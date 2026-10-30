Política

La embajadora de Israel alertó sobre el avance del antisemitismo y dijo que hay más atentados contra sedes diplomáticas

La diplomática Ahuva Spieler Reshef, además, sostuvo que el presidente Javier Milei representa “una cercanía, un amigo de verdad que entiende lo que pasa en Israel y en el mundo judío”

acto 7 de octubre embajada de Israel
La embajadora de Israel en Argentina, Ahuva Spieler Reshef (Jaime Olivos)
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La embajadora de Israel en Argentina, Ahuva Spieler Reshef, alertó hoy sobre el avance global del antisemitismo y reveló que desde el 7 de octubre de 2023 —cuando la agrupación Hamas perpetró un feroz ataque contra población civil— se registraron 31 atentados contra sedes diplomáticas israelíes en distintas partes del mundo.

Spieler Reshef, en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann, de Radio Mitre, subrayó que el crecimiento del antisemitismo es cuantificable: “Todas las organizaciones que lo cuentan confirman que está creciendo. Se junta el antisemitismo antiguo con el antisionismo. Hay mucha ignorancia; la gente no distingue”, señaló.

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En ese contexto, valoró el rol que asumió Argentina en 2026 al tomar la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés). La próxima semana, Buenos Aires será sede del congreso anual de la organización, al que concurrirán representantes de todos los países miembros.

La embajadora recordó que Argentina es un país que conoce de cerca el terrorismo: sufrió dos atentados —contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994—, pero advirtió que la violencia contra objetivos judíos e israelíes escaló de forma pronunciada tras el ataque de Hamás. “Desde el 7 de octubre de 2023, tuvimos 31 atentados contra sedes diplomáticas de Israel en el exterior”, precisó.

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Respecto de las acusaciones de genocidio contra el Estado israelí, Spieler Reshef fue categórica: “El 7 de octubre no nació en un vacío. Hamás y la Yihad Islámica tenían la intención de cometer un genocidio contra la población civil israelí. Culpar a la víctima es, para mí, inentendible”.

Por otro lado, Spieler Reshef habló con franqueza sobre su experiencia personal durante el ataque. Contó que aquella mañana de sábado sus dos hijos —que cumplen el servicio militar obligatorio, como todos los jóvenes israelíes al cumplir 18 años— estaban en casa de licencia por el feriado. Al sonar las sirenas, uno de ellos recibió la orden de presentarse de inmediato.

acto 7 de octubre embajada de Israel
La embajadora llegó a Argentina el 5 de octubre (Jaime Olivos)

“Lo único en lo que podía enfocarme en ese momento era en sacar su uniforme de la lavadora, tratar de secarlo y plancharlo para que pudiera salir”, recordó. Pasó un mes sin recibir noticias de su hijo. “No fui tan especial. Todos los padres en Israel estaban así. El país vivió una situación que nunca había tenido: un shock tremendo”, dijo.

La diplomática tiene una extensa carrera en el servicio exterior. Antes de asumir en Buenos Aires, ocupó durante cinco años el cargo de directora del área de Europa en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y fue jefa del gabinete diplomático de dos cancilleres. Con anterioridad, se desempeñó como cónsul general en Hong Kong, consejera de Cultura en España y viceembajadora en Costa Rica, Nicaragua y Panamá —experiencias que explican su dominio del castellano.

Llegó a Argentina el 5 de octubre y ya define su agenda como intensa. “Me siento muy bienvenida por parte del Gobierno, de la comunidad judía y de la población argentina”, afirmó.

Al ser consultada sobre el presidente Javier Milei, fue directa: “Representa una cercanía, un amigo de verdad que entiende lo que pasa en Israel y en el mundo judío. Entiende que Israel es el frente del mundo occidental ante el extremismo”.

En materia económica y turística, la embajadora anunció que en el plazo de un mes comenzará a operar un vuelo directo de la aerolínea israelí El Al entre Israel y Argentina, un paso que consideró relevante desde el punto de vista diplomático, comercial y de seguridad.

Sobre las recientes elecciones israelíes, Spieler Reshef explicó que la Knesset —el Parlamento israelí, compuesto por 120 bancas— nunca fue controlada en su historia por un solo partido con mayoría propia. La regla, dijo, es la coalición. “Hoy ningún bloque tiene la mayoría”, reconoció. La próxima semana, el presidente de Israel recibirá los resultados definitivos y deberá decidir a quién encargar la formación de un gobierno. Hasta entonces, Benjamín Netanyahu continúa al frente del Ejecutivo en carácter de transición.

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