“Lo que no les gusta es mi cuerpo”: el descargo de Sofía Gonet tras la polémica por su look en los Premios Ídolo

Durante una emisión del programa de streaming React Popstars, Sofi Gonet se refirió a los comentarios recibidos respecto al vestuario que utilizó en la ceremonia de los Premios Ídolo

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“Yo me metí un cambio de look en vivo. Me criticaron mucho el outfit, pero les juro que a mí me gusta mucho lo que me pongo realmente. Siento que las críticas son más por mi cuerpo y por cómo me queda la ropa”, lanzó Sofía Gonet al referirse a los comentarios que recibió por el corset que lució durante la conducción de los Premios Ídolo 2026. La influencer, conocida como La Reini, expuso las marcas que la prenda dejó en su espalda y cintura tras la gala y planteó que las reacciones serían distintas si ese mismo diseño lo llevara una mujer “muy, muy, muy flaquita”.

La influencer se refirió al tema durante el streaming de Popstars, donde compartió espacio con Julieta Poggio. Allí puso el foco en las reacciones que despertó su look y vinculó parte de las críticas con los prejuicios sobre los cuerpos y la forma en que cada prenda se percibe según quién la lleve puesta: “Para mí, lo que no les termina de gustar en realidad es mi cuerpo, no lo que uso”.

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Poggio la respaldó de inmediato: “Para mí estabas divina y me encantó. Me encantaron los accesorios”, sostuvo. Gonet aprovechó entonces para devolverle el elogio a su compañera y se detuvo en el vestido que había llevado a la ceremonia. “Amiga, y vos increíble desnuda con plumas. Ese vestido... de tus mejores vestidos”, le dijo. “Sí, la verdad que sí, me gustó mucho a mí también”, respondió la ex participante de Gran Hermano.

Sofía La Reini Gonet mostró las marcas que le quedaron en su cuerpo por el vestido que usó en los Premios ídolo

La respuesta de Gonet llegó después de que ella misma expusiera una parte del detrás de escena de su preparación para la gala. Tras varias horas al frente de la conducción de los Premios Ídolo, compartió imágenes del momento en que se quitó el corset que formaba parte de su atuendo.

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En el video se observa cómo una persona afloja los cordones ubicados en la espalda de la influencer. La secuencia dejó a la vista los surcos que la prenda había marcado en su cintura y en la zona posterior del torso luego de permanecer ajustada durante buena parte de la noche.

La publicación abrió un debate entre sus seguidores. Algunos usuarios cuestionaron la presión que ejercía el corset y dejaron mensajes como: “¿Por qué no se puso un talle más?”, “Ponete algo más cómodo, mamita” y “¿Por qué ajustarse como matambre?”. Frente a ese escenario, Gonet decidió hablar de manera directa sobre el vestuario y el modo en que leyó los comentarios.

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El vestuario de La Reini contó con tres versiones adaptadas a cada etapa de la gala

La conductora no cuestionó el diseño ni se mostró arrepentida de su elección. Por el contrario, remarcó que el conjunto respondía a su gusto personal y planteó que las reacciones habrían sido diferentes si lo hubiera llevado una mujer con otro tipo de cuerpo. Su descargo sumó una nueva discusión sobre los estándares estéticos que aparecen en las redes sociales cada vez que una figura pública comparte un look de gala.

El atuendo de Sofía Gonet fue pensado como un diseño con transformaciones. La propuesta incluyó tres versiones para acompañar los distintos tramos de la ceremonia: la alfombra roja, la conducción sobre el escenario y la fiesta posterior.

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La base del look estaba compuesta por un corpiño color nude con terminaciones delicadas. Sobre esa pieza se montó el corset del mismo tono, uno de los elementos que definió la estructura de la silueta y que, horas más tarde, quedó en el centro de los comentarios por las marcas que dejó al retirarlo.

Sofia Gonet llevó un diseño compuesto por tres versiones para distintos momentos de la ceremonia: la alfombra roja, la conducción del evento y la fiesta posterior

Para el cierre de la gala, el conjunto se simplificó con una minifalda ajustada confeccionada en género satinado. Esa alternativa estaba prevista para el momento más distendido de la noche, cuando la conductora dejó atrás parte de las capas que había utilizado durante la ceremonia.

Uno de los cambios se produjo ante el público. Durante la ceremonia, Grego Rosselló retiró el sobrevestido de Gonet sobre el escenario y dio paso a otra de las transformaciones previstas para el diseño. La acción se integró a la dinámica de la conducción y permitió que el vestuario acompañara el ritmo del evento.

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De esa forma, el conjunto pasó de una versión de alfombra roja con tul y falda amplia a otra más ceñida, centrada en el corset, el corpiño nude y la minifalda satinada. El cambio en vivo también fue parte de lo que la influencer recordó al hablar de la repercusión de su elección estética.

Mientras las imágenes posteriores a la gala circularon en redes sociales, Gonet eligió responder desde su propia experiencia. “A mí me gusta mucho lo que me pongo realmente”, insistió al explicar por qué sostuvo el look pese a los cuestionamientos.