Warren advierte que la salida a bolsa de Anthropic obligará a fondos de jubilación a comprar sus acciones

Anthropic se encuentra a poco de salir a bolsa, con una valoración estima en 2 billones de dólares. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

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La senadora demócrata Elizabeth Warren advirtió en una carta a Anthropic que la salida a bolsa de la empresa obligará a los fondos indexados con ahorros de jubilación de los estadounidenses a comprar sus acciones, aunque el precio sea volátil o esté sobrevalorado. La carta se hizo pública el 28 de octubre.

Warren, la principal legisladora demócrata del Comité de Banca del Senado, dirigió el texto al director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei. Le pidió respuestas a diez preguntas antes del 3 de noviembre.

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Según el comunicado de la senadora, los proveedores de índices bursátiles eliminaron este año los períodos de espera que retrasaban el ingreso de las empresas nuevas en los grandes índices. Por eso las acciones llegan más rápido a las cuentas de jubilación.

Elizabeth Warren señaló que la salida a bolsa de Anthropic obligará a los fondos de pensiones a comprar sus acciones. REUTERS/Evelyn Hockstein

“Esto significa que los fondos indexados que invierten los ahorros de jubilación de los estadounidenses se verán obligados a comprar acciones de Anthropic aunque la acción sea volátil o esté sobrevalorada”, escribió Warren.

Dos riesgos: seguridad pública y estabilidad financiera

La carta cita pasajes del formulario S-1, el documento que Anthropic presentó ante la SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos, el 26 de octubre. De sus más de 90 páginas de factores de riesgo, la senadora destacó que la empresa admite que sistemas de IA avanzados podrían representar “riesgos catastróficos o existenciales para la humanidad”.

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Warren sostiene que una inyección masiva de capital público acelerará el desarrollo de esa tecnología en pleno debate sobre su seguridad. También afirma que, por su tamaño, las variaciones del precio de la acción podrían sacudir a los mercados desde el primer día.

La senadora cuestionó además que la empresa necesite “un flujo insaciable de capital” y planteó que eso no justifica exponer a los ahorristas comunes a sus riesgos. Según el diario The Wall Street Journal, que vio la carta, también pregunta por los vínculos con socios como Amazon y Broadcom y por cómo se justificaría una valuación cercana a los USD 2 billones.

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Antes de su salida a bolsa, Anthropic señaló que su IA podría ser "un riesgo para la humanidad". REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una pérdida de USD 80.748 millones, casi toda contable

El S-1 muestra ingresos de USD 16.286 millones en el primer semestre de 2026, frente a USD 1.163 millones en el mismo período de 2025. La pérdida neta fue de USD 80.748 millones, frente a USD 12.969 millones un año antes.

La revista Fortune precisó que USD 72.400 millones de esa pérdida responden a un cargo contable por el mayor valor de los bonos convertibles que la empresa emitió. La pérdida operativa fue de USD 693 millones, y la compañía informó que, con una medición ajustada, tuvo una ganancia operativa de USD 1.600 millones.

El formulario indica que Anthropic tenía USD 131.651 millones en efectivo e inversiones de corto plazo al 30 de junio. Planea cotizar en el mercado Nasdaq con el símbolo ANT.

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Anthropic ha presentado pérdidas millonarias. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Una valuación de hasta USD 2 billones, según la prensa

Medios como Fortune y CNBC informan que la empresa busca una valuación de entre USD 1,5 y 2 billones. Reuters, citado por TipRanks, indicó que los inversores habían hablado recientemente de unos USD 1,5 billones para una salida prevista a mediados de noviembre. La cifra superaría los USD 1,77 billones de SpaceX en su debut de junio.

Anthropic no respondió de inmediato a la consulta de Moneywise sobre la carta. La fecha límite que fijó Warren para recibir sus respuestas es el 3 de noviembre de 2026.