Política

“El presidente Milei va a recibir al papa León XIV al pie del avión”, aseguró el secretario de Culto

Agustín Caulo adelantó que el mandatario argentino estará en la pista el 8 de noviembre, cuando Su Santidad arribará desde Montevideo a las 16:30 en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, en lo que será la primera escala de su gira regional

Un periodista habla frente al micrófono en el estudio de Radio Mitre durante una emisión radial con gráficos en pantalla. En la conversación se abordan los aspectos protocolares de la llegada papal a la Argentina y el plan oficial para que el presidente lo reciba en el aeropuerto.
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El secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, confirmó la recepción presidencial del papa León XIV “al pie del avión” cuando el pontífice llegue al Aeroparque Jorge Newbery y desembarque en la terminal aérea el próximo 8 de noviembre.

El Presidente va a recibir a al papa León XIV al pie del avión”, sostuvo hoy el funcionario a cargo del área especializada en cultos e instituciones religiosas.

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Caulo explicó que el jefe de Estado va a recibir personalmente a León XIV cuando el avión aterrice en la ciudad de Buenos Aires, para iniciar su estadía hasta el 11 de noviembre. La ceremonia de recepción se va a realizar en el aeropuerto, y no en la Casa Rosada, como se especulaba. “Esperamos que sea un momento lindo del que podamos disfrutar todos los argentinos”, expresó Caulo por Radio Mitre, en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann.

“La gira apostólica comienza en Uruguay y desde allí viene a Argentina. Aterriza y lo recibiremos aquí muy contentos”, remarcó el funcionario.

Caulo también señaló que el Gobierno está programando la transmisión por cadena nacional algunos momentos de la gira apostólica. La emisión incluiría actividades compartidas por el Presidente y el Papa. “Se está evaluando. Evidentemente, hay momentos muy significativos dentro de la visita”, contó. “La intención nuestra y del Gobierno es que esto lo podamos compartir con todos los argentinos”, agregó.

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El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre, en el marco de una gira apostólica que también incluirá Uruguay y Perú. El pontífice llegará al país tras 39 años sin visitas papales, y su agenda contempla misas multitudinarias, encuentros con autoridades, representantes del mundo del trabajo, jóvenes y referentes religiosos.

Milei Leon 14
El presidente Javier Milei recibirá al papa León XIV al pie del avión en el Aeroparque Jorge Newbery.

Días atrás, el papa León XIV confirmó el periplo al publicar el siguiente mensaje en sus redes sociales: “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”.

León XIV arribará al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre, a las 16:30, en un vuelo procedente de Montevideo. Ese mismo día, a las 18:30, se rendirá homenaje frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La escala en Argentina formará parte de una gira de 11 días por 10 ciudades de tres países. Su agenda local se extenderá hasta el 11 de noviembre, fecha en la que viajará a Lima desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Las actividades pastorales abarcan las ciudades de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. El escenario principal de una de las misas previstas ya está en el tramo final del proceso de armado, en el barrio porteño de Palermo. Precisamente, está ubicado en el cruce de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, en el punto de emplazamiento del Monumento de los Españoles.

El viaje marcará el fin de una ausencia de casi cuatro décadas: Juan Pablo II fue el último papa que visitó Argentina, en abril de 1987. Desde entonces transcurrió por completo el pontificado de Francisco, primer argentino en ocupar el cargo, que no volvió al país durante su papado.

La dimensión excepcional de la visita también incluye medidas oficiales. A través del decreto 1103/2026, el presidente Javier Milei la declaró de interés nacional y dispuso tres feriados con alcances distintos: el lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país; el martes 10, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba; y el miércoles 11, solo en la provincia de Buenos Aires.

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