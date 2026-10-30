Deportes

Se dieron a conocer imágenes inéditas de la primera vez que Diego Armando Maradona jugó en el Monumental

El día que hubiese cumplido 66 años, una filmación conservada por más de cuatro décadas recuperó la gran actuación del campeón del mundo para Argentinos Juniors en Núñez

Imágenes inéditas de Diego Maradona ante River Plate en 1980
Guardar

A 66 años de su nacimiento, salieron a la luz imágenes inéditas de Diego Armando Maradona en su primera visita al estadio Monumental para enfrentar a River Plate. El material corresponde al 4 de mayo de 1980, cuando Argentinos Juniors venció 2 a 0 al equipo dirigido por Ángel Amadeo Labruna, con dos goles del entonces joven delantero.

El usuario de YouTube Mundo Baik publicó el registro, que permaneció guardado durante más de cuatro décadas. En la presentación del video, explicó que las tomas proceden de una película Super 8 que había grabado su padre y que, tras la digitalización, encontró escenas de Maradona durante aquel encuentro por el Campeonato Metropolitano, que tuvo al Millonario como campeón y al Bicho como su escolta.

PUBLICIDAD

Las imágenes recuperan un partido que quedó asociado a una actuación decisiva del futbolista de Argentinos Juniors en la cancha de River. Con 19 años, Maradona ya era una de las figuras del torneo argentino y fue determinante en una victoria que alteró el desarrollo de aquella jornada.

Diego Maradona versus River 1980
Diego Maradona le marcó dos goles a River Plate en su primera visita al estadio Monumental (Argentinos Juniors)

El encuentro se disputó el domingo 4 de mayo de 1980 por la fecha 16 del Metropolitano. River Plate recibió a Argentinos Juniors en el Monumental y cayó 0 a 2, con los dos tantos de Diego Armando Maradona (uno fue de tiro libre).

La jornada tuvo además otro episodio que refleja el protagonismo del atacante: Maradona ejecutó un penal, pero no logró convertirlo -lo contuvo el Pato Fillol-. Pese a esa oportunidad desperdiciada, fue el responsable de los dos goles de Argentinos Juniors y definió el resultado en Núñez.

PUBLICIDAD

El valor central del video difundido por Mundo Baik está en su origen doméstico. No se trata de una transmisión televisiva ni de un resumen deportivo conocido, sino de una filmación realizada desde las tribunas con una cámara Super 8.

Maradona primera visita River al Monumental
La publicación en el Facebook oficial de Diego Maradona recordando el primer partido de Diego Maradona en el Monumental con Argentinos Juniors para enfrentar a River Plate

Según contó el responsable de la publicación, su padre grabó las imágenes y el material quedó archivado durante más de 40 años. La digitalización permitió recuperar escenas de aquel encuentro y revelar un documento audiovisual de una etapa previa a la llegada de Maradona a Boca Juniors, al fútbol europeo y a la selección argentina campeona del mundo en México 1986. En las imágenes se puede observar el penal fallado por Diego y uno de sus goles.

Años más tarde, en 2024, la cuenta oficial de Facebook de Diego Maradona rememoró ese partido con el siguiente mensaje: “Año 1980. Sacaste la lengua y te escapaste de Lonardi y Pavoni. Más atrás, J.J. López. River tenía también a Fillol, Passarella, al Conejo Tarantini, Saporiti, Mostaza Merlo, al Nene Commisso, al uruguayo Carrasco, Pedrito González, al Beto Alonso, al Negro Ortíz, a Luque, al Pelado Díaz y a Angelito Labruna como DT. El Pato te había atajado un penal en el minuto 18, pero finalmente ganó Argentinos Juniors 2-0, con dos goles tuyos. Habían venido a verte del Barcelona, pero unos días después el Flaco Menotti te declaró intransferible a clubes del exterior hasta finalizado el Mundial de 1982. Tenías 19 años”.

El Grafico Maradona River
La tapa de El Gráfico sitúa a Diego Maradona cerca de River Plate

El material permite situar a Maradona en uno de los escenarios centrales del fútbol argentino cuando todavía defendía a Argentinos Juniors. En ese período, el delantero ya concentraba la atención de los grandes clubes del país y su futuro era motivo de especulación en la prensa especializada. La secuencia adquiere otra dimensión por la cercanía entre ese partido y una tapa de El Gráfico publicada dos días después. La edición del 6 de mayo de 1980 puso el foco en la posibilidad de que River Plate contratara a Maradona.

La reconocida revista llevó a su portada la pregunta “¿Maradona a River?”, una señal del interés que despertaba el jugador en el mercado local. La posibilidad no se concretó. Maradona continuó en Argentinos Juniors hasta 1981, cuando pasó a Boca Juniors.

