Se dieron a conocer imágenes inéditas de la primera vez que Diego Armando Maradona jugó en el Monumental

Imágenes inéditas de Diego Maradona ante River Plate en 1980

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A 66 años de su nacimiento, salieron a la luz imágenes inéditas de Diego Armando Maradona en su primera visita al estadio Monumental para enfrentar a River Plate. El material corresponde al 4 de mayo de 1980, cuando Argentinos Juniors venció 2 a 0 al equipo dirigido por Ángel Amadeo Labruna, con dos goles del entonces joven delantero.

El usuario de YouTube Mundo Baik publicó el registro, que permaneció guardado durante más de cuatro décadas. En la presentación del video, explicó que las tomas proceden de una película Super 8 que había grabado su padre y que, tras la digitalización, encontró escenas de Maradona durante aquel encuentro por el Campeonato Metropolitano, que tuvo al Millonario como campeón y al Bicho como su escolta.

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Las imágenes recuperan un partido que quedó asociado a una actuación decisiva del futbolista de Argentinos Juniors en la cancha de River. Con 19 años, Maradona ya era una de las figuras del torneo argentino y fue determinante en una victoria que alteró el desarrollo de aquella jornada.

Diego Maradona le marcó dos goles a River Plate en su primera visita al estadio Monumental (Argentinos Juniors)

El encuentro se disputó el domingo 4 de mayo de 1980 por la fecha 16 del Metropolitano. River Plate recibió a Argentinos Juniors en el Monumental y cayó 0 a 2, con los dos tantos de Diego Armando Maradona (uno fue de tiro libre).

La jornada tuvo además otro episodio que refleja el protagonismo del atacante: Maradona ejecutó un penal, pero no logró convertirlo -lo contuvo el Pato Fillol-. Pese a esa oportunidad desperdiciada, fue el responsable de los dos goles de Argentinos Juniors y definió el resultado en Núñez.

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El valor central del video difundido por Mundo Baik está en su origen doméstico. No se trata de una transmisión televisiva ni de un resumen deportivo conocido, sino de una filmación realizada desde las tribunas con una cámara Super 8.

La publicación en el Facebook oficial de Diego Maradona recordando el primer partido de Diego Maradona en el Monumental con Argentinos Juniors para enfrentar a River Plate

Según contó el responsable de la publicación, su padre grabó las imágenes y el material quedó archivado durante más de 40 años. La digitalización permitió recuperar escenas de aquel encuentro y revelar un documento audiovisual de una etapa previa a la llegada de Maradona a Boca Juniors, al fútbol europeo y a la selección argentina campeona del mundo en México 1986. En las imágenes se puede observar el penal fallado por Diego y uno de sus goles.

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Años más tarde, en 2024, la cuenta oficial de Facebook de Diego Maradona rememoró ese partido con el siguiente mensaje: “Año 1980. Sacaste la lengua y te escapaste de Lonardi y Pavoni. Más atrás, J.J. López. River tenía también a Fillol, Passarella, al Conejo Tarantini, Saporiti, Mostaza Merlo, al Nene Commisso, al uruguayo Carrasco, Pedrito González, al Beto Alonso, al Negro Ortíz, a Luque, al Pelado Díaz y a Angelito Labruna como DT. El Pato te había atajado un penal en el minuto 18, pero finalmente ganó Argentinos Juniors 2-0, con dos goles tuyos. Habían venido a verte del Barcelona, pero unos días después el Flaco Menotti te declaró intransferible a clubes del exterior hasta finalizado el Mundial de 1982. Tenías 19 años”.

La tapa de El Gráfico sitúa a Diego Maradona cerca de River Plate

El material permite situar a Maradona en uno de los escenarios centrales del fútbol argentino cuando todavía defendía a Argentinos Juniors. En ese período, el delantero ya concentraba la atención de los grandes clubes del país y su futuro era motivo de especulación en la prensa especializada. La secuencia adquiere otra dimensión por la cercanía entre ese partido y una tapa de El Gráfico publicada dos días después. La edición del 6 de mayo de 1980 puso el foco en la posibilidad de que River Plate contratara a Maradona.

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La reconocida revista llevó a su portada la pregunta “¿Maradona a River?”, una señal del interés que despertaba el jugador en el mercado local. La posibilidad no se concretó. Maradona continuó en Argentinos Juniors hasta 1981, cuando pasó a Boca Juniors.

Formaciones:

River Plate: Ubaldo Fillol; Eduardo Saporiti, José Luis Pavoni, Daniel Leonardi, Héctor López; Juan José López, Reinaldo Merlo, Juan Ramón Carrasco; Pedro González, Ramón Díaz y Juan Carlos Heredia. DT: Ángel Labruna.

Cambios: Emilio Commisso por Juan Carlos Heredia y Norberto Alonso por Juan Ramón Carrasco.

Argentinos Juniors: Roberto Rigante; Carlos Carrizo, César Bartolomei, Néstor D’Angelo, Adrián Domenech; Ricardo Giusti, Rubén Alberto Ríos, Silvano Espíndola, Rubén Omar Favret; Diego Maradona y Eugenio Morel Bogado. DT: Miguel Ángel Zurdo López.

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Cambios: Eduardo Beaulieu por Cesar Bartolomei y Lorenzo Roman por Ricardo Giusti

Estadio: Monumental

Árbitro: Alberto Ducatelli