia de COVID-19. (Foto: Archivo)

Ministerio Público y acusación privada solicitaron condena por femicidio

Durante el segundo juicio oral y público, el Ministerio Público y la acusación privada solicitaron que Perdomo Sarmiento fuera condenado por femicidio agravado.

Ambas partes sostuvieron su acusación contra el expolicía y lo señalaron como responsable directo de la muerte de Keyla Martínez. Sus conclusiones estuvieron orientadas a que el tribunal adoptara una resolución condenatoria por ese delito.

Por su parte, la defensa técnica del acusado solicitó su absolución durante la etapa de conclusiones, con el propósito de que no se le atribuyera responsabilidad penal por los hechos investigados.

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Finalmente, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque declaró culpable al exagente por homicidio, una calificación que debe distinguirse del delito de femicidio agravado solicitado por las partes acusadoras.

La resolución representa un nuevo avance en el proceso judicial, aunque la determinación de la pena y las actuaciones posteriores serán relevantes para establecer las consecuencias penales definitivas de la condena.

La muerte de la estudiante de enfermería provocó movilizaciones y exigencias de justicia en Honduras. (Foto: Orlando SIERRA / AFP)

Ordenan investigar a la cadena de mando policial

Uno de los puntos relevantes del fallo es la instrucción dirigida al Ministerio Público para que investigue a la cadena de mando de la UDEP-10 que estaba en funciones cuando murió la estudiante.

La orden busca que se examinen las posibles responsabilidades de quienes tenían funciones de dirección, supervisión o control en la dependencia policial donde Martínez permanecía detenida.

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El hecho de que la joven muriera bajo custodia del Estado coloca en el centro de la investigación las obligaciones de los funcionarios encargados de garantizar la seguridad y la integridad de las personas detenidas.

La muerte de Keyla Martínez continúa siendo un caso emblemático en Honduras por las exigencias de justicia que generó desde 2021.