Formaciones:

River Plate: Ubaldo Fillol; Eduardo Saporiti, José Luis Pavoni, Daniel Leonardi, Héctor López; Juan José López, Reinaldo Merlo, Juan Ramón Carrasco; Pedro González, Ramón Díaz y Juan Carlos Heredia. DT: Ángel Labruna.

Cambios: Emilio Commisso por Juan Carlos Heredia y Norberto Alonso por Juan Ramón Carrasco.

Argentinos Juniors: Roberto Rigante; Carlos Carrizo, César Bartolomei, Néstor D’Angelo, Adrián Domenech; Ricardo Giusti, Rubén Alberto Ríos, Silvano Espíndola, Rubén Omar Favret; Diego Maradona y Eugenio Morel Bogado. DT: Miguel Ángel Zurdo López.

Cambios: Eduardo Beaulieu por Cesar Bartolomei y Lorenzo Roman por Ricardo Giusti

Estadio: Monumental

Árbitro: Alberto Ducatelli

Temas Relacionados

Diego MaradonaRiver PlateMonumentalArgentinos Juniors

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Luciano Nakis, candidato a presidente de Independiente: “El club bien administrado es una máquina que no tiene techo”

El pro secretario de la AFA, uno de los hombres cercanos al Chiqui Tapia y mandatario del Deportivo Armenio, explica el rol que tendrá el Kun Agüero en su directiva, los refuerzos de “selección” que buscaría y el proyecto deportivo

Luciano Nakis, candidato a presidente de Independiente: “El club bien administrado es una máquina que no tiene techo”

Las semifinales del URBA Top 14 ya tienen formaciones para los duelos en La Catedral

Newman llega como líder y defensor del título. Alumni buscará otro golpe en playoffs, CASI intentará volver a una final e Hindú irá por su regreso a la definición

Las semifinales del URBA Top 14 ya tienen formaciones para los duelos en La Catedral

La Liga Profesional anunció que comenzará a utilizar el fuera de juego semiautomático desde la final del Torneo Clausura

La tecnología SAOT se estrenará el 12 de diciembre en La Plata y quedará instalada en todos los estadios a partir del torneo 2027

La Liga Profesional anunció que comenzará a utilizar el fuera de juego semiautomático desde la final del Torneo Clausura

Sin Franco Colapinto en la FP1, comenzará la actividad en el Gran Premio de México: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino buscará ser protagonista en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Sin Franco Colapinto en la FP1, comenzará la actividad en el Gran Premio de México: hora, TV y todo lo que hay que saber

Qué hizo con su primer sueldo, el día que se lo llevaron los ovnis, el origen de su apodo y otras anécdotas de Diego Armando Maradona

Pelusa cumpliría hoy 66 años. En una de sus últimas entrevistas dejó varias definiciones que quedaron en el recuerdo

Qué hizo con su primer sueldo, el día que se lo llevaron los ovnis, el origen de su apodo y otras anécdotas de Diego Armando Maradona

MALDITOS NERDS

‘Haunted Paws’ confirma su estreno para mayo de 2027 en consolas y PC

‘Haunted Paws’ confirma su estreno para mayo de 2027 en consolas y PC

‘My Arms Are Longer Now’ llegará en 2027 con sigilo, puzles y robos absurdos

‘Solo Leveling: Arise Overdrive’ confirma su estreno en PlayStation 5 y Xbox Series

Taito anuncia ‘Taito Milestones 5′ con diez clásicos para Nintendo Switch

‘Orgullo y prejuicio’ vuelve con Emma Corrin y Jack Lowden en una miniserie de Netflix

ENTRETENIMIENTO

La última película de Patrick Stewart: la despedida del Profesor X y su promesa de nunca retirarse

La última película de Patrick Stewart: la despedida del Profesor X y su promesa de nunca retirarse

Ian McKellen despide a Patrick Stewart con una emotiva declaración: “En mi caso, lo amé”

Patrick Stewart: las emotivas despedidas de Hugh Jackman y otras estrellas de Hollywood tras la muerte del actor

Esta es la fortuna que dejó Patrick Stewart, estrella de ‘X-Men’, tras décadas de éxito en Hollywood

El hijo de Michael Jackson impulsa una campaña para que “Thriller” alcance el número uno de las listas musicales

INFOBAE AMÉRICA

Fogel de Centro América recibe el premio Exportador del Año 2026 de la Asociación Guatemalteca de Exportadores

Fogel de Centro América recibe el premio Exportador del Año 2026 de la Asociación Guatemalteca de Exportadores

Fuertes bajas en Wall Street por las dudas sobre la inversión en inteligencia artificial: Intel se desploma más del 25%

El cáncer cervicouterino continúa causando anualmente la muerte de 250 mujeres en Panamá

Siri Hustvedt contó cómo fue ver a Borges en Estados Unidos: "Había cientos de personas y una efusión de amor real"

Cómo las bandas criminales convirtieron los corredores logísticos de Costa Rica en una de las zonas de mayor riesgo para el transporte de carga en Centroamérica