Tiene 10 años, entrevista a famosos y firmó su primer contrato: quién es Julieta Czupiak, la mini periodista que sorprende en las redes

Czupiak prepara el lanzamiento de un disco musical de seis pistas integrado por composiciones propias y versiones de otros autores

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Julieta Czupiak se hizo conocida por entrevistar a figuras públicas en desfiles, estrenos y otros eventos, un recorrido que empezó de chica, con un micrófono en la mano, y que la llevó a construir presencia en redes. A los 10 años, la mini periodista ya acumula conversaciones con artistas, modelos y conductores, y describe la dinámica con la que se abre paso en esos lugares: “Como me invitan a lugares, yo voy y aparecen famosos y le hago”, contó en , un recorrido que empezó de chica, con un micrófono en la mano, y que la llevó a construir presencia en redes. A los 10 años, la mini periodista ya acumula conversaciones con artistas, modelos y conductores, y describe la dinámica con la que se abre paso en esos lugares: “”, contó en Infobae Al Amanecer.

Esa facilidad para acercarse a los invitados no nació como un trabajo planificado. La madre de Czupiak organiza celebraciones y, entre desfiles y actividades, la niña comenzó a usar un micrófono que había pedido a Papá Noel porque le gustaba cantar.

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La cronista explicó que la breve respuesta de la cantante Juliana Gattas en un evento respondió a los tiempos del desfile (Instagram)

De ese juego surgió una primera entrevista a Hernán Drago en un desfile. Después llegaron las invitaciones a estrenos, eventos y encuentros donde fue sumando notas breves a personalidades del espectáculo. La escena de una niña que aparece con preguntas preparadas en medio de la actividad pública se volvió parte de su identidad y de la forma en que empezó a ser reconocida.

Entre los nombres que quería entrevistar estaban Tini Stoessel, Mirtha Legrand, Lionel Messi y Bero J. Con la cantante ya logró concretar una conversación y dejó claro el lugar que ocupa en sus preferencias: “Tini. Yo soy su fan”, dijo durante una charla televisiva.

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El entusiasmo por Stoessel siguió intacto después de ese primer encuentro, del que se mostró un fragmento en el programa. Czupiak aseguró que volvería a entrevistarla todas las veces que fuera posible. “Le puedo hacer treinta mil notas más y no aburrirme”, sostuvo.

Czupiak concretó una entrevista con Tini Stoessel y mantiene en su lista de figuras pendientes a Mirtha Legrand y Lionel Messi (Captura de video)

También hubo entrevistas que llamaron la atención por su brevedad, como una con Juliana Gattas, integrante de Miranda!, que circuló ampliamente en redes. Czupiak explicó que no interpretó la respuesta acotada de la artista como un desplante y la vinculó con los tiempos del evento. “Para mí ella quiso dar una nota corta, pero porque ya empezaba el desfile”, afirmó.

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La periodista de 10 años proyecta su formación antes de avanzar con la actuación

Aunque su nombre empezó a circular por esas entrevistas, Czupiak ubica el periodismo en el centro de lo que quiere hacer después de la escuela. Ante la consulta sobre la carrera que le gustaría seguir, fue terminante: “Periodismo, sí o sí”.

La comunicadora conducirá un espacio propio de streaming para dar continuidad a las notas y contenidos de sus redes

La actuación, las películas y el canto aparecen después en esa hoja de ruta. La niña contó que le gusta representar escenas como si participara de una producción, mirar películas, cantar y hacer manualidades, incluso cuadros con brillitos y actividades alejadas de las pantallas. “Primero periodismo, cuando termine esa carrera, hacer algo más tipo de película”, planteó.

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Mientras sostiene esa proyección, su presente ya sumó un primer acuerdo profesional. Czupiak confirmó que firmó un contrato con un productor, aunque mantuvo en reserva el nombre y las condiciones. “Ayer firmé el contrato”, contó al referirse a una decisión que, según explicó, venía preparándose desde hacía tiempo.

El primer contrato habilitó nuevos proyectos de música y streaming

El momento de poner la firma tuvo para ella un detalle particular. La entrevistadora dijo que había practicado su rúbrica antes de cerrar el acuerdo y que reparó en la leyenda que acompañaba el espacio del documento. “En la firma donde yo firmé decía: ‘Firma de la artista’”, relató.

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El contrato se conecta con varios planes que empezó a adelantar, aunque aclaró que no está autorizada a revelar todo. La propia Czupiak explicó los límites que le marcaron antes de hablar frente a cámara: “A mí me dijeron: ‘Se puede decir cositas, otras cosas no’”.

Julieta Czupiak entrevista a figuras públicas del espectáculo en eventos y consolida su audiencia en redes sociales a los 10 años

Dentro de lo que sí puede contar figura un espacio propio en vivo, pensado como una continuidad de la actividad que ya desarrolla en las redes y en los eventos. “Voy a tener mi streaming”, anunció durante la entrevista, sin precisar su fecha de inicio ni el formato que tendrá.

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La música es otro de los proyectos en marcha. Czupiak anticipó que trabaja en un álbum de seis temas: “Voy a tener un disco de seis canciones”, señaló, sin informar cuándo será publicado ni identificar al productor que participa.

El repertorio combinará canciones ajenas y composiciones propias. “Van a ser un poquito covers y otro poquito mía”, detalló al explicar que también será la intérprete del material.

Por ahora, prefiere resguardar parte de la información hasta que los anuncios estén habilitados. “Está todo muy bien planificado, pero todo no se puede decir”, sostuvo sobre los proyectos que busca llevar adelante entre las entrevistas, la música y la actuación.

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